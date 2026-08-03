Milei intensifica ataques contra Lula e amplia tensão entre Brasil e Argentina

Presidente argentino repetiu acusações contra o brasileiro, contestou a anulação das condenações da Lava Jato e classificou as ofensas como “palavras espontâneas”; declarações provocaram reação do Itamaraty e elevaram o desgaste entre os dois países

Milei repete ataques contra o presidente brasileiro

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar publicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e intensificou a crise diplomática entre os dois maiores países da América do Sul. Em entrevista concedida à emissora argentina LN+, no domingo (2), o argentino repetiu os termos “ladrão” e “corrupto” ao se referir ao chefe do Executivo brasileiro.

Durante a entrevista, Milei também afirmou que Lula “não é inocente” e voltou a questionar as decisões judiciais que anularam as condenações do petista no âmbito da Operação Lava Jato.

“Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico”, declarou o presidente argentino.

A afirmação mantém o tom adotado por Milei durante sua passagem recente por São Paulo. Na ocasião, ele participou de um evento político em apoio à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e utilizou palavras ainda mais duras contra Lula, a quem chamou de “ladrão”, “corrupto”, “presidiário” e “lixo socialista”.

As novas declarações mostram que Milei não pretende recuar diante da reação brasileira. Pelo contrário, o presidente argentino voltou a sustentar as acusações e tentou apresentar as ofensas como uma manifestação legítima de sua opinião política.

“Palavras espontâneas” não eliminam responsabilidade de chefe de Estado

Ao ser questionado sobre a repercussão de suas declarações, Milei afirmou que as palavras utilizadas contra Lula teriam surgido de maneira espontânea.

“Foram palavras espontâneas”, declarou.

A justificativa, porém, seria mais plausível se partisse de um cidadão comum durante uma discussão política. Javier Milei não fala apenas como militante ou dirigente partidário: ele representa oficialmente a República Argentina. Mesmo quando concede uma entrevista ou participa de um evento político, suas manifestações possuem consequências que ultrapassam o debate ideológico e atingem diretamente as relações diplomáticas de seu país.

A espontaneidade, portanto, não afasta a responsabilidade institucional. Um chefe de Estado conhece — ou deveria conhecer — o impacto de suas palavras, especialmente quando elas são direcionadas ao presidente de um país vizinho, parceiro comercial estratégico e integrante de organismos regionais como o Mercosul.

Quando Milei chama Lula de “ladrão” e “corrupto”, a declaração deixa de ser apenas uma provocação pessoal. Ela passa a representar um ataque público do presidente argentino contra o chefe de Estado brasileiro, com potencial para comprometer negociações, encontros diplomáticos e iniciativas bilaterais.

O episódio também revela a dificuldade de separar o estilo político de Milei das responsabilidades impostas pelo cargo. O argentino construiu sua trajetória utilizando linguagem agressiva e confrontadora, mas a Presidência exige uma postura diferente daquela adotada em campanhas eleitorais, programas de televisão ou manifestações partidárias.

Presidente argentino rejeita acusação de agressividade

Na entrevista, Milei também contestou a avaliação de que suas palavras seriam agressivas. Segundo ele, utilizar determinadas expressões para descrever Lula seria menos grave do que os atos que atribui ao presidente brasileiro.

“Agressivo é que alguém roube. É muito mais leve chamar um ladrão de ladrão do que o próprio ato de roubar”, afirmou.

A declaração reforçou o confronto porque Milei não apresentou suas palavras como mera crítica política. Ele reiterou as acusações como se representassem uma conclusão definitiva sobre Lula, apesar das decisões judiciais que anularam as condenações relacionadas à Lava Jato.

O presidente argentino também ignorou o impacto diplomático produzido pelas declarações anteriores. Em vez de buscar reduzir a tensão, Milei dobrou a aposta, repetiu os ataques e rejeitou a possibilidade de que sua linguagem fosse inadequada para um chefe de Estado.

Decisões sobre a Lava Jato voltam ao centro da disputa

As acusações de Milei retomam o debate sobre os processos enfrentados por Lula durante a Operação Lava Jato. O presidente argentino sustenta que o brasileiro teria sido beneficiado por uma falha processual, argumento utilizado para contestar a anulação das condenações.

As decisões judiciais, entretanto, não podem ser resumidas apenas como uma “falha”, expressão que transmite a ideia de um detalhe técnico sem importância. As condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal porque a Justiça Federal do Paraná foi considerada incompetente para julgar os casos. Os processos deveriam ter tramitado em outra jurisdição.

A anulação retirou os efeitos das condenações e permitiu que Lula recuperasse seus direitos políticos. Isso possibilitou que ele disputasse novamente a Presidência da República.

Em outro julgamento, o STF também reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro no processo relacionado ao tríplex do Guarujá. Na prática, portanto, a situação judicial de Lula envolve decisões formais da mais alta Corte brasileira, e não uma liberação informal ou uma simples escolha política.

Milei pode discordar politicamente dessas decisões, mas um presidente estrangeiro não possui autoridade para substituir o entendimento do Judiciário brasileiro e declarar unilateralmente a culpa do chefe de Estado do Brasil.

Itamaraty reage e convoca embaixador argentino

A resposta do governo brasileiro aos primeiros ataques foi imediata. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimondi, para apresentar formalmente o descontentamento do Brasil.

O Itamaraty também chamou para consultas o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli. A medida é utilizada em momentos de desgaste diplomático e permite que o representante retorne ao país para prestar esclarecimentos e discutir os próximos passos da relação bilateral.

Em nota, o governo brasileiro classificou o episódio como “sem precedentes”. O chanceler Mauro Vieira reconheceu a gravidade das declarações, mas afastou, ao menos inicialmente, a adoção de medidas ainda mais duras, como a retirada definitiva de representantes diplomáticos.

A cautela demonstra que o Brasil procura evitar uma ruptura institucional com a Argentina, apesar das provocações de Milei. A estratégia do governo Lula tem sido diferenciar o relacionamento com o Estado argentino das disputas pessoais e ideológicas entre os dois presidentes.

No entanto, a repetição dos ataques torna essa separação cada vez mais difícil. Se o presidente argentino continuar transformando divergências políticas em ofensas pessoais, o Itamaraty poderá enfrentar maior pressão para elevar o nível da resposta diplomática.

Lula abandona silêncio e endurece resposta

Inicialmente, Lula tentou evitar uma reação direta. Ao ser questionado sobre Milei, o brasileiro respondeu de forma irônica: “Quem é esse cara?”.

Nos dias seguintes, porém, o presidente passou a adotar um discurso mais duro. Lula classificou como uma “patacoada” a participação de Milei no evento político realizado em São Paulo e afirmou que não aceitará interferências estrangeiras no processo eleitoral brasileiro.

Durante um evento do PSB, Lula declarou que sua relação institucional é mantida com o Estado argentino e destacou o respeito que possui pela população do país vizinho.

“Vocês viram aqui a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa”, afirmou.

Lula acrescentou que não pretende responder ao ódio com a mesma postura.

“Não adianta falar bravo, porque eu não vou ficar bravo. O cara fez cara feia, eu faço cara bonita. O cara demonstra ódio, eu demonstro amor”, completou.

Apesar da tentativa de apresentar uma reação moderada, a expressão “aquela coisa” também demonstra que a relação pessoal entre os dois presidentes atingiu um nível elevado de deterioração. O diálogo institucional continua existindo, mas a confiança política entre Lula e Milei praticamente desapareceu.

Participação em evento brasileiro aumentou o desconforto

A presença de Milei em um evento de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro tornou o episódio ainda mais delicado. O presidente argentino não apenas criticou Lula em território brasileiro, como participou de uma atividade diretamente ligada à disputa eleitoral do país.

Embora líderes estrangeiros possam manifestar preferências ideológicas, a participação ativa de um chefe de Estado em um evento eleitoral no Brasil levanta questionamentos sobre interferência política externa. A situação se torna mais grave quando a manifestação é acompanhada por ataques pessoais contra o presidente em exercício.

Lula fez referência direta a esse aspecto ao afirmar que não aceitará interferências externas. Para o governo brasileiro, o episódio ultrapassou os limites de uma divergência entre líderes ideologicamente opostos e passou a atingir a soberania do processo político nacional.

Milei mantém proximidade com a família Bolsonaro e com movimentos brasileiros de direita. Lula, por sua vez, possui relações históricas com setores da esquerda argentina. Ainda assim, a convivência institucional entre Brasil e Argentina exige que essas preferências não prejudiquem a administração dos interesses comuns.

Brasil e Argentina possuem relação estratégica

A crise ocorre entre países profundamente conectados por comércio, indústria, turismo, energia e integração regional. Brasil e Argentina são parceiros estratégicos, e qualquer deterioração prolongada na relação política pode produzir efeitos além dos palácios presidenciais.

Os dois países possuem cadeias produtivas integradas, principalmente no setor automotivo. Também compartilham interesses em infraestrutura, segurança de fronteira, circulação de pessoas e desenvolvimento do Mercosul.

Por essa razão, crises diplomáticas entre Brasília e Buenos Aires raramente ficam restritas aos discursos presidenciais. O afastamento pode comprometer reuniões bilaterais, atrasar acordos e dificultar respostas conjuntas a problemas econômicos e regionais.

Empresários, trabalhadores, turistas e moradores de áreas fronteiriças dependem da manutenção de uma relação funcional. Mesmo quando os presidentes representam projetos políticos opostos, existe a expectativa de que preservem canais mínimos de diálogo.

As diferenças ideológicas entre Lula e Milei não são novidade. O problema atual é a transformação dessas diferenças em ataques pessoais repetidos, acompanhados pela participação do argentino na política eleitoral brasileira.

Mercosul também pode sentir os efeitos da crise

A tensão pode afetar o funcionamento do Mercosul, bloco que depende diretamente da coordenação entre Brasil e Argentina. Os dois países são as maiores economias do grupo e possuem peso decisivo nas negociações comerciais e políticas.

Sem diálogo entre seus principais líderes, iniciativas de integração encontram mais obstáculos. Mesmo que ministros e diplomatas mantenham os trabalhos técnicos, decisões importantes frequentemente dependem de entendimentos presidenciais.

A crise também transmite uma imagem de fragmentação regional. Em um cenário internacional marcado por disputas comerciais, conflitos e mudanças nas alianças globais, Brasil e Argentina poderiam ampliar sua capacidade de negociação por meio da cooperação. Os ataques públicos caminham na direção contrária.

O desafio dos governos será impedir que a rivalidade pessoal paralise instituições construídas ao longo de décadas. Para isso, será necessário preservar os canais diplomáticos e estabelecer limites claros para as manifestações públicas.

Nova declaração reduz expectativa de distensão

Antes da nova entrevista de Milei, integrantes do Itamaraty avaliavam a possibilidade de redução das tensões caso o presidente argentino interrompesse os ataques. A expectativa era de que o embaixador brasileiro pudesse retornar a Buenos Aires após o período de consultas.

A repetição das acusações, entretanto, altera esse cenário. Ao voltar a chamar Lula de “ladrão” e “corrupto”, Milei mostrou que não considera necessário recuar ou apresentar qualquer tipo de retratação.

A postura pode prolongar o afastamento diplomático e obrigar o governo brasileiro a reavaliar sua resposta. Mesmo que medidas extremas permaneçam descartadas, o nível de interlocução política entre os dois governos tende a continuar reduzido.

Também existe o risco de que novos encontros internacionais se tornem palco para mais confrontos. Lula e Milei continuarão representando seus países em cúpulas regionais e multilaterais, o que torna inevitável algum grau de convivência institucional.

Crise coloca responsabilidade presidencial em debate

O novo episódio não envolve apenas a rivalidade entre dois políticos de campos ideológicos opostos. Ele coloca em discussão os limites do discurso de um chefe de Estado e as consequências de transportar a retórica eleitoral para a diplomacia.

Um presidente pode criticar decisões, governos e projetos políticos de outras nações. Pode discordar da condução econômica, das alianças internacionais e das posições ideológicas de outro líder. O que diferencia a crítica institucional da provocação pessoal é a responsabilidade com que as palavras são utilizadas.

Ao justificar as acusações como “palavras espontâneas”, Milei tenta apresentar o episódio como uma reação natural. No entanto, espontaneidade não significa ausência de responsabilidade. Quando as palavras partem de um presidente, elas representam o Estado, movimentam embaixadas e podem afetar milhões de pessoas.

A crise entre Brasil e Argentina não nasceu apenas da divergência entre direita e esquerda. Ela foi aprofundada pela escolha deliberada de substituir o debate político por insultos.

Enquanto Milei mantiver esse comportamento, a possibilidade de normalização permanecerá distante. Caberá aos dois governos preservar os interesses de brasileiros e argentinos, mas também reconhecer que a diplomacia depende de limites. E, para um chefe de Estado, dizer que uma ofensa foi espontânea está longe de ser uma justificativa suficiente.