VEREADOR EWERTON INHA ESTÁ DE VOLTA AO MANDATO NA CÂMARA DE FERRAZ DE VASCONCELOS!

O vereador Ewerton Inha (Podemos) está oficialmente de volta ao exercício do mandato. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar ao Cenário News.

Segundo Ewerton, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao seu retorno e o juiz responsável pelo caso autorizou sua volta à Câmara Municipal, encerrando a medida cautelar de afastamento que durou seis meses.

Ainda de acordo com o vereador, a Justiça substituiu o afastamento por uma nova medida cautelar: ele deverá comparecer ao Fórum de Ferraz de Vasconcelos a cada três meses, permanecendo à disposição do Poder Judiciário durante o andamento do processo.

Ewerton Inha foi afastado durante a Operação TAC, investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo agentes públicos do município. O processo segue em andamento e ainda não há decisão definitiva sobre o mérito das acusações.

Este é o primeiro mandato de Ewerton Inha como vereador. Ele foi eleito pelo Podemos e foi o segundo candidato mais votado de Ferraz de Vasconcelos nas últimas eleições, com 2.552 votos.