Primeira-dama Flavia Souza recebe doação de peças produzidas por voluntárias da Tricoterapia

Participantes do projeto desenvolvido pela Secretaria da Mulher produziram itens de tricô e crochê que serão destinados pelo Fundo Social a famílias em situação de vulnerabilidade

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, recebeu, na última sexta-feira (14), uma doação de peças confeccionadas por voluntárias do projeto Tricoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Mulher. A entrega reuniu saídas de maternidade, mantas, toucas e meias de lã produzidas pelas participantes da oficina e foi realizada na sede da pasta.

As peças serão destinadas pelo Fundo Social para atender a famílias em situação de vulnerabilidade e a projetos sociais do município, contribuindo para levar acolhimento, cuidado e solidariedade a quem mais precisa.

Para Flavia Souza, a doação demonstra a força da solidariedade e o compromisso das voluntárias com as famílias poaenses. “É muito gratificante receber essas peças, que foram confeccionadas com tanto carinho e dedicação. Cada trabalho entregue representa um gesto de amor e solidariedade, que vai chegar às famílias que mais precisam por meio do Fundo Social. Agradeço a todas as voluntárias por esse gesto tão bonito”, afirmou.

Segundo a secretária da Mulher, Laudjane Ferreira, a doação demonstra, na prática, o propósito da Tricoterapia e a dedicação das voluntárias que participam da iniciativa. “Esse projeto une convivência, aprendizado e solidariedade. Cada peça produzida pelas nossas voluntárias carrega dedicação e carinho e, com essa doação ao Fundo Social, todo esse trabalho ganha um significado ainda maior, pois será destinado a famílias e pessoas que precisam desse acolhimento. É uma grande satisfação ver o resultado desse projeto chegando a quem mais precisa”, destacou.

Tricoterapia

O projeto Tricoterapia é desenvolvido pela Secretaria da Mulher e conta com o trabalho voluntário de mulheres que se reúnem semanalmente para produzir peças em tricô e crochê. A oficina foi retomada na atual gestão e acontece todas as sextas-feiras, das 14h às 16h, na sede da pasta.

A iniciativa tem como objetivo produzir peças que possam ser destinadas a instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade. A oficina é aberta à participação de quem já domina as técnicas de tricô e crochê e quem deseja aprender.

Para participar, basta procurar a Secretaria da Mulher, localizada na Rua Fernando Pinheiro Franco, 141, no Centro de Poá. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 horas.