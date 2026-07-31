Nikolas Ferreira é condenado a indenizar PT por publicação em rede social

Deputado deverá pagar R$ 20 mil por danos morais após chamar a legenda de “Partido dos Traficantes”. Sentença é de primeira instância, ainda permite recurso e determina a exclusão da postagem somente após decisão definitiva.
A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais ao Partido dos Trabalhadores.
A decisão está relacionada a uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X, na qual ele utilizou a expressão “PT – Partido dos Traficantes”.
A sentença foi assinada na quinta-feira (30) pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília. Para o magistrado, a postagem ultrapassou os limites da crítica política ao associar diretamente o partido ao tráfico de drogas sem apresentar uma base factual.
A Justiça também determinou que Nikolas retire a publicação em até cinco dias depois do trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.
Caso a ordem não seja cumprida dentro do prazo, poderá ser aplicada uma multa diária de R$ 1 mil, limitada ao total de R$ 60 mil.
Como a decisão foi tomada em primeira instância, o deputado ainda pode recorrer. Procurado após a divulgação da sentença, Nikolas não havia apresentado manifestação até a última atualização da reportagem original.
Justiça considerou publicação ofensiva
A ação foi apresentada pelo PT, que alegou ter sofrido danos à sua honra e à sua imagem institucional.
O partido afirmou que a expressão utilizada por Nikolas associava a legenda a uma atividade criminosa sem a apresentação de qualquer prova.
O PT pediu a retirada da postagem e uma indenização de R$ 40 mil.
Ao analisar o caso, o juiz reconheceu que partidos e agentes políticos estão sujeitos a manifestações mais duras por causa da função pública que exercem.
O magistrado destacou que a crítica política pode ser ácida, irônica, contundente e até injusta. Para ele, porém, essa liberdade não permite atribuir diretamente a uma pessoa ou instituição uma relação com crimes sem um suporte mínimo de veracidade.
Segundo a sentença, a postagem não apresentava referência a investigações, decisões judiciais, dados oficiais ou qualquer outro elemento verificável que sustentasse a ligação entre o PT e o tráfico de drogas.
Por esse motivo, o juiz concluiu que a publicação deixou de ser uma crítica política legítima e passou a representar uma ofensa à imagem da legenda.
Defesa alegou liberdade de expressão
No processo, a defesa de Nikolas Ferreira pediu que a ação movida pelo PT fosse rejeitada.
Os advogados afirmaram que a postagem estava protegida pela liberdade de expressão e deveria ser interpretada como parte do debate político.
Também argumentaram que manifestações nesse ambiente podem utilizar ironia, exagero e linguagem contundente, especialmente quando envolvem partidos adversários.
Segundo a defesa, Nikolas não teria atribuído ao PT a prática de um crime específico, mas utilizado uma expressão retórica para fazer uma crítica política.
Caso a Justiça entendesse pela condenação, os advogados pediram que o valor da indenização fosse reduzido para R$ 5 mil.
O magistrado rejeitou o pedido principal e estabeleceu a reparação em R$ 20 mil, metade do valor solicitado pelo Partido dos Trabalhadores.
Imunidade parlamentar foi rejeitada
A defesa também afirmou que Nikolas estava protegido pela imunidade parlamentar prevista na Constituição.
O juiz não aceitou esse argumento.
Na avaliação do magistrado, declarações feitas fora das dependências do Congresso Nacional só recebem essa proteção quando possuem uma relação direta com o exercício do mandato.
Essa relação pode existir, por exemplo, em manifestações ligadas à fiscalização de atos públicos, à apresentação de propostas ou à participação em debates legislativos.
No caso analisado, o juiz concluiu que a postagem não estava relacionada a uma atividade de fiscalização parlamentar nem a uma discussão realizada no exercício formal do mandato.
Para a Justiça, a publicação foi feita em uma conta pessoal e teve como objetivo desqualificar uma legenda adversária.
Com esse entendimento, o magistrado considerou que a imunidade parlamentar não poderia impedir a responsabilização civil do deputado.
Publicação deverá ser retirada após decisão definitiva
A sentença determina que Nikolas exclua a postagem da rede social X.
A ordem, entretanto, só deverá ser cumprida depois do trânsito em julgado, momento em que não existir mais possibilidade de recurso contra a decisão.
Após essa etapa, o deputado terá cinco dias para retirar a publicação.
Se o conteúdo permanecer disponível, será aplicada uma multa diária de R$ 1 mil. A penalidade poderá chegar ao limite de R$ 60 mil.
Dessa forma, a remoção não precisa acontecer imediatamente. Enquanto houver recursos em andamento, a ordem ainda não será definitiva.
A medida permite que a defesa conteste tanto a condenação quanto a determinação de retirada nas instâncias superiores.
Indenização foi fixada em R$ 20 mil
O PT havia solicitado uma reparação de R$ 40 mil, enquanto a defesa pediu que um eventual pagamento fosse limitado a R$ 5 mil.
O juiz decidiu estabelecer o valor de R$ 20 mil.
Na sentença, o magistrado afirmou que a condenação não deve ser utilizada para censurar o debate político ou impedir críticas a partidos.
Ao mesmo tempo, considerou necessário sinalizar que as redes sociais não autorizam a associação de pessoas e instituições a práticas criminosas sem fundamento.
O valor da reparação foi definido considerando a repercussão da publicação, o conteúdo utilizado e a necessidade de impedir a repetição de manifestações semelhantes.
Além da indenização, Nikolas foi condenado a pagar as custas do processo e os honorários dos advogados do PT.
Os honorários foram fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Pedido contra o PT foi negado
A defesa de Nikolas pediu que o Partido dos Trabalhadores fosse condenado por litigância de má-fé.
Esse tipo de condenação pode ocorrer quando uma das partes utiliza o processo de maneira desleal, altera a verdade dos fatos ou apresenta uma ação com objetivos considerados abusivos.
O juiz rejeitou o pedido e não identificou irregularidade na iniciativa do partido de procurar a Justiça.
Com isso, o PT não recebeu qualquer punição processual relacionada à apresentação da ação.
A legenda obteve parcialmente o que havia solicitado, já que conseguiu a condenação e a ordem de retirada da publicação, mas recebeu uma indenização menor do que os R$ 40 mil pedidos inicialmente.
Decisão ainda pode ser modificada
A sentença foi proferida pela primeira instância da Justiça do Distrito Federal e ainda não é definitiva.
A defesa poderá apresentar recurso para tentar anular ou modificar a condenação.
Os desembargadores poderão manter a sentença, reduzir ou aumentar o valor da indenização, afastar a responsabilização ou modificar a determinação de retirada da postagem.
Enquanto os recursos não forem encerrados, Nikolas não será obrigado a remover imediatamente o conteúdo.
O caso coloca novamente em debate os limites entre a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar e a responsabilização por declarações feitas nas redes sociais.
A sentença reconhece o direito de parlamentares fazerem críticas duras contra adversários, mas estabelece que esse direito não abrange acusações de envolvimento com crimes sem elementos concretos.