Morador encontra túmulo violado e caixão do pai exposto em cemitério de Ferraz

Família denuncia vandalismo, falta de comunicação e descaso no Cemitério da Saudade; TV Cenário solicitou nota oficial à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

Um morador de Ferraz de Vasconcelos denunciou uma situação de vandalismo e descaso no Cemitério Municipal da Saudade após encontrar danificados os túmulos onde estão sepultados o pai e o tio.

A situação foi identificada durante uma visita realizada na segunda-feira (27). Segundo o relato encaminhado à TV Cenário, o túmulo do pai estava violado, enquanto o caixão havia sido quebrado e permanecia parcialmente exposto.

A descoberta provocou revolta e abalou profundamente a família. A mãe do denunciante, viúva do homem sepultado no local, ficou emocionalmente abalada ao ser informada sobre as condições encontradas no cemitério.

A família cobra explicações sobre a segurança, a fiscalização e a conservação do espaço. Também questiona por que não foi comunicada anteriormente sobre os danos.

A TV Cenário solicitou uma nota oficial à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e aguarda o posicionamento da administração municipal.

Túmulos do pai e do tio estavam danificados

O morador foi ao Cemitério da Saudade para visitar os locais onde estão sepultados dois integrantes de sua família.

Ao chegar, encontrou os túmulos danificados. A situação considerada mais grave estava no jazigo do pai, onde parte da estrutura havia sido violada e o caixão permanecia quebrado e exposto.

O denunciante classificou a cena como “revoltante e desumana” e afirmou que não recebeu qualquer aviso sobre o problema.

Ainda não há informações sobre quando os danos ocorreram ou quem poderia tê-los provocado.

Também não foi esclarecido se outros túmulos foram atingidos ou se existem registros recentes de ocorrências semelhantes dentro do cemitério.

Família afirma que não foi comunicada

Um dos principais questionamentos apresentados pelo morador está relacionado à ausência de comunicação.

Segundo ele, um responsável permanece diariamente no cemitério entre 8h e 17h. Mesmo assim, a família afirma que não foi procurada para ser informada sobre a violação.

O denunciante quer saber quando a administração tomou conhecimento dos danos e quais procedimentos são adotados quando uma sepultura é encontrada aberta, quebrada ou com o caixão exposto.

“O mínimo que se espera é que, diante de uma situação tão grave, haja comunicação, providências e respeito com as famílias. Em vez disso, o que encontramos foi descaso”, declarou.

Mãe do morador ficou profundamente abalada

A violação também provocou um forte impacto emocional entre os familiares.

A mãe do denunciante, que já enfrentava o luto pela morte do marido, ficou extremamente abalada após receber a informação de que o túmulo havia sido danificado.

Para a família, o caso não representa apenas um problema de manutenção. A situação também é considerada uma violação da memória, da dignidade e do respeito devido à pessoa sepultada.

O morador decidiu tornar o caso público para obter respostas e evitar que outras famílias enfrentem uma situação semelhante.

Morador cobra investigação e reparação

A família pede que a Prefeitura realize uma vistoria no local, identifique as causas dos danos e providencie o reparo imediato da sepultura.

O morador também cobra informações sobre os procedimentos de segurança adotados no Cemitério da Saudade.

Entre os questionamentos estão a existência de vigilância, rondas e câmeras de monitoramento, além das condições dos muros, portões e demais acessos ao espaço.

A família espera que possíveis imagens sejam verificadas para determinar quando os túmulos foram danificados e identificar eventuais responsáveis.

Até o momento, não há confirmação sobre a existência de gravações do ocorrido.

Causa dos danos ainda precisa ser esclarecida

Ainda não é possível afirmar oficialmente se os danos foram provocados por vandalismo, tentativa de furto, intervenção não comunicada ou algum problema estrutural.

Uma apuração deverá verificar se houve alguma obra, manutenção, exumação ou outro serviço funerário na área.

Também será necessário identificar quem teve acesso ao local e se existem registros administrativos relacionados aos túmulos.

A vistoria poderá indicar se outros jazigos apresentam danos e se existe risco de novas violações.

Sem um posicionamento da administração municipal, as circunstâncias do caso permanecem sem esclarecimento.

TV Cenário solicita nota oficial à Prefeitura

A TV Cenário encaminhou um pedido de nota oficial à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

A administração municipal foi questionada sobre o conhecimento prévio dos danos, a existência de câmeras e vigilância, as condições de conservação do cemitério e as providências que serão adotadas para reparar a sepultura.

Também foram solicitados esclarecimentos sobre a possibilidade de abertura de uma investigação administrativa, a ocorrência de danos em outros túmulos e a assistência que poderá ser prestada à família.

Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto e o conteúdo será atualizado quando houver um posicionamento oficial.