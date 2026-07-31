Nikolas Ferreira é condenado a indenizar PT por publicação em rede social

Deputado deverá pagar R$ 20 mil por danos morais após chamar a legenda de “Partido dos Traficantes”. Sentença é de primeira instância, ainda permite recurso e determina a exclusão da postagem somente após decisão definitiva.

A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais ao Partido dos Trabalhadores.

A decisão está relacionada a uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X, na qual ele utilizou a expressão “PT – Partido dos Traficantes”.

A sentença foi assinada na quinta-feira (30) pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília. Para o magistrado, a postagem ultrapassou os limites da crítica política ao associar diretamente o partido ao tráfico de drogas sem apresentar uma base factual.

A Justiça também determinou que Nikolas retire a publicação em até cinco dias depois do trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Caso a ordem não seja cumprida dentro do prazo, poderá ser aplicada uma multa diária de R$ 1 mil, limitada ao total de R$ 60 mil.

Como a decisão foi tomada em primeira instância, o deputado ainda pode recorrer. Procurado após a divulgação da sentença, Nikolas não havia apresentado manifestação até a última atualização da reportagem original.

Justiça considerou publicação ofensiva

A ação foi apresentada pelo PT, que alegou ter sofrido danos à sua honra e à sua imagem institucional.

O partido afirmou que a expressão utilizada por Nikolas associava a legenda a uma atividade criminosa sem a apresentação de qualquer prova.

O PT pediu a retirada da postagem e uma indenização de R$ 40 mil.

Ao analisar o caso, o juiz reconheceu que partidos e agentes políticos estão sujeitos a manifestações mais duras por causa da função pública que exercem.

O magistrado destacou que a crítica política pode ser ácida, irônica, contundente e até injusta. Para ele, porém, essa liberdade não permite atribuir diretamente a uma pessoa ou instituição uma relação com crimes sem um suporte mínimo de veracidade.

Segundo a sentença, a postagem não apresentava referência a investigações, decisões judiciais, dados oficiais ou qualquer outro elemento verificável que sustentasse a ligação entre o PT e o tráfico de drogas.

Por esse motivo, o juiz concluiu que a publicação deixou de ser uma crítica política legítima e passou a representar uma ofensa à imagem da legenda.

Defesa alegou liberdade de expressão

No processo, a defesa de Nikolas Ferreira pediu que a ação movida pelo PT fosse rejeitada.

Os advogados afirmaram que a postagem estava protegida pela liberdade de expressão e deveria ser interpretada como parte do debate político.

Também argumentaram que manifestações nesse ambiente podem utilizar ironia, exagero e linguagem contundente, especialmente quando envolvem partidos adversários.

Segundo a defesa, Nikolas não teria atribuído ao PT a prática de um crime específico, mas utilizado uma expressão retórica para fazer uma crítica política.

Caso a Justiça entendesse pela condenação, os advogados pediram que o valor da indenização fosse reduzido para R$ 5 mil.

O magistrado rejeitou o pedido principal e estabeleceu a reparação em R$ 20 mil, metade do valor solicitado pelo Partido dos Trabalhadores.

Imunidade parlamentar foi rejeitada

A defesa também afirmou que Nikolas estava protegido pela imunidade parlamentar prevista na Constituição.

O juiz não aceitou esse argumento.

Na avaliação do magistrado, declarações feitas fora das dependências do Congresso Nacional só recebem essa proteção quando possuem uma relação direta com o exercício do mandato.

Essa relação pode existir, por exemplo, em manifestações ligadas à fiscalização de atos públicos, à apresentação de propostas ou à participação em debates legislativos.

No caso analisado, o juiz concluiu que a postagem não estava relacionada a uma atividade de fiscalização parlamentar nem a uma discussão realizada no exercício formal do mandato.

Para a Justiça, a publicação foi feita em uma conta pessoal e teve como objetivo desqualificar uma legenda adversária.

Com esse entendimento, o magistrado considerou que a imunidade parlamentar não poderia impedir a responsabilização civil do deputado.

Publicação deverá ser retirada após decisão definitiva

A sentença determina que Nikolas exclua a postagem da rede social X.

A ordem, entretanto, só deverá ser cumprida depois do trânsito em julgado, momento em que não existir mais possibilidade de recurso contra a decisão.

Após essa etapa, o deputado terá cinco dias para retirar a publicação.

Se o conteúdo permanecer disponível, será aplicada uma multa diária de R$ 1 mil. A penalidade poderá chegar ao limite de R$ 60 mil.

Dessa forma, a remoção não precisa acontecer imediatamente. Enquanto houver recursos em andamento, a ordem ainda não será definitiva.

A medida permite que a defesa conteste tanto a condenação quanto a determinação de retirada nas instâncias superiores.

Indenização foi fixada em R$ 20 mil

O PT havia solicitado uma reparação de R$ 40 mil, enquanto a defesa pediu que um eventual pagamento fosse limitado a R$ 5 mil.

O juiz decidiu estabelecer o valor de R$ 20 mil.

Na sentença, o magistrado afirmou que a condenação não deve ser utilizada para censurar o debate político ou impedir críticas a partidos.

Ao mesmo tempo, considerou necessário sinalizar que as redes sociais não autorizam a associação de pessoas e instituições a práticas criminosas sem fundamento.

O valor da reparação foi definido considerando a repercussão da publicação, o conteúdo utilizado e a necessidade de impedir a repetição de manifestações semelhantes.

Além da indenização, Nikolas foi condenado a pagar as custas do processo e os honorários dos advogados do PT.

Os honorários foram fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Pedido contra o PT foi negado

A defesa de Nikolas pediu que o Partido dos Trabalhadores fosse condenado por litigância de má-fé.

Esse tipo de condenação pode ocorrer quando uma das partes utiliza o processo de maneira desleal, altera a verdade dos fatos ou apresenta uma ação com objetivos considerados abusivos.

O juiz rejeitou o pedido e não identificou irregularidade na iniciativa do partido de procurar a Justiça.

Com isso, o PT não recebeu qualquer punição processual relacionada à apresentação da ação.

A legenda obteve parcialmente o que havia solicitado, já que conseguiu a condenação e a ordem de retirada da publicação, mas recebeu uma indenização menor do que os R$ 40 mil pedidos inicialmente.

Decisão ainda pode ser modificada

A sentença foi proferida pela primeira instância da Justiça do Distrito Federal e ainda não é definitiva.

A defesa poderá apresentar recurso para tentar anular ou modificar a condenação.

Os desembargadores poderão manter a sentença, reduzir ou aumentar o valor da indenização, afastar a responsabilização ou modificar a determinação de retirada da postagem.

Enquanto os recursos não forem encerrados, Nikolas não será obrigado a remover imediatamente o conteúdo.

O caso coloca novamente em debate os limites entre a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar e a responsabilização por declarações feitas nas redes sociais.

A sentença reconhece o direito de parlamentares fazerem críticas duras contra adversários, mas estabelece que esse direito não abrange acusações de envolvimento com crimes sem elementos concretos.