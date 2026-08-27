Eclipse lunar vai encobrir mais de 96% da Lua e será visível em todo o Brasil

Fenômeno astronômico começa às 22h24 desta quinta-feira (27), atinge o ponto máximo à 1h13 de sexta-feira (28) e poderá ser acompanhado a olho nu

Um eclipse lunar parcial poderá ser observado em todas as regiões do Brasil entre a noite desta quinta-feira (27) e a madrugada de sexta-feira (28). Durante o ponto máximo do fenômeno, 96,2% do disco lunar ficará encoberto pela sombra projetada pela Terra.

O evento astronômico terá início às 22h24, pelo horário de Brasília, com a entrada da Lua na região mais clara da sombra terrestre. A etapa parcial, quando o escurecimento se torna mais fácil de perceber, começará às 23h34.

O momento mais aguardado está previsto para 1h13 da madrugada de sexta-feira, quando quase toda a superfície visível da Lua estará escurecida. Não será necessário utilizar telescópio, binóculo ou qualquer equipamento especial para acompanhar o eclipse.

Quase toda a Lua ficará encoberta

Embora visualmente fique muito próximo de um eclipse total, o fenômeno desta semana será classificado como eclipse lunar parcial.

Isso acontece porque uma pequena parte da Lua permanecerá fora da umbra, nome dado à região mais escura da sombra da Terra. No momento de maior obscurecimento, será possível perceber uma faixa ainda iluminada, enquanto os outros 96,2% do disco lunar estarão encobertos.

A elevada porcentagem poderá fazer com que o eclipse apresente uma aparência semelhante à de um fenômeno total. A diferença estará justamente nessa pequena área que continuará recebendo iluminação direta.

A Lua poderá apresentar cores mais escuras e adquirir tons alaranjados ou avermelhados durante parte do evento. No entanto, ela não ficará completamente vermelha como ocorre nos eclipses totais conhecidos popularmente como “Lua de Sangue”.

Veja os horários de cada fase do eclipse

O eclipse começará às 22h24 desta quinta-feira, quando a Lua entrará na penumbra, parte mais clara da sombra terrestre. Nesse primeiro momento, a alteração no brilho poderá ser discreta e mais difícil de identificar a olho nu.

A fase parcial começará às 23h34, quando uma parte da Lua entrará na umbra e o escurecimento ficará mais evidente. O ponto máximo ocorrerá à 1h13 de sexta-feira, horário em que 96,2% do disco lunar estará coberto.

A Lua começará a deixar a umbra depois do ponto máximo. A fase parcial terminará às 2h52, enquanto o encerramento completo da etapa penumbral está previsto para 4h02 da madrugada.

A fase parcial, mais visível, terá aproximadamente 3 horas e 18 minutos de duração. Considerando todas as etapas, desde a entrada até a saída da penumbra, o evento completo deverá durar cerca de 5 horas e 38 minutos.

Os horários apresentados seguem o fuso de Brasília. Nas regiões brasileiras com fuso diferente, será necessário fazer o ajuste. Nos locais que estão uma hora atrás, por exemplo, o ponto máximo será observado à 0h13.

Entenda como acontece um eclipse lunar

O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, com o planeta posicionado entre os outros dois astros.

Nesse alinhamento, a Terra impede que parte da luz solar chegue diretamente à Lua e projeta sua própria sombra sobre o satélite natural. Essa sombra é dividida em duas regiões: a penumbra, que é mais clara, e a umbra, onde o bloqueio da luz é mais intenso.

Quando a Lua atravessa somente a penumbra, ocorre um eclipse penumbral. Esse tipo de fenômeno costuma provocar uma alteração discreta no brilho e pode passar despercebido para quem não estiver acompanhando atentamente.

No eclipse parcial, apenas uma parte do disco lunar entra na umbra. Já no eclipse total, toda a Lua fica dentro da região mais escura da sombra da Terra.

No fenômeno desta quinta-feira, a Lua entrará profundamente na umbra, mas não ficará totalmente dentro dela. Por essa razão, o eclipse será parcial, apesar do obscurecimento superior a 96%.

Lua poderá apresentar tons avermelhados

Uma das principais dúvidas sobre o fenômeno é se a Lua ficará vermelha. Como o eclipse não será total, o satélite não deverá adquirir uma coloração avermelhada completa.

Mesmo assim, a área que estiver dentro da umbra poderá apresentar tons de vermelho, laranja ou marrom. A mudança acontece por causa da maneira como a atmosfera terrestre filtra a luz solar.

A luz azul se espalha com maior facilidade ao atravessar a atmosfera. Os comprimentos de onda mais longos, associados às cores vermelha e alaranjada, conseguem atravessar essa camada e alcançar a superfície lunar.

O processo é semelhante ao responsável pelas cores observadas durante o nascer e o pôr do sol. Durante o eclipse, a luz que atravessa a atmosfera da Terra é desviada e projetada sobre a Lua, produzindo uma tonalidade mais quente na região escurecida.

Porém, como uma parte do disco continuará fora da umbra, o efeito não será igual ao de uma “Lua de Sangue” completa.

Eclipse poderá ser visto a olho nu

Não será preciso utilizar qualquer equipamento especial para acompanhar o evento. Diferentemente de um eclipse solar, olhar diretamente para um eclipse lunar não oferece risco à visão.

A recomendação é procurar um local com boa visibilidade do céu e, de preferência, com pouca iluminação artificial. Áreas abertas e distantes de prédios muito altos podem facilitar a observação durante toda a madrugada.

Binóculos e telescópios não são obrigatórios, mas podem melhorar a experiência ao revelar detalhes da superfície lunar e da linha formada pela sombra terrestre.

O principal obstáculo para a observação será a presença de nuvens. Mesmo que o eclipse esteja ocorrendo, uma grande concentração de nebulosidade poderá encobrir a Lua e impedir a visualização em determinadas cidades.

Todas as fases serão visíveis no Brasil

O Brasil estará em uma posição favorável para acompanhar o fenômeno. Todas as fases poderão ser vistas no país, desde o início da entrada da Lua na penumbra até o encerramento do eclipse, pouco depois das 4h da manhã.

A visibilidade efetiva dependerá das condições meteorológicas de cada região. Onde o céu permanecer limpo ou com poucas nuvens, será possível observar o avanço gradual da sombra da Terra sobre o disco lunar.

O fenômeno também será visível em outras áreas do continente americano, além de partes da Europa e da África. Para os brasileiros, entretanto, a possibilidade de acompanhar o eclipse completo torna o evento uma das principais atrações astronômicas do período.

Quem quiser observar somente o momento mais expressivo deve olhar para o céu por volta de 1h13 de sexta-feira, quando a Lua atingirá o maior nível de obscurecimento.