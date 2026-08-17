Com forte discurso em defesa das mulheres, psicóloga é eleita Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2026

Julia Liporace de Araújo levou a melhor no concurso, que teve final na noite dessa sexta-feira (14/8); a cirurgiã-dentista Alice Bastos foi coroada 1ª Princesa e a videomaker Kimberly Silva, 2ª Princesa

O Itaquá Rodeio Fest elegeu a Corte para a edição de 2026, na noite dessa sexta-feira (14/8), com direito às torcidas mais animadas da história do concurso, entre faixas, cartazes e manifestações de apoio. A psicóloga Julia Liporace de Araújo, de 23 anos, moradora da Vila Miranda, recebeu a coroa de Rainha e será a representante máxima da quinta edição do festival, que integra as comemorações dos 466 anos de Itaquaquecetuba-SP. O evento, que acontece nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, terá shows de artistas nacionais e, pela primeira vez, será palco de etapa nacional da Professional Bull Riders (PBR), circuito de montaria em touros.

A cirurgiã-dentista Alice Bastos, de 27 anos, moradora da Vila Maria Augusta, foi escolhida 1ª Princesa. A videomaker Kimberly Silva, de 24 anos, do Jardim Pinheirinho, ficou com o título de 2ª Princesa e completou o pódio do concurso que elegeu a Corte do 5º Itaquá Rodeio Fest.

Abrigada no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI), a final encerrou uma disputa que teve 70 inscritas – número superior as 51 candidatas que concorreram ao título na edição de 2025.

Após seletiva realizada no último dia 31, dez avançaram para a última etapa, ocasião em que a Comissão Julgadora avaliou critérios como Postura, Comunicação, Desenvoltura, Elegância e Beleza Plástica. A exemplo dos anos anteriores, o concurso teve organização da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi) e apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Psicóloga por formação, a Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2026 afirmou que pretende utilizar a visibilidade do título para apoiar causas voltadas ao público feminino:

“Esta vitória não é só minha. Dedico a todas as mulheres que sempre estiveram ao meu lado e me ensinaram sobre força, independência e a importância de ocuparmos nossos espaços. Quero aproveitar essa oportunidade e a representatividade que a coroa me traz para dar voz e apoiar causas que façam diferença na vida da população feminina de Itaquá”.

A 1ª Princesa, Alice Bastos, que é formada em Odontologia, surpreendeu o público ao se comunicar em Libras e encerrou sua fala com uma homenagem à Sara Araújo, portadora de deficiência física e Embaixadora da Inclusão do Itaquá Rodeio Fest 2026.

Antes do anúncio das vencedoras, a madrinha de honra do rodeio, Rosa Pastre, desfilou diante das candidatas e do público presente, formado por mais de 200 pessoas. Na sequência, Natália Dutra, Rainha do Itaquá Rodeio Fest 2025, fez seu desfile de despedida. A final do concurso ainda contou com apresentação do cantor Sil Cardoso e cerimonial conduzido pela secretária municipal de Cultura, Nena Mar.

Além das faixas e de troféus, as três vencedoras foram premiadas em dinheiro. Julia recebeu R$ 6 mil; Alice, R$ 4 mil; e Kimberly, R$ 3 mil, totalizando R$ 13 mil em prêmios. A entrega foi feita pelo prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), e por sua esposa, Mila Boigues, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.

Falta pouco

O 5º Itaquá Rodeio Fest será realizado nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, como parte das comemorações dos 466 anos de Itaquaquecetuba, celebrados oficialmente em 8 de setembro.

A programação musical contará com 13 atrações nacionais. A edição de 2026 terá, pela primeira vez, provas da etapa brasileira da Professional Bull Riders (PBR), campeonato de montaria em touros.

No encerramento do maior rodeio de portas abertas do Brasil ainda será realizada a tradicional cavalgada. A expectativa da organização é receber 240 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest 2026

Quando: 5, 6, 11 e 12 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (ao lado do Itaquá Park Shopping)

Programação musical:

5/9 – Sábado

Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê

6/9 – Domingo

Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro

11/9 – Sexta-feira

Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo

12/9 – Sábado

Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

Ingressos:

Troca solidária para pista

Até 30/8 (domingo)

LIMITADO A 6 INGRESSOS POR CPF

Relação de alimentos e materiais:

5/9: Gusttavo Lima / Sorriso Maroto / Matuê

1 kg de arroz + 1 kg de feijão + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

6/9: Simone Mendes / Panda / Gustavo Mioto / Filho do Piseiro

Óleo 900ml + macarrão 500g + 1 molho de tomate + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

11/9: Henrique & Juliano / Grelo / Bia Frazzo

Café 500g + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

12/9: Natanzinho Lima / Belo / Calcinha Preta

Leite 1L+ sal 1 kg + açúcar 1kg + 1 embalagem plástica

ou

1 kg de garrafa PET

Onde fazer a troca | Pontos fixos:

Fundo Social de Solidariedade:

Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia

Das 9h às 16h

Itaquá Park Shopping:

Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane

Das 10h às 20h

Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda:

Praça Padre João Álvares, 66 – Centro

Das 9h às 16h

Supermercado D’avó:

Avenida Ítalo Adami, 1.809 – Morro Branco

Das 10h às 20h

Mega Xereta:

Avenida Ítalo Adami, 65 – Vila Zeferina

Das 10h às 18h30

Base Guarda Civil Municipal (GCM) Caiuby:

Estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Caiubi

Das 9h às 16h

Troca por fraldas:

Hospital Previna

Praça Padre João Álvares, 27 – Centro

IMPORTANTE: A troca de ingressos por 1kg de garrafa PET é feita exclusivamente no Fundo Social

Troca por absorventes – exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD):

Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania

Rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina

Das 9h às 16h

Van itinerante do Fundo Social | Das 9h às 16h:

17/8 – 2ª feira

Escola Estadual (E.E) “Kakunosuke Hasegawa”

Rua Serra dos Parecis, 200 – Jardim Paineira

18/8 – 3ª feira

Campo de futebol do Recanto Mônica

Rua Ouro Verde, s/nº

19/8 – 4ª feira

Jardim Itaquá

Rua dos Comerciantes, 26

20/8 – 5ª feira

Jardim Luciana

Rua Assis Chateaubriand (em frente à caixa d’água)

21/8 – 6ª feira

Jardim Josely

Estrada do São Bento, 8.181

22/8 – Sábado

Jardim São Roberto

Rua Santa Catarina – em frente ao Centro de Atendimento Integral da Criança (CAIC)

23/8 – Domingo

Manoel Feio

Estação de trem “Engenheiro Manoel Feio”

Venda de ingressos/camarotes

www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018

Para 5/9, exclusivamente: baladapp.com.br/pt-BR/eventos/itaqua-rodeio-fest-2026/9230

Valores:

– Backstage experience: Setor mais exclusivo do evento, com localização privilegiada (ao lado do palco) e acesso ao camarote presidente open bar e ao frontstage. A partir de R$ 349, por pessoa;

– Camarote presidente: Open bar durante toda a noite, além de estrutura premium. Exclusivo para maiores de 18 anos. A partir de R$ 309, por pessoa; e de R$ 509, dupla (2 ingressos);

– Camarote Viva+: Oferece a mesma proposta de conforto e estrutura premium do camarote presidente, mas sem open bar. A partir de R$ 279, por pessoa, e de R$ 469 dupla (2 ingressos);

– Frontstage:

Em frente ao palco. A partir de R$ 139, por pessoa, e por R$ 319 dupla (2 ingressos);

– Pista prime (atrás do frontstage):

A partir de R$ 20;

– Passaporte permanente:

Com acesso livre para as quatro noites de shows. Entre R$ 130 (pista prime) e R$ 999 (camarote presidente open bar).