Augusto Cury lidera crescimento digital após debate e buscas por seu nome sobem 900%

Candidato do Avante ganhou mais de 1,5 milhão de seguidores após encontro dos presidenciáveis e atingiu o nível máximo de interesse no Google Trends

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) apresentou o maior crescimento nas redes sociais e nas pesquisas do Google após o primeiro debate presidencial das eleições de 2026. Segundo levantamento da Vox Radar, o número de seguidores do escritor no Instagram aumentou 19,4%, enquanto o volume de buscas por seu nome ficou 900% acima do registrado na semana anterior.

O perfil de Cury passou de aproximadamente 8,3 milhões para 9,9 milhões de seguidores durante o período analisado. Entre a realização do levantamento e a divulgação dos dados, a conta do candidato ultrapassou a marca de 10 milhões.

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência foi realizado em 22 de agosto. A participação no encontro ampliou a exposição digital de Cury e também provocou uma alta expressiva no número de menções ao candidato nas redes sociais.

Cury ganha 1,55 milhão de seguidores após debate

Antes do debate, o perfil de Augusto Cury crescia em média cerca de 5 mil seguidores por dia. Após o encontro, a conta apresentou cinco dias consecutivos de aceleração.

Desde o início do acompanhamento, em 23 de julho, o candidato ganhou aproximadamente 1,61 milhão de seguidores. Desse total, 1,55 milhão chegou somente durante a janela posterior ao debate presidencial.

Os dados mostram que quase todo o crescimento registrado no período monitorado ocorreu depois da participação de Cury no encontro entre os presidenciáveis.

A alta de 19,4% colocou o candidato do Avante na primeira posição entre os seis nomes acompanhados pelo levantamento.

Renan Santos também registra forte crescimento

O segundo maior crescimento no Instagram foi registrado por Renan Santos (Missão), que também participou do debate.

O candidato apresentou uma alta de 18,8%, equivalente a aproximadamente 396 mil novos seguidores. O perfil passou de 2,1 milhões para 2,49 milhões de pessoas.

Embora a variação percentual de Renan tenha ficado próxima da observada por Cury, o crescimento absoluto do candidato do Avante foi significativamente maior.

Os dados indicam que os dois participantes menos tradicionais na disputa conseguiram utilizar a exposição proporcionada pelo debate para ampliar suas bases nas redes sociais.

Caiado cresce 4,5% após participar do encontro

O candidato Ronaldo Caiado (PSD), que também esteve no debate, registrou uma alta de 4,5% no número de seguidores.

O perfil do candidato passou de aproximadamente 2,18 milhões para 2,28 milhões. Apesar de inferior aos resultados de Cury e Renan Santos, a variação também representa uma expansão da presença digital após o encontro.

Entre os candidatos que não participaram do debate, as mudanças foram menores. Flávio Bolsonaro (PL) apresentou crescimento de 0,5%, enquanto Romeu Zema (Novo) registrou uma alta de 0,3%.

Os números reforçam o impacto da participação no debate sobre a visibilidade imediata dos candidatos, especialmente para aqueles que ainda tentam ampliar o reconhecimento nacional.

Lula registra pequena perda de seguidores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o único dos seis candidatos monitorados que apresentou uma oscilação negativa no Instagram.

Lula, que não compareceu ao primeiro debate presidencial, perdeu aproximadamente 6.590 seguidores, uma redução de 0,04%.

A variação percentual foi pequena diante do tamanho da base digital do presidente. Ainda assim, o resultado contrastou com o crescimento observado entre os candidatos que participaram do encontro.

Os dados medem apenas o comportamento dos perfis durante o período analisado e não indicam, isoladamente, uma mudança nas intenções de voto.

Menções a Cury aumentam nas redes sociais

Além do crescimento no número de seguidores, Augusto Cury também passou a ser mais mencionado pelos usuários das redes.

No dia do debate, o candidato registrou 13.869 citações. O maior volume, entretanto, foi alcançado na quarta-feira (26), quatro dias depois do encontro, quando seu nome apareceu em 20.193 publicações.

A continuidade do crescimento mostra que o interesse digital não ficou restrito ao momento da transmissão. As falas do candidato e os conteúdos relacionados à sua participação continuaram circulando durante os dias seguintes.

As menções podem incluir manifestações favoráveis, críticas, comentários, compartilhamentos de trechos e discussões sobre as propostas apresentadas. Por isso, o aumento das citações indica maior visibilidade, mas não necessariamente apoio eleitoral.

Buscas pelo nome de Cury crescem 900%

O interesse pelo candidato também avançou no Google. Antes do debate, o nome de Augusto Cury registrava uma média de 2,9 pontos no Google Trends, ferramenta utilizada para medir a popularidade de determinados termos de pesquisa.

No dia seguinte ao encontro, o índice saltou para 49 pontos. Na noite de quarta-feira, o nome do candidato atingiu 100 pontos, o nível máximo da escala da plataforma.

Segundo a Vox Radar, o volume de pesquisas pelo nome de Cury ficou 900% maior do que na semana anterior.

O crescimento mostra que parte do público exposto ao debate procurou mais informações sobre o candidato nos dias seguintes à transmissão.

Minas Gerais registra alta superior a 1.000%

Em Minas Gerais, o interesse pelo nome do escritor foi ainda maior. Nas 15 horas posteriores ao debate, as pesquisas por Cury cresceram mais de 1.000% no estado.

O levantamento não apresenta o número absoluto de consultas realizadas. O Google Trends utiliza uma escala relativa de zero a 100, na qual o maior nível de interesse observado no período recebe a pontuação máxima.

Isso significa que os 100 pontos não representam uma porcentagem nem uma quantidade específica de pesquisas. O indicador mostra o momento em que o termo alcançou sua maior popularidade proporcional dentro do período analisado.

Ainda assim, a diferença entre a média anterior de 2,9 pontos e o pico de 100 evidencia uma mudança expressiva na atenção destinada ao candidato.

Crescimento digital não representa intenção de voto

O aumento de seguidores, menções e buscas demonstra que Augusto Cury ampliou sua visibilidade depois do debate. Os indicadores digitais, porém, não devem ser interpretados diretamente como intenção de voto.

Uma pessoa pode seguir ou pesquisar um candidato para conhecer suas propostas, conferir uma declaração, manifestar uma crítica ou acompanhar a repercussão de algum episódio.

As pesquisas eleitorais seguem sendo o instrumento utilizado para estimar o apoio dos eleitores aos candidatos, dentro das metodologias e margens de erro de cada levantamento.

Os números da Vox Radar ajudam a medir o impacto do debate sobre a presença digital dos presidenciáveis, mas não permitem concluir quantos novos seguidores pretendem votar em Cury.

Debate amplia exposição de candidatos menos conhecidos

Debates eleitorais costumam oferecer maior espaço para candidatos que possuem menor presença na cobertura diária ou índices mais baixos de conhecimento entre os eleitores.

Durante a transmissão, esses nomes aparecem no mesmo ambiente dos principais concorrentes e podem apresentar propostas, participar de confrontos e produzir declarações que posteriormente circulam nas redes sociais.

No caso de Augusto Cury, o alcance obtido após o debate foi potencializado por uma base digital que já era expressiva antes de sua candidatura.

Como escritor, Cury acumulava milhões de seguidores e leitores antes de entrar na disputa presidencial. A participação no encontro parece ter aproximado parte desse público de seu projeto eleitoral e despertado o interesse de novos usuários.

Quem é Augusto Cury

Augusto Cury tem 67 anos e nasceu em Colina, no interior de São Paulo. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e possui pós-graduação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral como escritor e crítico, Cury também atua como psiquiatra e professor de pós-graduação.

Segundo informações divulgadas em seu site pessoal, o autor vendeu mais de 40 milhões de livros no Brasil e teve obras publicadas em mais de 70 países.

Entre seus títulos mais conhecidos estão “O Vendedor de Sonhos”, adaptado para o cinema, “Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século” e “O Homem Mais Inteligente da História”.

Candidatura pelo Avante é a primeira de sua trajetória

O Avante anunciou a pré-candidatura de Augusto Cury à Presidência em abril de 2026. Na ocasião, o escritor afirmou que pretendia contribuir para a construção do que chamou de “Brasil dos sonhos”.

Esta é a primeira eleição disputada por Cury. O candidato concorre ao Palácio do Planalto ao lado de Júlio Delgado, escolhido para a vaga de vice-presidente.

Delgado já exerceu mandato como deputado federal por Minas Gerais e disputou anteriormente a Prefeitura de Juiz de Fora.

Com a repercussão do primeiro debate, Cury entra na nova etapa da campanha com maior alcance digital. O desafio será transformar a curiosidade demonstrada nas redes e nas buscas em apoio político durante a disputa presidencial.