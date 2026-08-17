Prefeitura de Poá abre inscrições para o concurso Miss Orquídea 2026

Candidatas poderão se inscrever de 17 a 21; concurso elegerá Miss Orquídea e três princesas que representarão oficialmente o município durante a festa

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta segunda-feira (17) as inscrições para o concurso Miss Orquídea 2026. As interessadas poderão se inscrever gratuitamente até o dia 21 de agosto, exclusivamente pela plataforma Sympla (acesse aqui). O concurso tem como objetivo valorizar a beleza, a simpatia e a força das mulheres, além de eleger as representantes oficiais da Orquídea Fest 2026.

As candidatas, que podem ter de 18 a 33 anos, participarão de uma programação preparatória antes da grande final. A primeira etapa será realizada no dia 25 de agosto, com um workshop seguido da seletiva que definirá as finalistas. Na sequência, serão promovidos ensaios presenciais das finalistas nos dias 29 de agosto e 05 de setembro. A grande final, quando serão escolhidas as representantes oficiais do concurso, ocorrerá em setembro, em data que será divulgada nos próximos dias. Todas as etapas do concurso estão sendo organizadas pela produtora Página VIP, responsável pelo evento em parceria com a Secretaria de Cultura de Poá.

Ao término da competição, serão eleitas a Miss Orquídea, a 1ª Princesa, a 2ª Princesa e a 3ª Princesa, que receberão faixa e coroa oficiais e representarão o município durante a Orquídea Fest Poá 2026 e em demais compromissos institucionais ao longo do reinado, permanecendo como representantes oficiais até a realização da próxima edição do concurso.

Além da faixa e coroa, as quatro representantes eleitas ainda irão receber prêmios em dinheiro. A Miss Orquídea 2026 (1º lugar) receberá o valor de R$ 6 mil, a 1ª Princesa (2º lugar) receberá R$ 4 mil, a 2ª Princesa (3º lugar) R$ 3 mil e a 3ª Princesa (4º lugar) R$ 2 mil, além de prêmios dos patrocinadores.

Retomada

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da retomada do concurso, que voltou a integrar a programação da Orquídea Fest no ano passado após anos sem ser realizado. “Resgatar o Miss Orquídea foi devolver à população uma tradição que faz parte da história e da identidade de Poá. O sucesso da edição de 2025 mostrou o carinho dos poaenses por esse concurso, que revelou a Miss Orquídea Beatriz Suyama, a 1ª Princesa Gabrielly Lins, a 2ª Princesa Gabriela Moreau e a 3ª Princesa Tábata Freitas. Tenho certeza de que, neste ano, teremos mais uma edição marcante, valorizando a beleza, a simpatia e a representatividade das nossas participantes”, afirmou.

O secretário de Cultura, Paulo Barbosa, ressaltou que o concurso já voltou a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade e chega fortalecido em 2026. “O Miss Orquídea é muito mais do que um concurso de beleza. Ele valoriza a desenvoltura, a simpatia e a representatividade das participantes, além de reforçar uma tradição que faz parte da história de Poá. Estamos preparando mais uma edição com muito cuidado, oferecendo às candidatas momentos de preparação e uma experiência que certamente ficará marcada na vida de todas elas”, destacou.

Orquídea Fest Poá

O Orquídea Fest Poá 2026 acontecerá de 23 a 27 de setembro, na Praça de Eventos. Após reunir mais de 160 mil pessoas em quatro dias de programação em 2025, a festa chega neste ano ainda maior, com cinco dias de atrações, grandes shows nacionais gratuitos, programação infantil, a tradicional exposição de orquídeas e plantas ornamentais, além de gastronomia, artesanato, atividades culturais e atrações para toda a família.

Nesta edição, a Itália será o país homenageado, reforçando a proposta de valorizar a história, a cultura e as raízes de Poá. A temática estará presente na decoração da festa, na culinária e também em apresentações e atrações ao longo da programação.