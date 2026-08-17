Com forte discurso em defesa das mulheres, psicóloga é eleita Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2026

Julia Liporace de Araújo levou a melhor no concurso, que teve final na noite dessa sexta-feira (14/8); a cirurgiã-dentista Alice Bastos foi coroada 1ª Princesa e a videomaker Kimberly Silva, 2ª Princesa
O Itaquá Rodeio Fest elegeu a Corte para a edição de 2026, na noite dessa sexta-feira (14/8), com direito às torcidas mais animadas da história do concurso, entre faixas, cartazes e manifestações de apoio. A psicóloga Julia Liporace de Araújo, de 23 anos, moradora da Vila Miranda, recebeu a coroa de Rainha e será a representante máxima da quinta edição do festival, que integra as comemorações dos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP. O evento, que acontece nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, terá shows de artistas nacionais e, pela primeira vez, será palco de etapa nacional da Professional Bull Riders (PBR), circuito de montaria em touros.
A cirurgiã-dentista Alice Bastos, de 27 anos, moradora da Vila Maria Augusta, foi escolhida 1ª Princesa. A videomaker Kimberly Silva, de 24 anos, do Jardim Pinheirinho, ficou com o título de 2ª Princesa e completou o pódio do concurso que elegeu a Corte do 5º Itaquá Rodeio Fest.
Abrigada no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI), a final encerrou uma disputa que teve 70 inscritas – número superior as 51 candidatas que concorreram ao título na edição de 2025.
Após seletiva realizada no último dia 31, dez avançaram para a última etapa, ocasião em que a Comissão Julgadora avaliou critérios como Postura, Comunicação, Desenvoltura, Elegância e Beleza Plástica. A exemplo dos anos anteriores, o concurso teve organização da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) e apoio da Secretaria Municipal de Cultura.
Psicóloga por formação, a Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2026 afirmou que pretende utilizar a visibilidade do título para apoiar causas voltadas ao público feminino:
“Esta vitória não é só minha. Dedico a todas as mulheres que sempre estiveram ao meu lado e me ensinaram sobre força, independência e a importância de ocuparmos nossos espaços. Quero aproveitar essa oportunidade e a representatividade que a coroa me traz para dar voz e apoiar causas que façam diferença na vida da população feminina de Itaquá”.
A 1ª Princesa, Alice Bastos, que é formada em Odontologia, surpreendeu o público ao se comunicar em Libras e encerrou sua fala com uma homenagem à Sara Araújo, portadora de deficiência física e Embaixadora da Inclusão do Itaquá Rodeio Fest 2026.
Antes do anúncio das vencedoras, a madrinha de honra do rodeio, Rosa Pastre, desfilou diante das candidatas e do público presente, formado por mais de 200 pessoas. Na sequência, Natália Dutra, Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2025, fez seu desfile de despedida. A final do concurso ainda contou com apresentação do cantor Sil Cardoso e cerimonial conduzido pela secretária municipal de Cultura, Nena Mar.
Além das faixas e de troféus, as três vencedoras foram premiadas em dinheiro. Julia recebeu R$ 6 mil; Alice, R$ 4 mil; e Kimberly, R$ 3 mil, totalizando R$ 13 mil em prêmios. A entrega foi feita pelo prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), e por sua esposa, Mila Boigues, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.
Falta pouco
O 5º Itaquá Rodeio Fest será realizado nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, como parte das comemorações dos 466 anos de Itaquaquecetuba, celebrados oficialmente em 8 de setembro.
A programação musical contará com 13 atrações nacionais. A edição de 2026 terá, pela primeira vez, provas da etapa brasileira da Professional Bull Riders (PBR), campeonato de montaria em touros.
No encerramento do maior rodeio de portas abertas do Brasil ainda será realizada a tradicional cavalgada. A expectativa da organização é receber 240 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.
SERVIÇO:
Itaquá Rodeio Fest 2026
Quando: 5, 6, 11 e 12 de setembro
Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (ao lado do Itaquá Park Shopping)
Programação musical:
5/9 – Sábado
Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê
6/9 – Domingo
Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro
11/9 – Sexta-feira
Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo
12/9 – Sábado
Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta
Ingressos:
Troca solidária para pista
Até 30/8 (domingo)
LIMITADO A 6 INGRESSOS POR CPF
Relação de alimentos e materiais:
5/9: Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê
1 kg de arroz + 1 kg de feijão + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
6/9: Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro
Óleo 900ml + macarrão 500g + 1 molho de tomate + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
11/9: Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo
Café 500g + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
12/9: Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta
Leite 1L+ sal 1 kg + açúcar 1kg + 1 embalagem plástica
ou
1 kg de garrafa PET
Onde fazer a troca | Pontos fixos:
Fundo Social de Solidariedade:
Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia
Das 9h às 16h
Itaquá Park Shopping:
Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane
Das 10h às 20h
Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda:
Praça Padre João Álvares, 66 – Centro
Das 9h às 16h
Supermercado D’avó:
Avenida Ítalo Adami, 1.809 – Morro Branco
Das 10h às 20h
Mega Xereta:
Avenida Ítalo Adami, 65 – Vila Zeferina
Das 10h às 18h30
Base Guarda Civil Municipal (GCM) Caiuby:
Estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Caiubi
Das 9h às 16h
Troca por fraldas:
Hospital Previna
Praça Padre João Álvares, 27 – Centro
IMPORTANTE: A troca de ingressos por 1kg de garrafa PET é feita exclusivamente no Fundo Social
Troca por absorventes – exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD):
Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania
Rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina
Das 9h às 16h
Van itinerante do Fundo Social | Das 9h às 16h:
17/8 – 2ª feira
Escola Estadual (E.E) “Kakunosuke Hasegawa”
Rua Serra dos Parecis, 200 – Jardim Paineira
18/8 – 3ª feira
Campo de futebol do Recanto Mônica
Rua Ouro Verde, s/nº
19/8 – 4ª feira
Jardim Itaquá
Rua dos Comerciantes, 26
20/8 – 5ª feira
Jardim Luciana
Rua Assis Chateaubriand (em frente à caixa d’água)
21/8 – 6ª feira
Jardim Josely
Estrada do São Bento, 8.181
22/8 – Sábado
Jardim São Roberto
Rua Santa Catarina – em frente ao Centro de Atendimento Integral da Criança (CAIC)
23/8 – Domingo
Manoel Feio
Estação de trem “Engenheiro Manoel Feio”
Venda de ingressos/camarotes
www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018
Para 5/9, exclusivamente: baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230
Valores:
– Backstage experience: Setor mais exclusivo do evento, com localização privilegiada (ao lado do palco) e acesso ao camarote presidente open bar e ao frontstage. A partir de R$ 349, por pessoa;
– Camarote presidente: Open bar durante toda a noite, além de estrutura premium. Exclusivo para maiores de 18 anos. A partir de R$ 309, por pessoa; e de R$ 509, dupla (2 ingressos);
– Camarote Viva+: Oferece a mesma proposta de conforto e estrutura premium do camarote presidente, mas sem open bar. A partir de R$ 279, por pessoa, e de R$ 469 dupla (2 ingressos);
– Frontstage:
Em frente ao palco. A partir de R$ 139, por pessoa, e por R$ 319 dupla (2 ingressos);
– Pista prime (atrás do frontstage):
A partir de R$ 20;
– Passaporte permanente:
Com acesso livre para as quatro noites de shows. Entre R$ 130 (pista prime) e R$ 999 (camarote presidente open bar).