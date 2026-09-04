Vai viajar no feriadão da Independência? Veja como fica o tempo pelo Brasil

Frente fria deve provocar chuva, temporais e queda acentuada das temperaturas no Centro-Sul, enquanto Norte e Nordeste terão predomínio de sol e calor

Quem vai aproveitar o feriadão da Independência longe de casa precisa ficar atento às mudanças no tempo previstas para os próximos dias. Uma frente fria avançará pelo Sul e pelo Sudeste e deverá provocar chuva, temporais e queda acentuada das temperaturas em parte do país.

O feriado prolongado começa neste sábado (5) e segue até segunda-feira (7). Durante o período, o cenário será bastante diferente entre as regiões brasileiras.

Enquanto o Sul, o Sudeste e parte do Centro-Oeste terão avanço da chuva e entrada de uma massa de ar polar, o Norte e grande parte do Nordeste continuarão sob influência do calor, com longos períodos de sol e pancadas localizadas.

Em São Paulo, a chuva deve ganhar força no sábado e continuar em algumas áreas durante o domingo e a segunda-feira. Na capital paulista, os termômetros podem registrar aproximadamente 10°C na manhã de 7 de setembro, com máxima de apenas 13°C.

Frente fria muda o tempo no Centro-Sul

A principal responsável pela mudança será uma frente fria que avança pelo país durante o fim de semana.

Segundo a Climatempo, o sistema passará pelo Sudeste e pelo Centro-Oeste entre sábado e domingo. Na segunda-feira, a frente fria deverá alcançar o litoral da Bahia.

Atrás do sistema chegará uma massa de ar de origem polar, provocando a redução das temperaturas principalmente nos estados do Sul, em São Paulo e em áreas do Centro-Oeste.

A frente fria se forma no encontro entre uma massa de ar mais frio e outra de ar quente. Com o avanço do sistema, o ar quente e úmido é forçado a subir, favorecendo a formação de nuvens carregadas, chuvas e temporais.

Depois da passagem da frente, o ar frio ocupa espaço e provoca a queda das temperaturas.

São Paulo terá chuva e forte queda de temperatura

O estado de São Paulo será o primeiro do Sudeste a sentir com mais intensidade os efeitos da frente fria.

Já nesta sexta-feira (4), existe possibilidade de chuva em áreas do centro-sul, do oeste e do leste paulista, incluindo a capital. As condições aumentam durante a tarde e a noite, especialmente nas regiões próximas da divisa com o Paraná.

No sábado, a mudança ficará mais evidente. A previsão indica chuva desde a madrugada no oeste, no sul e no leste de São Paulo. Ao longo do dia, as instabilidades devem avançar pelas demais áreas do estado.

Também existe possibilidade de temporais, com chuva intensa em períodos curtos, rajadas de vento e descargas elétricas.

No domingo, o tempo continuará instável, principalmente no sul e no leste paulista. A frente fria também começará a levar chuva mais abrangente para outros estados do Sudeste.

Feriado de 7 de setembro será frio na capital paulista

Na segunda-feira (7), o tempo ainda deve permanecer fechado no sul e no leste de São Paulo, incluindo a capital e o litoral.

O destaque será a queda acentuada da temperatura. Na cidade de São Paulo, os termômetros podem marcar cerca de 10°C durante a manhã, enquanto a máxima prevista é de apenas 13°C.

Quem pretende acompanhar desfiles, visitar parques, viajar ou participar de atividades ao ar livre deverá sair preparado para o frio e para a possibilidade de chuva.

No centro-oeste paulista, a tendência é diferente. A chuva deve diminuir gradualmente, permitindo o retorno de períodos de sol durante o feriado.

Apesar da melhora, as temperaturas também poderão ficar mais baixas por causa da presença da massa de ar polar.

Rio de Janeiro pode registrar temporais

No Rio de Janeiro, a mudança mais significativa deverá ocorrer entre domingo e segunda-feira.

A frente fria aumentará as condições para chuva em todo o estado, com possibilidade de episódios fortes. Segundo a previsão, temporais poderão atingir a capital fluminense e outras regiões do Rio de Janeiro.

Na segunda-feira, o tempo ainda deverá permanecer fechado, principalmente no litoral e nas áreas próximas da divisa com São Paulo.

Quem planeja viajar para praias, pontos turísticos ou regiões serranas deve acompanhar as atualizações da previsão, pois as condições podem mudar rapidamente com o avanço da frente fria.

Atividades ao ar livre poderão ser prejudicadas por chuva intensa, rajadas de vento e redução da visibilidade.

Minas Gerais e Espírito Santo terão aumento da chuva

A sexta-feira ainda terá tempo mais firme em grande parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

No domingo, porém, a frente fria avançará sobre o Sudeste e aumentará a chuva nos dois estados. Em Minas Gerais, as maiores instabilidades são esperadas no sul e na Zona da Mata.

Na segunda-feira, boa parte do território mineiro poderá ter aumento da nebulosidade e chuva. O Espírito Santo também deverá registrar tempo mais fechado no feriado.

A chegada dos ventos frios contribuirá para a redução das temperaturas, principalmente nas áreas mais próximas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Sul terá chuva, frio e possibilidade de geada

No Sul, a mudança começa antes das demais regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia aponta aumento das condições para tempestades devido à passagem da frente fria e à atuação de áreas de baixa pressão.

A chuva deverá se concentrar principalmente no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, as precipitações ficam mais restritas ao litoral, à Região Metropolitana de Porto Alegre e ao extremo norte do estado.

Em parte do território gaúcho, o tempo poderá melhorar ao longo do fim de semana. Entretanto, a entrada do ar polar provocará uma redução significativa das temperaturas.

Áreas dos três estados poderão registrar marcas abaixo dos 10°C.

Geada pode atingir áreas do Sul

Além da queda de temperatura, existe possibilidade de geada em áreas mais elevadas de Santa Catarina e em diferentes pontos do interior do Rio Grande do Sul.

O fenômeno poderá ocorrer principalmente entre domingo e segunda-feira, quando o ar polar estará mais intenso.

Quem pretende viajar para regiões serranas deve preparar roupas adequadas para temperaturas baixas. Motoristas também devem redobrar a atenção durante as primeiras horas da manhã, especialmente em trechos com neblina.

A combinação de pista molhada, baixa visibilidade e frio pode aumentar os riscos nas estradas.

Centro-Oeste terá chuva e redução do calor

O tempo também mudará no Centro-Oeste durante o feriado prolongado.

Nesta sexta-feira, Mato Grosso do Sul concentra as maiores condições para chuva. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o calor ainda predomina, embora possam ocorrer pancadas isoladas.

No sábado, as instabilidades aumentam principalmente em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A chuva também deverá alcançar algumas áreas de Goiás.

Entre domingo e segunda-feira, a entrada de ventos mais frios reduzirá o calor, especialmente em Mato Grosso do Sul e nas áreas oeste e sul de Mato Grosso.

A queda da temperatura não deverá ser tão intensa quanto nos estados do Sul, mas será perceptível após os dias de calor.

Nordeste terá predomínio de sol e calor

A maior parte do Nordeste terá condições favoráveis para atividades ao ar livre durante o feriado.

O sol e o calor continuarão predominando, principalmente no interior da região. No litoral, poderão ocorrer chuvas rápidas e localizadas, sem impedir longos períodos de tempo firme.

As temperaturas continuarão elevadas. Teresina pode registrar 38°C, enquanto Natal deverá chegar a aproximadamente 32°C. Em Fortaleza, a máxima prevista fica em torno de 31°C.

Quem viajar para destinos turísticos do litoral nordestino deverá encontrar calor, mas deve considerar a possibilidade de pancadas rápidas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã.

Frente fria aumenta chuva no sul da Bahia

A Bahia será a principal exceção ao cenário de estabilidade previsto para o Nordeste.

A aproximação da frente fria aumentará a nebulosidade e as condições para chuva no sul e no sudoeste do estado entre domingo e segunda-feira.

Também poderão ocorrer pancadas em áreas próximas a Vitória da Conquista e Porto Seguro.

No restante da Bahia, o calor continuará predominando, mas o avanço do sistema poderá aumentar a quantidade de nuvens durante o feriado.

Quem planeja viajar para o litoral sul baiano deve acompanhar a previsão atualizada, principalmente para atividades ao ar livre e deslocamentos rodoviários.

Norte continua com calor próximo dos 40°C

Na Região Norte, as temperaturas permanecerão elevadas ao longo do feriadão.

As maiores chances de chuva estão previstas para Rondônia, Acre, oeste e sul do Amazonas. Nessas áreas, poderão ocorrer pancadas acompanhadas de trovoadas.

Nas demais localidades, o sol aparecerá durante várias horas, com chuva mais rápida e localizada.

As temperaturas deverão variar entre 34°C e 37°C em grande parte da região. No Tocantins, algumas cidades podem se aproximar dos 40°C.

Porto Velho e Palmas poderão atingir 38°C, enquanto Manaus terá máxima próxima de 37°C.

Viajantes devem acompanhar atualizações da previsão

A passagem de uma frente fria pode provocar mudanças rápidas nas condições atmosféricas. Por isso, quem vai viajar durante o feriadão deve consultar a previsão antes de sair e acompanhar os alertas meteorológicos.

No Sul e no Sudeste, a atenção deverá ser maior para temporais, rajadas de vento, descargas elétricas e queda acentuada das temperaturas.

Motoristas que seguirem pelas estradas devem considerar a possibilidade de pista molhada, neblina e redução da visibilidade. Em áreas com risco de chuva intensa, é recomendável evitar regiões conhecidas por alagamentos.

No Norte e no Nordeste, o principal cuidado será com o calor. Hidratação, proteção solar e atenção aos horários de maior radiação serão importantes durante os passeios.

Tempo será diferente entre as regiões no 7 de setembro

O feriado da Independência terá dois cenários predominantes no Brasil.

No Centro-Sul, o avanço da frente fria provocará chuva e abrirá caminho para uma massa de ar polar. São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina estarão entre as áreas com maior instabilidade.

No Norte e na maior parte do Nordeste, o sol e o calor continuarão predominando, com chuvas localizadas. O sul da Bahia deverá sentir os efeitos da frente fria entre domingo e segunda-feira.

Quem viajar durante o feriadão deve preparar a mala de acordo com o destino: roupas de frio e proteção contra chuva para o Centro-Sul, além de peças leves, protetor solar e hidratação para o Norte e o Nordeste.