Nomes de Lula e Bolsonaro se multiplicam nas urnas nas eleições de 2026

Ao menos 28 candidatos sem parentesco com o presidente e o ex-presidente adotaram identificações eleitorais ligadas às duas principais lideranças políticas do país

Os eleitores brasileiros encontrarão nas urnas eletrônicas ao menos oito candidatos identificados com o nome “Lula” e outros 20 que utilizam “Bolsonaro” nas eleições marcadas para 4 de outubro.

Apesar dos nomes escolhidos, nenhum dos 28 candidatos contabilizados possui relação de parentesco com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os postulantes, entretanto, declaram apoio ou identificação política com as duas lideranças. A utilização dos sobrenomes e apelidos é vista como uma estratégia para associar candidaturas menos conhecidas a figuras com maior projeção nacional.

Entre os candidatos relacionados ao nome de Lula estão concorrentes aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados e às assembleias legislativas. No grupo identificado com Bolsonaro, também aparecem postulantes a cargos estaduais e federais.

Oito candidatos usarão o nome Lula

Entre os candidatos que adotarão o nome de Lula nas urnas, quatro disputam vagas de deputado estadual e outros dois concorrem à Câmara dos Deputados.

O levantamento também identificou um candidato a governador e um postulante ao Senado que utilizarão referências ao presidente petista.

Seis dos oito candidatos estão filiados ao PT, partido do presidente Lula. Os demais concorrem pelo Avante e pelo PSB.

A predominância de petistas demonstra que a estratégia está concentrada principalmente em candidatos que já fazem parte da mesma estrutura partidária do presidente.

Ao acrescentarem o nome de Lula à identificação eleitoral, os postulantes procuram demonstrar alinhamento político e facilitar o reconhecimento entre os eleitores, principalmente durante a votação.

Carlos Lula não é parente do presidente

Um dos nomes que poderá provocar confusão entre os eleitores é o de Carlos Lula (PSB).

Nesse caso, Lula é realmente o sobrenome do candidato e não apenas um apelido adotado para a campanha. Carlos também declarou apoio ao presidente na disputa eleitoral.

Apesar da coincidência, ele já esclareceu publicamente que não possui parentesco com Luiz Inácio Lula da Silva.

A presença do mesmo sobrenome, somada ao alinhamento político, pode aumentar a associação entre os dois nomes durante a campanha e no momento da votação.

Vinte candidatos adotam o nome Bolsonaro

O grupo de candidatos que utiliza o nome Bolsonaro é maior. Ao menos 20 postulantes sem vínculo familiar com o ex-presidente adotaram o sobrenome ou alguma referência direta a ele.

Desses, 12 estão filiados ao PL, partido de Jair Bolsonaro e legenda pela qual Flávio Bolsonaro disputa a Presidência da República.

Podemos e Novo possuem dois candidatos identificados com o nome Bolsonaro em cada partido. Democracia Cristã, Agir, PP e Democrata apresentam um candidato cada.

A distribuição entre diferentes legendas mostra que a influência do nome do ex-presidente ultrapassa o PL e alcança outras siglas posicionadas à direita.

A maioria dos “Bolsonaros” das urnas concorre a cargos legislativos, mas o grupo também possui candidaturas para governos estaduais e para o Senado.

Candidatos disputam cargos estaduais e federais

Entre os candidatos identificados com Bolsonaro, oito concorrem a vagas nas assembleias legislativas estaduais.

Outros sete disputam mandatos de deputado federal, enquanto um candidato tenta uma vaga de deputado distrital.

O grupo também conta com três candidaturas ao Senado, ampliando o uso do nome do ex-presidente para disputas majoritárias.

Os números mostram como o capital político de Jair Bolsonaro continua sendo utilizado por candidatos de diferentes estados e partidos.

Ao vincular a identificação eleitoral ao ex-presidente, os candidatos tentam alcançar o eleitor bolsonarista mesmo quando ainda possuem pouca projeção própria.

Rio Grande do Norte terá confronto entre nomes

No Rio Grande do Norte, a disputa pelo governo estadual terá candidatos identificados com as duas principais lideranças políticas nacionais.

Rodrigo Bolsonaro (Agir) concorrerá ao Executivo estadual utilizando o nome associado ao ex-presidente.

Do outro lado, Cadu de Lula (PT) também disputa o governo e adota uma referência direta ao atual presidente.

Nenhum dos dois possui parentesco com os líderes políticos aos quais seus nomes estão ligados.

A disputa potiguar reproduzirá no cenário estadual parte da polarização política nacional, inclusive nas identificações apresentadas aos eleitores.

Semelhança física também inspira apelidos

Alguns candidatos afirmam que a adoção do nome Bolsonaro não ocorre apenas por alinhamento político, mas também por causa da semelhança física com o ex-presidente.

É o caso de candidatos registrados como “Bolsonaro da Shopee”, em Mato Grosso, e “Bolsonaro Sergipano”, em Sergipe.

As identificações fazem referência à aparência dos candidatos e procuram chamar a atenção do eleitorado por meio de apelidos de fácil memorização.

No caso de Bolsonaro da Shopee, a expressão também utiliza uma referência popular das redes sociais, normalmente empregada para comparar uma pessoa a uma versão alternativa de alguém conhecido.

A estratégia mistura humor, semelhança física e identificação política para aumentar a visibilidade da candidatura.

Bolsonarista usará apelido “Lula do bem”

A eleição também terá uma situação que foge da divisão mais evidente entre os apoiadores dos dois grupos.

O candidato Dr. Clélio (PL) apresentará nas urnas o apelido “Lula do bem”, adotado por causa de sua semelhança física com o presidente Lula.

Apesar do nome, Dr. Clélio se identifica politicamente como bolsonarista.

O candidato, portanto, utiliza uma referência ao adversário político de seu próprio grupo como forma de explorar a aparência e criar uma identificação diferenciada.

O caso mostra que os nomes eleitorais também podem ser utilizados como estratégia de humor, provocação ou reconhecimento visual, e não apenas como homenagem direta a uma liderança.

Estratégia busca facilitar identificação nas urnas

O uso de nomes como Lula e Bolsonaro permite que candidatos com menor alcance nacional criem uma associação imediata com políticos conhecidos.

Durante as campanhas, partidos e candidatos disputam a atenção dos eleitores em meio a uma grande quantidade de nomes, números e cargos.

Uma identificação ligada a uma liderança nacional pode facilitar a memorização, principalmente nas eleições proporcionais, que costumam reunir centenas de candidatos em cada estado.

A estratégia procura transferir parte da popularidade e da identificação ideológica de Lula ou Bolsonaro para campanhas estaduais e federais.

O nome exibido na urna também pode funcionar como uma sinalização política. Mesmo sem conhecer a trajetória do candidato, o eleitor poderá interpretar a referência como uma indicação de apoio a determinado campo.

Isso não significa, entretanto, que exista parentesco, apoio oficial ou participação direta de Lula e Bolsonaro em todas essas candidaturas.

Família Bolsonaro também terá candidatos

Além dos 20 candidatos sem parentesco que utilizam o nome Bolsonaro, as eleições de 2026 também contam com familiares do ex-presidente concorrendo a diferentes cargos.

A lista reúne Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, filhos do ex-presidente. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ex-esposa Rogéria Bolsonaro também participam das eleições.

Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, completa o grupo de parentes mais próximos mencionados nas disputas deste ano.

Também são candidatos à Assembleia Legislativa de São Paulo Marcelo Bolsonaro e Valéria Bolsonaro, apontados como primos distantes do ex-presidente.

Ao todo, são oito candidatos com algum vínculo familiar com Jair Bolsonaro, além daqueles que adotam o sobrenome apenas como nome eleitoral ou homenagem política.

Renata Bolsonaro integra chapa em São Paulo

A eleição paulista também terá uma candidata chamada Renata Bolsonaro.

Filiada ao Agir, ela concorre ao cargo de vice-governadora de São Paulo na chapa liderada por Policial Edjane, candidata ao governo estadual.

Renata aparece fora da relação dos oito familiares mencionados, enquanto Marcelo e Valéria Bolsonaro são identificados como primos distantes do ex-presidente.

A multiplicação de candidatos com o mesmo sobrenome poderá exigir atenção dos eleitores para evitar confusão entre familiares, apoiadores e pessoas sem qualquer vínculo com Jair Bolsonaro.

Polarização também aparece nos nomes eleitorais

A presença de oito “Lulas” e 20 “Bolsonaros” sem parentesco nas urnas demonstra como a disputa política nacional influencia campanhas regionais.

Os dois nomes continuam funcionando como referências centrais para a organização da esquerda e da direita no Brasil.

Enquanto candidatos petistas procuram reforçar a ligação com Lula, postulantes do PL e de outros partidos da direita exploram a identificação com Jair Bolsonaro.

A polarização, portanto, não estará presente apenas nos discursos, alianças e propostas, mas também nos nomes apresentados diretamente aos eleitores nas urnas eletrônicas.

No dia 4 de outubro, caberá ao eleitor observar não apenas o nome, mas também o número, o partido, o cargo disputado e a trajetória de cada candidato.