Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo comandam segunda noite do Itaquá Rodeio Fest

Festival que integra as comemorações pelos 466 anos de Itaquaquecetuba também recebe etapa do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros nesta sexta-feira

A quinta edição do Itaquá Rodeio Fest chega ao segundo dia de programação nesta sexta-feira (11) com shows de Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo. O festival faz parte das comemorações pelos 466 anos de Itaquaquecetuba e reúne apresentações musicais e competições de montaria em touros.

O evento está previsto para começar às 19h30, na Estrada Governador Mário Covas Júnior, número 1.020, em Itaquaquecetuba. Antes dos shows, o público acompanhará uma etapa do Campeonato Brasileiro da Professional Bull Riders (PBR), marcada para as 20h.

A programação oficial mantém Henrique & Juliano entre as atrações desta sexta-feira. A apresentação em Itaquaquecetuba também consta na agenda oficial da dupla sertaneja.

Henrique & Juliano são a principal atração desta sexta

A dupla Henrique & Juliano será um dos destaques da segunda noite do Itaquá Rodeio Fest. Os artistas retornam à cidade como atração principal da programação sertaneja desta sexta-feira.

Naturais de Tocantins, os irmãos construíram uma trajetória marcada por grandes públicos e músicas que ocuparam as principais plataformas digitais do país.

Henrique & Juliano dividem a programação da noite com o cantor Grelo e com Bia Frazzo, completando a sequência de apresentações musicais prevista para o segundo dia do festival.

Os horários individuais dos shows não foram divulgados no material de programação. A abertura do evento está prevista para as 19h30, enquanto a competição de montaria começa às 20h e antecede as apresentações no palco.

Grelo integra programação do festival

Grelo também sobe ao palco do Itaquá Rodeio Fest nesta sexta-feira. O cantor integra a programação musical preparada para o aniversário de Itaquaquecetuba.

O artista ganhou projeção nacional com canções que misturam elementos da música sertaneja e da seresta. Sua participação amplia a variedade de estilos dentro da programação da noite.

O show será realizado no mesmo dia das apresentações de Henrique & Juliano e Bia Frazzo. A organização não informou a ordem em que os três artistas subirão ao palco.

Bia Frazzo completa atrações da segunda noite

A cantora Bia Frazzo completa a programação musical desta sexta-feira no Itaquá Rodeio Fest.

A artista participa da noite dedicada principalmente à música sertaneja, antes do encerramento do festival, marcado para sábado (12).

Os três shows serão realizados depois da etapa da PBR. A sequência reúne competição esportiva e apresentações musicais no mesmo espaço montado na Estrada Governador Mário Covas Júnior.

Montaria em touros começa às 20h

Além dos shows, o Itaquá Rodeio Fest recebe nesta sexta-feira e no sábado duas etapas do Campeonato Brasileiro da Professional Bull Riders.

A PBR é uma organização internacional de montaria em touros com competições realizadas em países como Estados Unidos, Canadá, México e Austrália.

A disputa desta sexta está prevista para começar às 20h, antes das apresentações musicais. Uma nova etapa será realizada no sábado, durante a última noite do festival.

Os competidores entram na arena em busca de pontuação no campeonato nacional. As provas integram a programação do rodeio nos dois últimos dias do evento.

Festival termina no sábado com Belo e Calcinha Preta

O encerramento do Itaquá Rodeio Fest está marcado para sábado (12), com apresentações de Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta.

Natanzinho Lima representa a música nordestina e a seresta dentro da programação. O cantor Belo leva o pagode para a última noite, enquanto a banda Calcinha Preta completa o encerramento com repertório de forró eletrônico.

O sábado também terá a segunda etapa da competição de montaria em touros da PBR. Assim como nesta sexta-feira, as provas serão realizadas antes dos shows.

A combinação de três atrações musicais e da disputa na arena encerra a programação preparada para a quinta edição do festival.

Primeiro dia reuniu Gusttavo Lima, Matuê e Sorriso Maroto

A edição de 2026 começou na quinta-feira (10) com apresentações de Gusttavo Lima, Matuê e Sorriso Maroto.

A primeira noite reuniu diferentes estilos musicais. Gusttavo Lima representou o sertanejo, Matuê levou o trap ao palco e o grupo Sorriso Maroto apresentou seu repertório de pagode.

Com Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo nesta sexta, o evento avança para a segunda noite. Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta encerram a programação no sábado.

O calendário oficial do festival reúne atividades nos dias 10, 11 e 12 de setembro.

Programação passou por alterações antes da abertura

O Itaquá Rodeio Fest estava inicialmente previsto para começar antes do dia 10, mas parte da programação foi alterada por causa das condições meteorológicas.

Os shows foram reorganizados e o evento passou a ser realizado em três dias consecutivos. As apresentações de Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê foram concentradas na quinta-feira.

Os dias 11 e 12 de setembro não tiveram mudanças nas atrações. Por isso, os ingressos adquiridos especificamente para esta sexta-feira e para sábado continuaram válidos.

A plataforma responsável pela venda informou que os compradores de passaportes e de ingressos destinados às datas anteriormente modificadas receberam orientações específicas sobre validade e reembolso.

Evento integra aniversário de Itaquaquecetuba

A quinta edição do rodeio faz parte da agenda comemorativa pelos 466 anos de Itaquaquecetuba.

O município reúne durante o festival artistas de projeção nacional, competidores profissionais de montaria e públicos de diferentes cidades do Alto Tietê e da Região Metropolitana de São Paulo.

A programação desta sexta-feira começa às 19h30. A etapa da PBR está prevista para as 20h e será seguida pelos shows de Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo.

No sábado, o público acompanha a última etapa de montaria e os shows de Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta, encerrando a edição de 2026 do Itaquá Rodeio Fest.