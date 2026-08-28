Escola 4.0 abre mais de 60 vagas para cursos de tecnologia em Arujá

Opções disponíveis são Pacote Office, Excel Básico, Excel Intermediário e Inteligência Artificial

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Escola de Empreendedorismo e Tecnologia 4.0, está com mais de 60 vagas para cursos gratuitos de tecnologia e informática em Arujá. A principal novidade desta edição é a redução da idade mínima. Agora, jovens a partir de 15 anos podem participar das capacitações. Anteriormente, as inscrições eram destinadas a pessoas com 16 anos ou mais.

As opções disponíveis são Pacote Office, Excel Básico, Excel Intermediário e Inteligência Artificial. As capacitações têm como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico e contribuir para a qualificação de moradores que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho.

O prefeito Luis Camargo destacou a importância da oferta de cursos gratuitos como parte das ações de incentivo à qualificação profissional.

“Investir em capacitação é investir no futuro da nossa cidade. Quando oferecemos oportunidades gratuitas, principalmente para os jovens, ampliamos as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e ajudamos nossos moradores a construir novas perspectivas profissionais”, afirmou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos, a ampliação do público dá mais uma oportunidade de aproximar os jovens da tecnologia e da formação profissional.

“A redução da idade mínima para 15 anos permite que mais jovens tenham contato com ferramentas que já fazem parte da rotina das empresas. A Escola 4.0 cumpre um papel importante ao oferecer conhecimento e preparar nossos moradores para as exigências do mercado”, disse.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Prefeitura de Arujá (https://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/projeto/cursos/buscaCursos.php?polo=1). As vagas são limitadas. A Escola de Empreendedorismo e Tecnologia 4.0 fica na Avenida João Manoel, 393.