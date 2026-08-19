Expo Alto Tietê 2026 reúne força empresarial e oportunidades de negócios em Itaquá

Evento será nos dias 26 e 27 de agosto, no Itaquá Park Shopping, com empresários e empreendedores da região

Itaquaquecetuba será palco, nos dias 26 e 27 de agosto, das 14h às 20h, de um dos principais encontros voltados ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento econômico do Alto Tietê. A Expo Alto Tietê 2026, realizada pela Frente Empresarial Pró Indústria (FEMPI), com o apoio da Prefeitura de Itaquaquecetuba, reunirá empresas, indústrias, comércios, prestadores de serviços, MEIs, empreendedores e profissionais liberais em dois dias dedicados à geração de negócios, conhecimento e conexões.

O evento será realizado no Itaquá Park Shopping, na estrada Municipal do Mandi, 1.205, Jardim Adriane, com entrada gratuita. A iniciativa reforça a estratégia do município de criar um ambiente favorável ao empreendedorismo, estimular a atividade produtiva e aproximar empresas, investidores e profissionais das novas oportunidades na região.

A programação contará com networking, rodadas de negócios, palestras, exposição de empresas, conteúdos sobre inovação e tecnologia, além de oportunidades para apresentação de produtos e serviços, formação de parcerias e prospecção de novos mercados. O credenciamento pode ser realizado antecipadamente pela internet ou no local, durante o evento. Para fazer o cadastro on-line, os interessados devem acessar: cutt.ly/2yaHbMcz.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Luciano Dávila, a iniciativa representa uma oportunidade estratégica para dar visibilidade ao potencial econômico do Alto Tietê. “A feira pode fortalecer conexões e mostrar o potencial de quem empreende e investe na região. Queremos estimular novos negócios, valorizar o setor produtivo e aproximar as empresas das oportunidades de crescimento.”

O apoio da prefeitura evidencia o papel do poder público na construção de um ecossistema econômico mais dinâmico, no qual empresas e empreendedores tenham espaço para apresentar suas soluções, estabelecer contatos e encontrar caminhos para crescer, visto que o evento contribui para projetar Itaquá como um município estratégico para negócios e investimentos no Alto Tietê.

O prefeito Eduardo Boigues destacou que iniciativas como essa dialogam com uma agenda de desenvolvimento. “A Expo Alto Tietê reforça o compromisso de Itaquá em incentivar o empreendedorismo, atrair investimentos e criar oportunidades. É um evento que valoriza quem produz, gera empregos e contribui para o desenvolvimento econômico da nossa cidade e de toda a região.”