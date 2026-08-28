Itaquá celebra 466 anos com programação especial na praça Padre João Álvares

Eventos acontecem de 4 a 8 de setembro com shows, gastronomia, atividades para as famílias e celebrações religiosas

Itaquaquecetuba se prepara para celebrar mais um aniversário com uma programação especial na região central. Entre os dias 4 e 8 de setembro, a praça Padre João Álvares recebe atrações musicais, opções gastronômicas e atividades para toda a família, integrando o calendário comemorativo de 466 anos da cidade, com o apoio da Prefeitura de Itaquaquecetuba.

A agenda começa na sexta-feira (4), às 20h30, com a apresentação da dupla Simão e Felipe. No sábado (5), a programação continua a partir das 12h, com o grupo Segredo do Samba. No domingo (6), também às 12h, será a vez do cantor Weliton subir ao palco. Na segunda (7), véspera do aniversário do município, a programação musical começa às 20h30, com Raffa Augusto. Encerrando as apresentações, na terça (8), às 20h30, Marcos e Bueno comandam a festa.

Aproveitando o período de celebrações, a Igreja Nossa Senhora D’Ajuda também promove sua programação de missas e homenagens à padroeira de Itaquá. A tradição religiosa se soma às comemorações do aniversário da cidade, reforçando a importância histórica e cultural da igreja para o município e reunindo a comunidade.

“Essa é uma celebração que faz parte da história e da identidade de Itaquá. É momento de reunir as famílias, valorizar nossa cultura e proporcionar momentos de lazer para a população. É uma alegria apoiar uma programação que celebra a nossa cidade e fortalece as tradições do município”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa. Entre as atividades tradicionais que integram a programação, estão ainda momentos de confraternização e a realização do bingo, no sábado (5) e no domingo (6).

Além dos shows, o público poderá aproveitar mais de 30 barracas gastronômicas, oferecendo diferentes opções de comidas e bebidas, além de brinquedos infláveis para as crianças. “Queremos que as famílias ocupem a praça central, aproveitem os shows, a gastronomia e todas as atividades para celebrar o aniversário de Itaquá com muita alegria. É uma data que nos permite olhar para a nossa história, valorizar as tradições e seguir construindo uma cidade cada vez melhor”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.