Convenção Estadual do Podemos oficializa apoio a Tarcísio, lança Geraldo Rufino ao Senado e homologa candidaturas de Rodrigo Gambale e Kaká

SÃO PAULO – O Podemos realizou neste domingo (2) sua Convenção Estadual no Hakka Eventos, na região da Liberdade, na capital paulista, reunindo lideranças de diversas regiões do Estado para oficializar as candidaturas da legenda às eleições de 2026.

Entre as principais definições da convenção está a confirmação do apoio do partido à reeleição do governador Tarcísio de Freitas, consolidando a aliança para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes

Outro momento de destaque foi a oficialização da candidatura do empresário Geraldo Rufino ao Senado Federal, nome escolhido pelo partido para representar São Paulo na corrida por uma das vagas na Câmara Alta.

A convenção também homologou as chapas de candidatos a deputado federal e deputado estadual. Entre os nomes confirmados está o do deputado federal Rodrigo Gambale, que buscará a reeleição, dando continuidade ao trabalho desenvolvido em Brasília.

Representando o Alto Tietê, o ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos Kaká teve sua candidatura homologada para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Reconhecido por sua atuação em defesa da inclusão e das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Kaká passa a integrar oficialmente a chapa do Podemos para as eleições deste ano.

A convenção reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, dirigentes partidários e centenas de filiados de várias regiões do Estado, reforçando a estratégia do Podemos para ampliar sua representação nas eleições de 2026.

A TV Cenário acompanhou o evento diretamente do Hakka Eventos e traz, ao longo da programação e em suas plataformas digitais, entrevistas, bastidores e os principais desdobramentos da convenção estadual da legenda.