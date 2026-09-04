Itaquá Rodeio Fest 2026 começa neste sábado (5) com grandes shows em Itaquaquecetuba

Evento em comemoração aos 466 anos da cidade terá Gusttavo Lima, Matuê, Sorriso Maroto, Simone Mendes, Henrique & Juliano, Belo e outras atrações

O Itaquá Rodeio Fest 2026 começa neste sábado, 5 de setembro, com apresentações de Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê. O festival será realizado durante dois finais de semana e integra as comemorações pelos 466 anos de Itaquaquecetuba.

Ao todo, 13 atrações passarão pelo evento nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro. A programação reúne artistas do sertanejo, pagode, trap, arrocha, piseiro e forró, ampliando a variedade musical oferecida ao público.

Além das três atrações da abertura, o festival receberá nomes como Simone Mendes, Henrique & Juliano, Belo, Calcinha Preta, Panda, Gustavo Mioto, Grelo e Natanzinho Lima.

Os ingressos continuam disponíveis no site oficial do evento. A troca de entradas para o setor pista por alimentos não perecíveis foi realizada entre os dias 10 e 30 de agosto.

Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê abrem o festival

A primeira noite do Itaquá Rodeio Fest terá três atrações de estilos diferentes.

Um dos principais nomes do sertanejo brasileiro, Gusttavo Lima será responsável por uma das apresentações mais aguardadas da edição. O cantor também lidera entre os artistas do festival com o maior número de seguidores nas plataformas digitais, somando aproximadamente 45,2 milhões.

O pagode será representado pelo Sorriso Maroto, grupo conhecido por sucessos que marcaram diferentes gerações. Completando a programação deste sábado, Matuê levará o trap ao palco do evento.

A combinação dos três artistas destaca a proposta da organização de reunir diferentes públicos durante a celebração do aniversário de Itaquaquecetuba.

Festival celebra os 466 anos de Itaquaquecetuba

O Itaquá Rodeio Fest faz parte da programação comemorativa dos 466 anos de Itaquaquecetuba.

A edição de 2026 foi organizada em quatro noites distribuídas por dois finais de semana. O evento começa nos dias 5 e 6, faz uma pausa durante a semana e retorna em 11 e 12 de setembro.

A programação conta com artistas de grande alcance nacional e representantes de gêneros musicais populares em diferentes regiões do país.

Com seis atrações confirmadas, o sertanejo é o estilo com maior presença no festival. Também haverá espaço para pagode, arrocha, trap, piseiro e forró.

Henrique & Juliano lideram entre os artistas mais ouvidos

Um levantamento realizado antes do início do evento comparou a presença digital das atrações confirmadas no Itaquá Rodeio Fest.

Entre os artistas analisados, Henrique & Juliano ocupam a primeira posição em ouvintes mensais, com aproximadamente 16,1 milhões. A dupla será uma das atrações da sexta-feira, 11 de setembro.

Gusttavo Lima aparece logo depois, com cerca de 15,1 milhões de ouvintes mensais. Na terceira posição está Panda, que soma aproximadamente 14,7 milhões.

Os números foram consultados na quinta-feira (3) e podem sofrer alterações conforme a atualização das plataformas de música.

Gusttavo Lima é a atração mais seguida

Quando o critério considerado é o número de seguidores, Gusttavo Lima aparece na liderança entre todas as atrações do festival.

O cantor reúne aproximadamente 45,2 milhões de seguidores. Na segunda colocação aparece Simone Mendes, com cerca de 40 milhões.

Henrique & Juliano ocupam a terceira posição, com aproximadamente 18,7 milhões de seguidores.

Somados, os artistas do Itaquá Rodeio Fest possuem mais de 115,5 milhões de ouvintes mensais e aproximadamente 158,4 milhões de seguidores.

A presença digital das atrações reforça o alcance nacional da programação preparada para o aniversário de Itaquaquecetuba.

Sertanejo domina a programação de 2026

O sertanejo terá a maior representação entre os gêneros musicais presentes no Itaquá Rodeio Fest.

As seis atrações do estilo são Gusttavo Lima, Panda, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Henrique & Juliano e Bia Frazzo.

O pagode será representado pelo Sorriso Maroto e por Belo. O arrocha terá apresentações de Grelo e Natanzinho Lima, enquanto Matuê levará o trap ao festival.

A programação também conta com o piseiro do Filho do Piseiro e o forró da banda Calcinha Preta.

Simone Mendes e Gustavo Mioto se apresentam no domingo

O segundo dia do Itaquá Rodeio Fest será realizado neste domingo, 6 de setembro, com quatro apresentações.

A programação terá Simone Mendes, Panda, Gustavo Mioto e Filho do Piseiro.

Simone Mendes é a segunda atração do festival com o maior número de seguidores nas plataformas digitais. A cantora soma aproximadamente 40 milhões e chega a Itaquaquecetuba como um dos principais nomes do sertanejo nacional.

Panda, que aparece entre os artistas mais ouvidos do evento, também participará da segunda noite. Gustavo Mioto completa a presença sertaneja do domingo, enquanto Filho do Piseiro representa outro segmento da música popular.

Henrique & Juliano comandam a terceira noite

O festival será retomado na sexta-feira, 11 de setembro, com apresentações de Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo.

Líderes em ouvintes mensais entre as atrações da edição, Henrique & Juliano devem atrair um grande público para a terceira noite.

A dupla contabiliza aproximadamente 16,1 milhões de ouvintes mensais e 18,7 milhões de seguidores, ocupando posição de destaque nas duas categorias do levantamento.

A programação também terá Grelo, representante do arrocha, e a cantora sertaneja Bia Frazzo.

Belo e Calcinha Preta encerram o evento

O encerramento do Itaquá Rodeio Fest será no sábado, 12 de setembro, com apresentações de Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta.

Natanzinho Lima levará o arrocha para a última noite. Belo representará o pagode, enquanto a banda Calcinha Preta encerrará a diversidade musical do evento com grandes sucessos do forró.

A última data terá uma programação diferente das noites com predominância sertaneja, reunindo três gêneros populares e artistas com públicos consolidados.

Confira a programação completa do Itaquá Rodeio Fest

No sábado, 5 de setembro, a abertura terá Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê.

No domingo, 6 de setembro, será a vez de Simone Mendes, Panda, Gustavo Mioto e Filho do Piseiro.

Na sexta-feira, 11 de setembro, o palco receberá Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo.

O encerramento será no sábado, 12 de setembro, com Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta.

Ingressos continuam à venda

Os ingressos para o Itaquá Rodeio Fest 2026 continuam disponíveis para compra no site oficial do evento.

A organização também realizou uma ação solidária para a troca de ingressos do setor pista por alimentos não perecíveis. A iniciativa aconteceu entre 10 e 30 de agosto e já foi encerrada.

Quem ainda pretende acompanhar os shows deve consultar os setores disponíveis, os valores atualizados e as regras de acesso diretamente nos canais oficiais do festival.

O Itaquá Rodeio Fest começa neste sábado com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê e continuará até 12 de setembro, reunindo 13 atrações em comemoração aos 466 anos de Itaquaquecetuba.