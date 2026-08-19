Poá abre inscrições para novas turmas dos cursos gratuitos de Banho e Tosa para Pets e Cuidador de Idosos

Capacitações serão realizadas de 24 de agosto a 4 de setembro, em três períodos, por meio de parceria entre o Fundo Social de Poá e o Fundo Social de São Paulo

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social, está com inscrições abertas para novas turmas dos cursos gratuitos de Banho e Tosa – Pets e Cuidador de Idosos. As aulas serão ministradas entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro, nas carretas que estão instaladas na Praça de Eventos. As capacitações são promovidas em parceria com o Fundo Social de São Paulo, por meio do programa Caminhos da Capacitação, e oferecem oportunidades de qualificação profissional para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

Os cursos serão realizados de segunda a sexta-feira, em três períodos: manhã, das 8h às 12h; tarde, das 13h às 17h; e noite, das 18h às 22h. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br. A Praça de Eventos está localizada na Avenida Antonio Massa, 150, no Centro.

Durante a capacitação de Banho e Tosa – Pets, os participantes aprenderão a auxiliar o tosador em diferentes etapas do atendimento a cães de pequeno porte, com foco em higiene, conforto e segurança dos animais. A programação inclui técnicas de banho, secagem, escovação, corte de unhas e tosa higiênica, além de orientações sobre organização do ambiente de trabalho e noções da legislação vigente.

Já o curso de Cuidador de Idosos tem como objetivo preparar profissionais para atender pessoas idosas que necessitam de atenção especial, contribuindo para a qualidade de vida, o bem-estar e um atendimento humanizado. A formação também aborda a valorização e o respeito à pessoa idosa e prepara os participantes para atuar em uma área que apresenta crescente demanda no mercado de trabalho.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, a oferta de cursos gratuitos representa uma oportunidade concreta de transformação por meio da qualificação profissional. “Esses cursos são muito importantes porque oferecem conhecimento, preparação e novas possibilidades para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer iniciar uma nova atividade profissional. Recentemente, tivemos também a oportunidade de receber a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, que visitou as Carretas da Capacitação em Poá. Foi um momento muito especial e que reforçou a importância dessa parceria para levar formação profissional de qualidade para perto da população de Poá”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a qualificação profissional é uma das prioridades da gestão municipal. “Desde o início da nossa gestão, a Prefeitura de Poá vem ampliando a oferta de cursos gratuitos voltados à capacitação profissional e à geração de emprego e renda. Nosso objetivo é criar oportunidades para que os poaenses possam se qualificar, conquistar uma vaga no mercado, empreender ou buscar uma nova fonte de renda. A parceria com o Fundo Social de São Paulo fortalece ainda mais esse trabalho e permite que a capacitação chegue diretamente à nossa população”, afirmou.