Saúde promove ‘Dia D’ da campanha de multivacinação neste sábado

Mobilização especial amplia o acesso à atualização das cadernetas de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade completos

A Secretaria de Saúde de Suzano promoverá neste sábado (22/08) o “Dia D” da Estratégia de Multivacinação 2026 para reforçar a mobilização para atualização das cadernetas de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade completos. A ação especial integra a campanha iniciada no município e amplia as oportunidades para que pais e responsáveis levem o público-alvo às unidades para a avaliação e regularização das doses previstas no calendário nacional.

A Estratégia de Multivacinação segue até 1º de setembro e tem como objetivo identificar crianças e adolescentes com esquemas vacinais incompletos, garantindo a atualização das doses em atraso. A iniciativa também busca reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis, como o sarampo e a poliomielite, por meio da manutenção de elevadas coberturas.

Em Suzano, a estimativa é de que aproximadamente 65 mil crianças e adolescentes entre zero e 14 anos possam ser alcançados pela mobilização, que inclui também o “Dia D”. Para a realização da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou mais de 85 mil doses, contemplando as vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é alcançar coberturas entre 90% e 95% do público-alvo, de acordo com cada imunizante e faixa etária.

Durante o “Dia D”, a mobilização busca facilitar o acesso das famílias às vacinas e reforçar a importância de conferir a situação das crianças e adolescentes. As equipes de saúde realizarão a avaliação das cadernetas para verificar quais doses estão pendentes e fazer a atualização necessária, conforme a indicação para cada pessoa.

A vacinação ocorre durante toda a campanha, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, nos 25 postos da Atenção Primária à Saúde (APS) do município. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II) tem horário diferenciado, com atendimento de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas.

Para receberem as doses, as crianças e adolescentes devem comparecer a uma unidade acompanhados do pai, da mãe ou de um responsável, com documento com foto, Cartão SUS e caderneta de vacinação. A lista completa com os endereços das unidades de saúde está disponível em bit.ly/enderecosubss.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, destacou que a campanha representa uma oportunidade importante para manter a proteção da população e evitar o retorno de doenças já controladas. “A vacinação é uma das medidas mais eficazes de prevenção em saúde pública. O ‘Dia D’ é mais uma oportunidade para que pais e responsáveis procurem as unidades, apresentem a caderneta e permitam que nossas equipes avaliem e atualizem todas as doses necessárias. Manter a cobertura vacinal elevada é essencial para evitar o retorno de doenças como o sarampo e a poliomielite e proteger toda a comunidade”, afirmou.

Já o secretário municipal de Saúde, William Harada, reforçou o convite para que as famílias participem da mobilização neste sábado. “Estamos realizando uma grande ação para ampliar o acesso à vacinação e garantir que nossas crianças e adolescentes estejam com a proteção em dia. Pedimos aos pais e responsáveis que aproveitem o ‘Dia D’, confiram a caderneta de vacinação e procurem uma unidade de saúde. A prevenção é fundamental para a qualidade de vida da população e manter a imunização em dia é uma responsabilidade coletiva”, declarou.