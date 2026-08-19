Prefeitura projeta R$ 1,7 bilhão de receita para 2027 durante audiência sobre a LOA

Valores provisórios que são estimados para o próximo ano levaram em conta os números das fontes de arrecadação; atividade ocorreu nesta segunda (17/08) no Cineteatro

A Prefeitura de Suzano realizou uma audiência pública nesta segunda-feira (17/08), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, para apresentar aos cidadãos o projeto referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027, que indicou a estimativa de R$ 1,7 bilhão de receitas para o próximo ano.

A atividade contou com as presenças do secretário municipal de Governo, Alex Santos; do agente de Orçamento da pasta, Marcos Vieira, e demais membros da equipe, que conduziram a atividade; assim como do diretor de Orçamento, William Nakamura, que detalhou as projeções referentes às diferentes fontes de arrecadação. Também participou o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama.

Conforme foi destacado nesta oportunidade, os valores provisórios que estão sendo trabalhados pela administração municipal incluem R$ 183 milhões do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); R$ 150 milhões do Imposto sobre Serviços (ISS); R$ 33,4 milhões de taxas; e R$ 20 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A elaboração final da peça orçamentária levará em conta as demandas que foram registradas, tanto na audiência pública quanto de forma virtual, por meio do site da Prefeitura de Suzano, no primeiro semestre. O Executivo verificará a viabilidade da implantação dessas solicitações conforme compatibilidade com o plano de governo e com o plano plurianual.

Após essas etapas de consulta pública, o projeto de lei referente à LOA 2027 será apreciado na Câmara de Suzano, onde poderá receber emendas, antes de ser concluído e votado.

Durante a audiência, ainda houve referência aos indicadores econômicos que têm relação com o cenário nacional. Os dados divulgados pelo Boletim Focus, do Banco Central, serviram de base para mostrar as perspectivas para o próximo ano, que projetam um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,52% e uma inflação média de 4,22%.

O agente de Orçamento reforçou a importância da audiência para garantir transparência e participação popular ao processo que envolve a elaboração da peça orçamentária. “Esta etapa integra o planejamento da administração municipal, marcada pela possibilidade de compartilhar com a população as projeções para o ano seguinte e os percentuais de cada fonte de arrecadação no orçamento. Neste momento, ainda pudemos acolher as contribuições dos munícipes”, avaliou Marcos Vieira.

Por sua vez, o secretário de Governo afirmou que o encontro representou mais uma oportunidade de estreitar o diálogo com os munícipes e ouvir as demandas sobre a destinação dos recursos municipais. “Agradecemos a todos que participaram desta etapa do processo que envolve a definição da LOA. A presença dos moradores fez com que o debate fosse mais amplo, com representação de todos os setores da sociedade”, ressaltou Alex Santos.

Também participaram da audiência pública as assessoras estratégicas Carolina Umebayashi (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária) e Janaína Camargo (Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia – UPDIT); o presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luis Bom Fim; e a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.