Metrô de SP terá pagamento por aproximação em todas as catracas a partir de segunda-feira

Pagamento por aproximação será ampliado nesta segunda-feira (14) nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata; Bilhete Único, TOP e QR Code continuam válidos

Os passageiros das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata poderão pagar a tarifa por aproximação em todas as catracas a partir desta segunda-feira (14).

O sistema aceitará cartões físicos de crédito ou débito e cartões virtuais cadastrados em celulares e relógios inteligentes. A expansão alcança as quatro linhas operadas diretamente pelo Metrô de São Paulo.

As bandeiras aceitas serão Elo, Mastercard e Visa, desde que o cartão ou dispositivo esteja habilitado para transações por aproximação.

A nova modalidade não substituirá os meios já utilizados pelos passageiros. Bilhete Único, cartão TOP, bilhetes com QR Code e as demais formas disponíveis continuarão sendo aceitos normalmente.

Pagamento será liberado em todas as catracas

Desde dezembro de 2025, o Metrô permitia o pagamento bancário por aproximação em catracas específicas das estações.

A implantação começou como um projeto-piloto para avaliar o funcionamento da tecnologia, a utilização pelos passageiros e os ajustes necessários antes da ampliação.

Com a nova etapa, a partir de segunda-feira, todas as catracas das estações das quatro linhas passarão a aceitar cartões e dispositivos habilitados.

O passageiro não precisará procurar uma catraca exclusiva para utilizar o pagamento bancário. A função será incorporada aos validadores de acesso já instalados nas estações.

O Metrô confirmou em seus canais oficiais a ampliação do pagamento por aproximação nas estações do sistema.

Como pagar a passagem por aproximação

Para utilizar a modalidade, o passageiro deverá aproximar um cartão bancário habilitado do validador instalado na catraca.

Também será possível usar cartões virtuais cadastrados em carteiras digitais compatíveis presentes em celulares ou smartwatches com tecnologia de aproximação.

Após a leitura e a autorização da operação, a tarifa será cobrada diretamente no cartão de débito ou lançada no cartão de crédito associado ao dispositivo.

O acesso será liberado pela própria catraca, sem a necessidade de comprar antecipadamente um bilhete unitário ou gerar um QR Code.

A tecnologia utilizada segue o padrão EMV, adotado internacionalmente para transações realizadas com cartões de pagamento.

Elo, Mastercard e Visa serão aceitos

O sistema está preparado para receber cartões das bandeiras Elo, Mastercard e Visa.

O cartão físico precisa possuir a função de pagamento por aproximação. No caso de celulares e relógios inteligentes, o cartão deve estar cadastrado em uma carteira digital compatível e autorizado para transações sem contato.

A cobrança será processada pela instituição responsável pelo cartão utilizado. O passageiro deverá aproximar apenas o cartão ou dispositivo escolhido do leitor da catraca.

A utilização de celulares, cartões virtuais e smartwatches representa uma ampliação em relação à fase inicial do projeto, que começou com limitações para determinados dispositivos e catracas específicas.

Pagamento não oferece integração tarifária

O pagamento da passagem diretamente com cartão bancário, celular ou smartwatch não contempla as integrações tarifárias entre ônibus, metrô e trens.

Quem utiliza a integração entre diferentes sistemas de transporte deverá continuar pagando a viagem com os cartões destinados ao transporte público, como o Bilhete Único ou o TOP.

Ao aproximar um cartão de crédito ou débito na catraca, o passageiro paga uma tarifa individual para acessar o Metrô. O valor não será associado a uma viagem anterior realizada de ônibus ou trem.

A restrição também vale para cartões virtuais cadastrados em carteiras digitais. Mesmo quando o aparelho utilizado é um celular ou relógio, a cobrança continua vinculada ao cartão bancário.

Bilhete Único e TOP continuam funcionando

A expansão da tecnologia não altera a validade do Bilhete Único, utilizado principalmente na capital paulista, nem do cartão TOP, presente no transporte metropolitano.

Os passageiros também poderão continuar acessando as estações com bilhetes QR Code.

As catracas serão capazes de identificar os diferentes meios de pagamento. Dessa forma, o usuário poderá escolher entre cartões de transporte, bilhete digital ou cartão bancário por aproximação.

Para passageiros que dependem de integração tarifária, benefícios específicos ou créditos de transporte, os cartões Bilhete Único e TOP continuam sendo os meios necessários.

Projeto-piloto começou em dezembro

O pagamento por aproximação começou a ser testado pelo Metrô de São Paulo em dezembro de 2025.

Na etapa inicial, algumas catracas foram selecionadas para receber cartões físicos de crédito e débito. Os equipamentos eram sinalizados para que os passageiros identificassem onde a modalidade estava disponível.

O projeto foi posteriormente levado às estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. A medida que entra em vigor nesta segunda-feira amplia o serviço dentro das próprias estações, alcançando todos os validadores de acesso.

Durante o período de testes, o Metrô analisou a operação dos equipamentos e a aceitação do meio de pagamento.

A ampliação encerra a necessidade de buscar uma catraca específica para pagar a tarifa com cartão bancário.

Bilhetes magnéticos deixarão de funcionar em outubro

A modernização dos meios de pagamento também inclui o encerramento da utilização dos antigos bilhetes magnéticos do tipo Edmonson.

Esses bilhetes deixarão de ser aceitos nas catracas a partir de 31 de outubro de 2026.

O modelo é utilizado no sistema desde o início da operação comercial do Metrô de São Paulo, em 1974. Ao longo das décadas, os bilhetes magnéticos conviveram com a implantação de cartões eletrônicos e, posteriormente, com os códigos digitais.

Com a retirada do Edmonson, o acesso continuará disponível pelo Bilhete Único, TOP, QR Code e cartões bancários por aproximação.

Mudança vale para quatro linhas

A expansão anunciada contempla as linhas administradas diretamente pelo Metrô de São Paulo.

A Linha 1-Azul conecta as regiões norte e sul da capital. A Linha 2-Verde atravessa áreas próximas à Avenida Paulista e segue até Vila Prudente.

A Linha 3-Vermelha realiza a ligação entre as zonas leste e oeste, enquanto a Linha 15-Prata opera por monotrilho na zona leste.

A partir de segunda-feira, os passageiros poderão utilizar cartões de débito, crédito, celulares e smartwatches em qualquer catraca das estações dessas quatro linhas.

A medida não foi anunciada para as linhas concedidas e operadas por empresas privadas.

Novos meios passam a funcionar na segunda-feira

A liberação em todas as catracas começa na segunda-feira, 14 de setembro.

O passageiro poderá aproximar diretamente do validador um cartão Elo, Mastercard ou Visa habilitado. Também serão aceitos cartões virtuais presentes em dispositivos compatíveis.

Os meios já disponíveis continuarão funcionando, sem mudanças no uso do Bilhete Único, TOP e QR Code.

A principal restrição permanece nas integrações tarifárias. O pagamento feito com cartão bancário representa uma viagem individual e não inclui descontos de integração com ônibus ou trens.