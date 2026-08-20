Casa da Mulher de Itaquá oferece oficina de inteligência artificial para marketing e negócios

São 36 vagas para mulheres que desejam utilizar a tecnologia para divulgar produtos, aprimorar serviços e ampliar sua renda

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, abriu 36 vagas para a oficina de Inteligência artificial para marketing e negócios, uma capacitação voltada a mulheres interessadas em ampliar conhecimentos, fortalecer seus empreendimentos e incorporar ferramentas ao cotidiano profissional.

A iniciativa será realizada na Casa da Mulher e foi estruturada para apresentar a IA de maneira prática e acessível, aproximando uma tecnologia cada vez mais presente no mercado da realidade de mulheres que empreendem, trabalham por conta própria ou buscam possibilidades de geração de renda.

Podem participar mulheres a partir de 16 anos, moradoras de Itaquaquecetuba. As inscrições ficam abertas até esta quinta-feira (20) e devem ser realizadas na Casa da Mulher (rua Guariri, 261 – Vila São Carlos), das 8h às 17h, ou pelo WhatsApp (11) 97378-8568.

As vagas serão distribuídas em três turmas, com 12 participantes cada. A primeira terá início na próxima segunda-feira (24), seguida pelas turmas dos dias 1º e 14 de setembro, com cinco dias de duração. Os encontros acontecerão no período da manhã, das 9h às 11h, na Casa da Mulher.

Ao longo da formação, as participantes terão contato com ferramentas e possibilidades de uso da IA aplicadas à comunicação e aos negócios. Entre os conteúdos estão a criação de textos para redes sociais, elaboração de conteúdos, planejamento de publicações, desenvolvimento de campanhas, estratégias de divulgação e aprimoramento da comunicação com clientes.

“A IA pode auxiliar na organização de ideias, na produção de conteúdos, na definição de estratégias de comunicação e na otimização de tarefas que fazem parte da rotina de quem administra um negócio. Dessa forma, a capacitação busca transformar conhecimento tecnológico em uma ferramenta concreta para autonomia, produtividade e geração de oportunidades”, explicou a chefe da pasta, Hadla Issa.

A ação integra as iniciativas da administração de qualificação e fortalecimento da autonomia das mulheres. Ao oferecer acesso à capacitação, o município amplia as possibilidades para que empreendedoras e trabalhadoras possam acompanhar as transformações do mercado e utilizar recursos tecnológicos nos negócios.

“Quando oferecemos capacitação e acesso à tecnologia, estamos criando novas possibilidades para quem quer empreender e gerar renda. A IA já faz parte da rotina de muitos negócios e queremos que as mulheres também tenham acesso a essas ferramentas para divulgar seus produtos, melhorar seus serviços e fortalecer seus empreendimentos”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.