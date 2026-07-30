Julinão reúne 6 mil pessoas em três dias de festa em Itaquá

Evento promovido pela Secretaria de Cultura teve shows, quadrilha e atividades para todos os públicos

A 5ª edição do Julinão, promovida pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Cultura, reuniu cerca de 6 mil pessoas entre sexta-feira (24) e domingo (26), com apresentações musicais, quadrilhas, comidas típicas e atrações para toda a família.

A abertura do evento, na sexta (24), atraiu aproximadamente 1,5 mil pessoas, que acompanharam a apresentação da Quadrilha da Cultura e os shows de Simão & Felipe e Aliny & Sérgio, com um repertório de clássicos da música sertaneja.

No sábado (25), cerca de 2 mil pessoas prestigiaram a Quadrilha Band Show, da capital paulista, além das apresentações do Trio Lazer do Forró, de Dinho e Banda Ximbalá e da cantora Larissa Amoroso. O encerramento, no domingo (26), reuniu aproximadamente 2,5 mil pessoas com apresentação de quadrilha e os shows de Nathan Ginach e da dupla Marcos & Bueno, que fecharam a festa.

O Julinão também contou com espaço kids equipado com brinquedos infláveis e touro mecânico infantil, além de uma praça de alimentação com comidas típicas comercializadas por empreendedores locais. Durante os três dias de evento, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) garantiram a segurança do público.

“Preparamos uma programação para todas as idades, com atrações culturais e musicais. Ficamos muito felizes em ver o Largo da Vila São Carlos cheio durante os três dias de festa, mostrando que o Julinão já está no coração do público”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

“O Julinão já faz parte do calendário de eventos da cidade e trabalhamos para que, a cada edição, ele seja ainda mais acolhedor, com uma programação diversificada, capaz de reunir famílias, valorizar a cultura popular e proporcionar momentos de lazer para toda a população”, completou o prefeito Eduardo Boigues.