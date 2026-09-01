Fundo Social encerra bazares solidários e registra 11,2 mil famílias atendidas na Campanha do Agasalho

Último evento dedicado à distribuição de peças de roupas e cobertores ocorreu na sexta-feira passada (28/08), no Esporte Clube Urupês, para atender o Parque Maria Helena e entorno

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano encerrou os bazares solidários da Campanha do Agasalho 2026 na última sexta-feira (28/08) e fechou o balanço da iniciativa celebrando o resultado de uma grande mobilização que garantiu o atendimento a 11.250 famílias. Esta edição foi concluída com um evento realizado no Esporte Clube Urupês, que contemplou a população do Parque Maria Helena e do entorno.

O alcance do trabalho foi viabilizado pela abrangência da iniciativa, que disponibilizou mais de cem pontos de doação e arrecadou mais de 336 mil peças com os 46 bazares solidários que foram organizados em diferentes localidades do município. Somente na segunda quinzena de agosto, oito eventos foram realizados, beneficiando mais 1.650 famílias com a distribuição de roupas e cobertores.

Nesta reta final, a equipe do Fundo Social chegou também à Associação Família Azul, na Vila Amorim; à Associação Jardim Dora, no Jardim Alto da Boa Vista; à Associação Jardim Planalto, à Casa Voluntária Sete Cruzes e à Casa Voluntária Duchen, nas regiões de mesmo nome; à Igreja Missão IDE, na Cidade Boa Vista; e no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, onde houve atendimento à equipe de zeladoria da cidade, com presença da primeira-dama Déborah Ishi.

Com o lema “O frio não entra onde existe amor”, a campanha foi lançada em 27 de abril e contou com uma ampla rede de apoio, incluindo o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), e as empresas Auge Embalagens e Faro Embalagens, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), além do Suzano Shopping.

A expressiva arrecadação registrada nas primeiras semanas possibilitou que a distribuição fosse iniciada ainda no mês de maio. O primeiro bazar solidário foi realizado em 30 de maio, na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, marcando o início das entregas. A partir de então, os bazares percorreram diferentes bairros e regiões de Suzano, permitindo que as doações chegassem diretamente aos quatro cantos da cidade.

O agradecimento a todos os parceiros veio durante uma cerimônia organizada pela prefeitura no dia 17 de agosto, que marcou o encerramento oficial da campanha de arrecadação e representou um momento de reconhecimento de voluntários, instituições e munícipes que contribuíram para que a iniciativa superasse a meta estabelecida, que era de 320 mil itens.

A presidente do Fundo Social afirmou que o trabalho superou os números projetados pelo empenho de toda a equipe e da rede de apoio, mas especialmente pela solidariedade de toda a população. “Temos que agradecer a todos que participaram de mais uma edição da Campanha do Agasalho em Suzano. Atuamos para que toda a arrecadação chegasse a quem mais precisava e reforçarmos essa corrente do bem que tem se tornado uma marca da cidade”, declarou Déborah.