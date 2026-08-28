Diretor da PF nega viés político em investigações em meio à tensão com André Mendonça

Andrei Rodrigues afirmou que a corporação atua sem proteger ou perseguir investigados; declaração ocorre após Lula determinar uma reunião para reduzir a desconfiança entre a PF e o gabinete do ministro do STF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira (28) que a corporação conduz suas investigações sem proteger ou perseguir pessoas e atua “livre de qualquer viés político”.

A declaração foi feita durante a cerimônia de formatura de novos agentes da Polícia Federal, em Brasília. No discurso, Rodrigues defendeu a autonomia da instituição e afirmou que os trabalhos são orientados pela Constituição, pelas leis e pela responsabilidade institucional.

A manifestação ocorre em um momento de desconfiança entre integrantes da PF e o gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. As divergências envolvem o ritmo de investigações sob a relatoria do magistrado e possíveis vazamentos de informações.

Diante da tensão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que o diretor-geral procure Mendonça para uma reunião. O encontro deverá ser mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Andrei afirma que PF não protege nem persegue investigados

Durante o discurso aos novos agentes, Andrei Rodrigues afirmou que a Polícia Federal trabalha com transparência e mantém o foco em suas responsabilidades institucionais.

“Hoje temos uma polícia que atua com autonomia, guiada pela Constituição e pelas leis, pela responsabilidade institucional e compromisso com a Justiça e a sociedade”, declarou.

O diretor-geral acrescentou que a corporação não atua para beneficiar ou prejudicar pessoas investigadas.

“Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nesta gestão trabalhamos com transparência e foco na missão institucional, sem proteger ou perseguir, com atuação vigorosa e intransigente no combate ao crime organizado”, disse Rodrigues.

A declaração procurou reforçar que as investigações devem ser conduzidas com base nas provas reunidas e nas normas legais, independentemente das consequências políticas ou eleitorais dos casos.

Diretor defende atuação técnica e imparcial

Andrei Rodrigues também afirmou que a postura técnica dos policiais federais é fundamental para preservar a credibilidade da instituição diante de questionamentos externos.

“Nunca se esqueçam que a atuação técnica, imparcial, livre de qualquer viés político, é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha”, declarou o diretor-geral.

A mensagem foi direcionada aos novos integrantes da corporação, mas ocorre em um momento de pressão sobre investigações de grande repercussão política.

Segundo Rodrigues, o compromisso com os procedimentos legais permite que a instituição responda a críticas e preserve sua autonomia.

O diretor destacou ainda o combate ao crime organizado como uma das prioridades da atual gestão da Polícia Federal.

Declaração ocorre durante tensão com ministro do STF

A manifestação de Andrei Rodrigues acontece em meio a um período de desconfiança na relação entre a direção da Polícia Federal e o gabinete de André Mendonça.

O ministro do Supremo é relator de dois inquéritos considerados de alto potencial de desgaste político e eleitoral para candidatos à Presidência da República: os casos Dark Horse/Master e INSS/Lulinha.

O conteúdo das investigações e a possibilidade de divulgação de novas informações durante o período eleitoral ampliaram a atenção sobre a atuação da PF e do Supremo.

As divergências estariam relacionadas principalmente ao ritmo dos trabalhos e aos vazamentos de dados protegidos por sigilo. Não foram detalhadas, entretanto, acusações formais contra o diretor-geral ou contra o ministro.

Investigações têm impacto no cenário eleitoral

Os dois inquéritos relatados por André Mendonça são acompanhados com atenção por integrantes do governo, da oposição e das campanhas presidenciais.

O avanço das apurações pode produzir consequências políticas para diferentes grupos envolvidos na disputa pelo Palácio do Planalto. Por esse motivo, decisões relacionadas a diligências, depoimentos e divulgação de informações ganham repercussão ainda maior durante o calendário eleitoral.

A Polícia Federal é responsável por conduzir diferentes etapas das investigações, mas atua sob supervisão judicial nos procedimentos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.

Essa relação exige comunicação entre os investigadores, a Procuradoria-Geral da República e o gabinete do relator, especialmente para a autorização de medidas protegidas por reserva judicial.

Lula determina reunião entre Andrei e Mendonça

Diante da tensão institucional, Lula determinou que Andrei Rodrigues procure André Mendonça para uma conversa.

A reunião deverá ter a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, que atuará como mediador.

O objetivo é reduzir a desconfiança entre a direção da Polícia Federal e o gabinete do ministro do Supremo, além de melhorar a comunicação sobre o andamento das investigações.

A expectativa é que o encontro permita esclarecer divergências relacionadas ao ritmo das apurações e ao tratamento de informações sigilosas.

Até o momento, não foram divulgados oficialmente a data, o horário ou o local da reunião.

Vazamentos estão entre os pontos de preocupação

Os possíveis vazamentos de informações integram o pano de fundo do desgaste entre a PF e o gabinete de Mendonça.

Investigações de grande repercussão política frequentemente envolvem documentos, depoimentos e diligências protegidos por sigilo. A divulgação antecipada desses dados pode comprometer as apurações, prejudicar investigados e ampliar disputas políticas.

Também existe preocupação com o uso eleitoral de informações ainda não verificadas ou de trechos isolados dos inquéritos.

A reunião entre Rodrigues e Mendonça deverá abordar formas de preservar o sigilo e estabelecer uma comunicação mais eficiente entre os responsáveis pelas investigações.

PF busca defender autonomia institucional

Ao afirmar que a corporação não protege nem persegue investigados, Andrei Rodrigues procurou afastar a percepção de que decisões da instituição possam ser orientadas por interesses partidários.

A Polícia Federal está subordinada administrativamente ao Ministério da Justiça, mas seus inquéritos devem seguir critérios técnicos, a legislação e as decisões do Poder Judiciário.

A autonomia defendida por Rodrigues está relacionada à capacidade de conduzir investigações sem interferência política sobre a escolha dos alvos ou o resultado das apurações.

O diretor-geral também indicou que a imparcialidade é necessária para proteger a instituição de ataques provenientes de diferentes grupos políticos.

Discurso aos novos agentes destaca responsabilidade

A declaração foi feita durante a formação de novos policiais federais, momento em que Rodrigues apresentou os princípios esperados dos integrantes da corporação.

O diretor ressaltou a necessidade de compromisso com a Constituição, as leis, a Justiça e a sociedade. Também pediu que os agentes mantenham uma conduta técnica diante de investigações sensíveis.

A fala ocorre em um contexto no qual decisões da Polícia Federal são acompanhadas de perto por partidos, autoridades e campanhas eleitorais.

Em meio à tensão com André Mendonça, Rodrigues utilizou o discurso para reafirmar que a instituição continuará atuando de maneira técnica e sem direcionamento político.