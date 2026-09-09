Ancelotti inicia renovação da Seleção com oito estreantes; veja os 26 convocados

Primeira lista do Brasil após a Copa do Mundo de 2026 reúne dez jogadores que atuam no país e será utilizada nos amistosos contra Austrália e Índia

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) os 26 jogadores convocados para os primeiros compromissos da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. A lista apresenta mudanças importantes e marca o início do processo de preparação para o Mundial de 2030.

O Brasil disputará três amistosos durante a próxima Data Fifa. A equipe enfrentará a Austrália em duas oportunidades, nos dias 25 e 29 de setembro, e jogará contra a Índia em 3 de outubro.

Entre os convocados, oito jogadores receberam sua primeira oportunidade na Seleção principal. A lista também conta com dez atletas que atuam no futebol brasileiro, reflexo da intenção da comissão técnica de observar jovens e jogadores em destaque no Campeonato Brasileiro.

Ancelotti manteve nomes importantes do elenco que disputou o último Mundial, como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior, mas abriu espaço para uma renovação significativa em todos os setores.

Convocação abre ciclo para a Copa do Mundo de 2030

Esta é a primeira convocação de Carlo Ancelotti depois da eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A expectativa era de que o treinador promovesse mudanças no grupo, principalmente depois da campanha abaixo do esperado no torneio realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Durante a entrevista coletiva, Ancelotti explicou que pretende utilizar os amistosos para acompanhar jogadores mais jovens e construir uma nova base para os próximos anos.

Segundo o treinador, a lista combina atletas que participaram da Copa com nomes que poderão assumir um papel maior no caminho até o Mundial de 2030. A Copa América também faz parte do planejamento da comissão técnica.

A convocação não representa uma definição antecipada do grupo que disputará os próximos torneios. O objetivo inicial é ampliar as opções e avaliar jogadores em diferentes posições.

Goleiros convocados por Carlo Ancelotti

Para o gol, Ancelotti chamou Hugo Souza, do Corinthians; Pedro Morisco, do Coritiba; e Otávio, do Cruzeiro.

Pedro Morisco e Otávio são duas das novidades da convocação e terão a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com a comissão técnica da Seleção principal.

Hugo Souza já esteve em listas anteriores e retorna em um momento de renovação da posição. A ausência de goleiros mais experientes abre espaço para que os três convocados disputem minutos nos amistosos.

A escolha também valoriza atletas que atuam no futebol brasileiro e estão em plena temporada, com maior ritmo de jogo neste momento do calendário.

Defensores convocados para os amistosos

O setor defensivo reúne jogadores experientes e jovens em busca de espaço.

Foram chamados Arthur Dias, do Athletico-PR; Douglas Santos, do Zenit; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Jair, do Nottingham Forest; Marquinhos, do Paris Saint-Germain; Matheuzinho, do Corinthians; Mauro Júnior, do PSV; Vitor Reis, do Manchester City; e Wesley, da Roma.

Marquinhos e Gabriel Magalhães aparecem como os principais nomes de experiência na defesa. Douglas Santos também permanece entre as opções para a lateral esquerda.

Arthur Dias, Jair, Matheuzinho e Mauro Júnior representam algumas das novidades do setor. Vitor Reis e Wesley, por sua vez, seguem no processo de busca por espaço e continuidade com a camisa da Seleção.

A variedade de características permite que Ancelotti teste diferentes formações durante os três amistosos.

Meio-campo tem jovens e jogadores experientes

No meio-campo, foram convocados Andrey Santos, do Manchester United; Breno Bidon, do Corinthians; Bruno Guimarães, do Arsenal; Danilo Santos, do Botafogo; Douglas Luiz, do Aston Villa; e Gabriel Bontempo, do Santos.

O setor é uma das principais áreas observadas pela comissão técnica. Ancelotti afirmou que pretende introduzir uma nova geração de jogadores e ampliar as alternativas disponíveis.

Breno Bidon e Gabriel Bontempo são estreantes na Seleção principal. Os dois ganharam espaço depois de boas atuações por Corinthians e Santos.

Bruno Guimarães aparece como uma das referências do grupo e poderá ajudar na integração dos jogadores mais jovens. Andrey Santos, Danilo Santos e Douglas Luiz completam o setor com diferentes funções de marcação e construção.

A convocação indica que o treinador pretende avaliar novas combinações no meio-campo, especialmente depois da saída de nomes experientes que participaram da Copa.

Ataque mantém principais jovens da Seleção

Para o ataque, Ancelotti convocou Endrick, do Real Madrid; Estêvão, do Chelsea; João Pedro, do Chelsea; Pedro, do Flamengo; Raphinha, do Barcelona; Rayan, do Bournemouth; Samuel Lino, do Flamengo; e Vinicius Junior, do Real Madrid.

O setor reúne alguns dos jogadores mais consolidados da equipe e jovens que poderão chegar ao Mundial de 2030 em condições de assumir protagonismo.

Vinicius Junior e Raphinha aparecem entre os atletas mais experientes do ataque. Endrick, Estêvão, João Pedro e Rayan representam a geração que deverá ganhar mais espaço durante o novo ciclo.

Pedro e Samuel Lino são os representantes do Flamengo e chegam à Seleção após se destacarem no futebol brasileiro.

A presença de atacantes com características diferentes permitirá que Ancelotti teste mudanças de posicionamento, velocidade pelos lados e novas opções como referência dentro da área.

Quem são os oito estreantes na Seleção principal

A convocação conta com oito jogadores que nunca haviam sido chamados para a equipe principal do Brasil.

Os estreantes são Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Cinco deles atuam no futebol brasileiro: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Matheuzinho e Breno Bidon. Gabriel Bontempo também joga no país, pelo Santos, ampliando a presença do Campeonato Brasileiro entre as novidades.

Jair, do Nottingham Forest, e Mauro Júnior, do PSV, completam o grupo de jogadores que recebem a primeira oportunidade.

A convocação dos jovens faz parte do processo de observação para as próximas competições. Ancelotti ressaltou que pretende acompanhar a evolução de cada atleta também em seus clubes.

Dez convocados atuam no futebol brasileiro

A lista possui dez jogadores vinculados a clubes brasileiros.

O Corinthians é o time com mais representantes: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon. O Flamengo aparece com Pedro e Samuel Lino.

Também foram chamados Pedro Morisco, do Coritiba; Otávio, do Cruzeiro; Arthur Dias, do Athletico-PR; Danilo Santos, do Botafogo; e Gabriel Bontempo, do Santos.

Ancelotti explicou que os atletas do Campeonato Brasileiro chegam à Data Fifa em melhores condições físicas porque a competição nacional está em uma fase mais avançada do que as ligas europeias, que ainda atravessam o início da temporada.

O treinador negou que exista uma prioridade automática para jogadores que atuam no país. Segundo ele, os convocados foram escolhidos pelo desempenho apresentado e pelo potencial de contribuir com a Seleção.

Ancelotti diz que portas continuam abertas

Apesar da ampla renovação, Carlo Ancelotti afirmou que jogadores ausentes da lista continuam sendo observados.

O técnico explicou que pretende concentrar o trabalho atual nos jovens, mas ressaltou que nenhuma posição está definitivamente fechada.

O desempenho nos clubes será determinante para as próximas convocações. A comissão técnica pretende acompanhar tanto os atletas chamados quanto aqueles que ficaram fora da relação.

Alguns jogadores mais experientes que estiveram na Copa do Mundo não foram convocados para os amistosos. A decisão indica uma mudança de foco, mas não significa necessariamente o encerramento de suas trajetórias na Seleção.

O treinador também demonstrou preocupação com jovens que possuem potencial para representar o Brasil, mas recebem poucos minutos em seus clubes. Para Ancelotti, a sequência de jogos será importante para o desenvolvimento dos atletas.

Brasil enfrentará a Austrália duas vezes

O primeiro amistoso será disputado em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A partida começará às 7h, pelo horário de Brasília.

Quatro dias depois, em 29 de setembro, Brasil e Austrália voltarão a se enfrentar. O segundo confronto será realizado no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

As duas partidas permitirão que Ancelotti distribua minutos entre os convocados e observe diferentes formações.

A Austrália oferece um teste físico importante para o início do novo ciclo. A equipe brasileira também precisará lidar com a viagem, a diferença de fuso horário e o curto intervalo entre os jogos.

A CBF confirmou os dois compromissos como parte da primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo.

Jogo contra a Índia será inédito

Depois dos dois confrontos na Austrália, o Brasil seguirá para a Índia.

A partida será realizada em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. O horário ainda será definido.

Esse será o primeiro jogo da história entre as seleções principais de Brasil e Índia.

O amistoso amplia a presença da Seleção em mercados asiáticos e encerra a primeira sequência de compromissos do novo ciclo.

A comissão técnica poderá utilizar o duelo para dar oportunidades aos estreantes e testar jogadores que tenham participado menos das partidas contra a Austrália.

Seleção ainda jogará contra Japão e Singapura

O Brasil terá mais dois compromissos em 2026, durante a Data Fifa de novembro.

A Seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro, às 7h15, e jogará contra Singapura em 17 de novembro, às 7h. As duas partidas ocorrerão no Estádio Nacional de Singapura.

Os cinco amistosos previstos até o fim do ano servirão para ampliar a avaliação iniciada por Ancelotti nesta convocação.

A comissão técnica poderá comparar o desempenho de jogadores experientes e estreantes antes de definir os próximos passos da renovação.

Agenda da Seleção Brasileira até o fim de 2026

A primeira partida será entre Austrália e Brasil, em 25 de setembro, às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

O segundo encontro entre Austrália e Brasil acontecerá em 29 de setembro, também às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Em 3 de outubro, a Seleção enfrentará a Índia, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, com horário ainda indefinido.

No dia 14 de novembro, o Brasil jogará contra o Japão, às 7h15, no Estádio Nacional de Singapura.

O último compromisso do ano será diante de Singapura, em 17 de novembro, às 7h, no mesmo estádio.

Os amistosos representam os primeiros passos da reformulação planejada por Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026.