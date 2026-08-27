‘Baby, me Leva!’ tem nova ação neste sábado no Suzano Shopping

Projeto coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente promove adoção responsável de cães e gatos e já encontrou novos lares para mais de 2,5 mil animais desde 2020

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza neste sábado (29/08), das 10 às 17 horas, mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!” no Suzano Shopping, localizado na rua Sete de Setembro, 555, no Conjunto Residencial Iraí. A iniciativa vai reunir cães e gatos que aguardam por um novo lar, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer os animais e obter informações sobre o processo de adoção responsável.

Criado em 2020, o “Baby, me Leva!” já possibilitou a adoção de mais de 2,5 mil cães e gatos em Suzano. A iniciativa integra as políticas públicas de bem-estar animal desenvolvidas pela administração municipal e busca não apenas aproximar os pets de possíveis tutores, mas também conscientizar a população sobre os cuidados e as responsabilidades envolvidas na decisão de adotar.

Durante a ação deste sábado, os interessados poderão conversar com os cuidadores dos animais e receber orientações da equipe do Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente. Os profissionais estarão à disposição para esclarecer dúvidas e auxiliar aqueles que tiverem interesse em oferecer um novo lar aos cães e gatos apresentados durante o evento.

As edições presenciais do projeto são realizadas periodicamente no Suzano Shopping e também no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, ampliando os pontos de contato entre os animais disponíveis para adoção e a população.

Além delas, o município mantém uma plataforma on-line do “Baby, me Leva!”, disponível em http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, onde os interessados podem consultar os perfis dos animais que aguardam por adoção. Outra possibilidade é entrar em contato com a equipe responsável pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para obter mais informações e dar andamento ao processo.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a continuidade do projeto demonstra a importância de unir políticas públicas de proteção animal à conscientização da população. “O ‘Baby, me Leva!’ é uma iniciativa que transforma a realidade dos animais e também das famílias que decidem abrir as portas de casa para recebê-los. Cada adoção representa um novo começo e, ao mesmo tempo, reforça uma política pública que trabalha com responsabilidade, cuidado e respeito à vida. Nosso objetivo é continuar ampliando essa conscientização e incentivando cada vez mais pessoas a adotarem de forma responsável”, afirmou.