Itaquá recebe formação gratuita em tecnologia e manutenção de motos; inscrições vão até 5 de setembro

Carreta Caminho da Capacitação oferece cursos com inscrições até 5 de setembro

Itaquaquecetuba recebe, em setembro, mais uma etapa do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo realizada em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba. A carreta ficará estacionada na praça Padre João Álvares, no Centro, e levará aos moradores cursos gratuitos voltados à tecnologia e à manutenção de motocicletas, ampliando o acesso à qualificação profissional e criando novas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. As inscrições vão até 5 de setembro.

Entre os dias 8 e 18 de setembro, serão oferecidos os cursos de criação de jogos e aplicativos digitais, para pessoas a partir de 14 anos, e manutenção em motos, com idade mínima de 16 anos. As aulas serão presenciais, de segunda a sexta-feira, com opções nos períodos da manhã, das 8h às 12h, da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h.

A proposta do programa é levar formação profissional para mais perto da população por meio de carretas equipadas como salas de aula, com estrutura para atividades teóricas e práticas. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, localizada na rua Dom Thomaz Frey, 89, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para o prefeito Eduardo Boigues, a continuidade da parceria demonstra o compromisso do município em aproximar oportunidades de qualificação dos moradores e oferecer formações conectadas às transformações do mercado de trabalho. “Estamos trabalhando para que Itaquá tenha mais oportunidades de qualificação porque sabemos que conhecimento abre portas e pode transformar a realidade das famílias. Essa parceria permite trazer cursos para dentro da cidade em uma estrutura preparada para oferecer aprendizado teórico e prático.“

A formação em criação de jogos e aplicativos digitais abre espaço para jovens interessados no universo da tecnologia. Além de apresentar uma área cada vez mais presente no cotidiano e no mercado profissional, o curso pode despertar novos interesses e contribuir para desenvolver habilidades digitais. Já o curso de manutenção em motos atende a um segmento com forte presença no mercado de serviços. A formação beneficia tanto quem pretende buscar uma oportunidade profissional quanto quem deseja adquirir conhecimento técnico para trabalhar por conta própria.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Luciano Dávila, a iniciativa é importante porque combina formação profissional, acesso e possibilidades de geração de renda. “Nosso papel é buscar parcerias e criar caminhos para que a população tenha acesso a uma qualificação que possa fazer diferença na vida profissional. O Caminho da Capacitação tem esse diferencial de levar uma estrutura completa até o município, facilitando o acesso de quem muitas vezes não teria condições de se deslocar.“