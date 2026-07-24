João Gomes é internado com influenza e suspende agenda de apresentações

Cantor cancelou os shows que faria em Salgueiro e Riachão do Jacuípe após receber orientação médica para permanecer em repouso. Retorno aos palcos dependerá de melhora clínica e nova avaliação.

Cantor foi diagnosticado com influenza

O cantor João Gomes, de 23 anos, foi hospitalizado após receber o diagnóstico de influenza na manhã desta sexta-feira (24). Por orientação médica, o artista suspendeu temporariamente sua agenda de apresentações, ensaios e compromissos presenciais.

A informação foi confirmada pela equipe do cantor por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais. João também publicou uma imagem do atestado médico para confirmar o diagnóstico e justificar os cancelamentos.

Segundo a equipe, o artista deverá permanecer em repouso, manter a hidratação e seguir integralmente o tratamento prescrito pelos profissionais responsáveis pelo atendimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações indicando um agravamento do estado de saúde do cantor.

Shows em Pernambuco e na Bahia foram cancelados

João Gomes deveria ter viajado na quinta-feira (23) para Salgueiro, no interior de Pernambuco, onde realizaria uma apresentação nesta sexta-feira.

Depois do compromisso em Pernambuco, o cantor seguiria para Riachão do Jacuípe, na Bahia, onde estava previsto um segundo show no sábado (25).

As duas apresentações foram canceladas devido ao quadro de saúde do artista. A equipe ainda não informou se os eventos serão remarcados ou se os contratantes iniciarão processos de reembolso.

Também não há confirmação sobre possíveis novas datas para as cidades afetadas pela suspensão.

João Gomes cancela shows após ser hospitalizado por influenza • Instagram/João Gomes

Retorno dependerá de nova avaliação médica

De acordo com o comunicado, João Gomes poderá retomar suas atividades somente após apresentar melhora clínica significativa.

A equipe informou que o retorno dependerá de um período mínimo de 48 horas sem febre e de uma nova avaliação médica.

“A retomada das atividades ocorrerá somente após melhora clínica significativa, pelo menos 48 horas após a remissão da febre e mediante nova avaliação médica”, informou a publicação.

A medida busca preservar a recuperação do cantor e evitar que o esforço físico exigido pelas apresentações prejudique o tratamento.

João Gomes cancela shows após ser hospitalizado por influenza • Instagram/João Gomes

Artista publicou vídeo no hospital

Antes da divulgação do comunicado oficial, João Gomes publicou um vídeo diretamente da cama do hospital. As imagens foram compartilhadas por volta das 5h30 desta sexta-feira.

Na gravação, sua esposa, Ary Mirelle, aparece dormindo abraçada ao cantor enquanto o acompanhava durante o atendimento.

Posteriormente, João publicou uma fotografia do documento médico recebido no hospital. A postagem foi feita em meio às dúvidas dos fãs sobre os motivos que levaram ao cancelamento dos shows.

A equipe agradeceu a compreensão do público, dos contratantes, dos parceiros comerciais e das equipes envolvidas nas apresentações.

Próximas apresentações podem ser mantidas

A suspensão anunciada atinge, inicialmente, os compromissos programados para esta sexta-feira e sábado.

Os próximos shows de João Gomes estão previstos para o começo de agosto. Até o momento, não houve anúncio de cancelamento dessas apresentações, que poderão ser mantidas caso o cantor apresente evolução satisfatória e seja liberado pelos médicos.

A confirmação dependerá do período de recuperação e da avaliação médica que será realizada antes do retorno aos palcos.

A equipe do artista deverá divulgar novas informações caso seja necessário modificar novamente a programação.

Diagnóstico ocorreu antes de sequência de viagens

João Gomes estava prestes a iniciar uma sequência de deslocamentos para cumprir a agenda de apresentações no Nordeste quando precisou procurar atendimento médico.

A viagem para Salgueiro deveria ter ocorrido na tarde de quinta-feira. Depois do primeiro show, o cantor seguiria diretamente para a Bahia, mantendo uma rotina com pouco intervalo entre os compromissos.

Com a confirmação da influenza, os médicos recomendaram a interrupção imediata das atividades.

O repouso também impede que o artista mantenha contato próximo com músicos, produtores, profissionais das equipes locais e integrantes do público enquanto estiver se recuperando.

Cantor havia celebrado antecipadamente o aniversário

Antes da internação, João Gomes aproveitou um período de descanso ao lado de Ary Mirelle. O casal teve um encontro para celebrar antecipadamente o aniversário do artista.

A comemoração foi antecipada porque João deveria estar longe da família na data do aniversário devido à agenda profissional.

João e Ary estão juntos desde 2022 e são pais de Jorge e Joaquim. Durante a hospitalização, ela permaneceu ao lado do cantor.

Agora, a prioridade será a recuperação completa antes da retomada dos compromissos profissionais.

Equipe não informou previsão exata de alta

O comunicado não apresentou uma previsão para a alta hospitalar nem informou por quanto tempo João Gomes deverá permanecer afastado.

A liberação para voltar aos palcos dependerá da evolução dos sintomas, do desaparecimento da febre e da realização de uma nova avaliação.

Por enquanto, estão oficialmente cancelados os shows de Salgueiro, em Pernambuco, e Riachão do Jacuípe, na Bahia.

Novas informações sobre o estado de saúde, a agenda de agosto e uma eventual reposição das apresentações deverão ser divulgadas pela equipe do cantor.