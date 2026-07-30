Meio Ambiente e Saúde resgatam cães vítimas de maus-tratos em ocorrência policial

Animais foram encontrados na beira do rio Jaguari durante caso que resultou na prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas

Uma ação integrada entre as Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde de Suzano resultou no resgate de dois cães em situação de maus-tratos nesta terça-feira (28/07), no Jardim Dona Benta. Os animais foram localizados durante uma ocorrência da Polícia Militar que resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em uma área de mata às margens do rio Jaguari, ao lado de um supermercado.

Durante a ocorrência, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente foram acionadas para recolher três animais que estavam abandonados e sofrendo maus-tratos. No local, foi constatado que um dos cães, da raça pitbull, estava preso por uma corrente curta dentro do rio, sem acesso à água potável ou alimentação. Os outros dois animais, um cão de grande porte e um de raça não definida, também apresentavam sinais de abandono.

A equipe solicitou apoio à Divisão de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, que conseguiu realizar o resgate de dois dos cães. Na sequência, os animais receberam os cuidados necessários e, em breve, ficarão aptos para um novo lar. Eles serão incluídos no programa “Baby, me Leva!”, da Secretaria de Meio Ambiente. Para adotá-los, basta enviar uma mensagem via WhatsApp no número 4745-2055.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, enalteceu a rápida comunicação entre os órgãos públicos para garantir o resgate dos cães. “Assim que fomos acionados pela Polícia Militar, as equipes atuaram prontamente para retirar os animais daquela situação de sofrimento. Casos de maus-tratos exigem resposta imediata e integração entre os órgãos competentes. Conseguimos garantir que esses cães recebam todos os cuidados necessários e tenham a oportunidade de viver em condições dignas”, afirmou.

Já o secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou o papel da Divisão de Controle de Zoonoses no acolhimento e recuperação dos animais resgatados. “Fico feliz pela atuação direta na proteção e no bem-estar animal. Essa ação demonstra a importância da união entre as secretarias e as forças de segurança em defesa da vida”, destacou.

Para denunciar maus-tratos, é possível entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município por meio dos telefones 0800-774-2007 ou 156, além do e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.