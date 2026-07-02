Praça da Cidadania abre vagas para cursos de qualificação profissional em Itaquá

Inscrições são para capacitações nas áreas de informática, gastronomia, administração, elétrica, costura e beleza

A Praça da Cidadania de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para cursos nas áreas de informática, gastronomia, administração, elétrica, costura e beleza. As capacitações no equipamento do Fundo Social de São Paulo, com parceria da Prefeitura de Itaquaquecetuba, têm carga horária de 40 horas e são realizadas em duas semanas, de segunda a sexta-feira.

As oportunidades são os cursos de informática básica – pacote Office (idade mínima de 14 anos), pizzaiolo (18 anos), eletricista residencial básico (18 anos), conserto e ajuste (16 anos), assistente administrativo (16 anos) e alongamento de cílios artesanais – técnicas iniciais (16 anos).

As aulas serão ministradas nos períodos da tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h), conforme a programação de cada curso. Cada turma terá 15 vagas, com exceção das aulas de informática, com 10 participantes.

“Essa parceria com o Fundo Social de São Paulo fortalece nosso compromisso de oferecer oportunidades que contribuem para o desenvolvimento das famílias de Itaquá”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Itaquá, Mila Boigues.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Praça da Cidadania (Avenida Gonçalves Dias, 615 – Parque Residencial Marengo) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo WhatsApp (11) 96396-4181.

“Capacitação é uma ferramenta de transformação social. Quanto mais oportunidades oferecemos, mais fortalecemos a nossa cidade. Convido todos a aproveitarem essa oportunidade”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscritos. Não há data limite para inscrição, uma vez que os candidatos passam a compor um cadastro reserva para novas oportunidades.