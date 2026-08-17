Ferraz oferece quatro novos cursos gratuitos de qualificação

Capacitações serão realizadas no CIS Ferraz em parceria com o Sebrae e têm inscrições pelo WhatsApp

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, está com quatro novos cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). As capacitações serão realizadas presencialmente no CIS Ferraz, na Rua Getúlio Vargas, 199, Vila Romanópolis.

A programação contempla diferentes áreas e busca ampliar o acesso da população a conhecimentos que podem contribuir para a entrada ou recolocação no mercado de trabalho, além de incentivar quem deseja iniciar uma atividade por conta própria.

Entre os cursos oferecidos está “Aprenda Fundamentos de Instalações Hidráulicas Prediais”, que será realizado de 1º a 17 de setembro, das 13h às 17h. No mesmo período, das 8h às 12h, será realizado o curso “Aprenda Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais”.

Já entre os dias 21 e 29 de setembro, das 8h às 12h, será oferecido o curso “Aprenda a Fabricar e Vender Salgados Congelados”. No período da tarde, das 13h às 17h, será realizado o curso “Aprenda a Fabricar e Vender Sobremesas”.

Todos os cursos são presenciais e gratuitos, com 16 vagas disponíveis para cada capacitação. As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp do CIS Ferraz, pelo número (11) 93216-5059. As vagas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, a oferta de novas capacitações amplia as possibilidades para quem busca emprego ou pretende começar uma atividade profissional.

“A qualificação é uma ferramenta importante para ampliar as oportunidades. Estamos trazendo cursos que dialogam tanto com as necessidades do mercado quanto com quem busca uma alternativa para gerar renda. Nosso objetivo é facilitar o acesso dos ferrazenses a conhecimentos que possam fazer diferença na vida profissional e na jornada de quem deseja empreender.”

A iniciativa integra as ações da Prefeitura voltadas à qualificação profissional, geração de renda, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia local. As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato com o CIS Ferraz pelo WhatsApp para obter informações e realizar a inscrição.