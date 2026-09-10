Vini Jr. teria sido avisado de vitória na Bola de Ouro de 2024, revela jornal espanhol

Rafa Hermoso, irmão da jogadora Jenni Hermoso, afirmou que o brasileiro havia reservado espaço para o troféu e participaria de uma troca simbólica de prêmios durante a cerimônia; publicação foi excluída posteriormente

Quase dois anos depois da controversa cerimônia da Bola de Ouro de 2024, um relato publicado e posteriormente apagado voltou a levantar questionamentos sobre os bastidores da premiação vencida pelo espanhol Rodri.

Rafa Hermoso, irmão da jogadora espanhola Jenni Hermoso, afirmou em uma publicação no Instagram que Vinicius Júnior teria sido avisado antecipadamente de que receberia o prêmio de melhor jogador do mundo.

Segundo o relato, o atacante brasileiro acreditava que seria anunciado como vencedor e já havia separado um espaço em sua casa para guardar o troféu. A publicação foi excluída, mas uma captura de tela foi preservada e divulgada pelo jornal espanhol AS.

Rafa Hermoso também contou que Vini Jr. e Jenni haviam combinado uma troca simbólica durante a cerimônia: a espanhola entregaria a Bola de Ouro ao brasileiro, enquanto ele seria responsável por entregar a ela o Prêmio Sócrates.

O planejamento não se concretizou. Poucas horas antes do evento, o Real Madrid soube que Vinicius não seria o vencedor e decidiu não enviar sua delegação a Paris. Rodri recebeu a Bola de Ouro, enquanto Didier Drogba entregou o Prêmio Sócrates a Jenni Hermoso.

Não existe uma confirmação oficial da France Football de que Vini Jr. tenha sido informado antecipadamente sobre uma vitória. A revelação está baseada no relato publicado por Rafa Hermoso.

Vini Jr. teria recebido informação antes da cerimônia

Na publicação, Rafa Hermoso afirmou que foi convidado para um jantar na casa de Vinicius Júnior.

Durante o encontro, o jogador teria contado que recebeu a informação de que venceria a Bola de Ouro de 2024. Segundo Rafa, o brasileiro demonstrava tanta confiança que já havia reservado um local em sua vitrine para colocar o troféu.

A expectativa em torno de Vini Jr. era elevada depois de uma temporada de destaque pelo Real Madrid. O atacante havia sido decisivo nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, marcando um dos gols da vitória sobre o Borussia Dortmund na final europeia.

O conteúdo publicado por Rafa não identifica quem teria informado o brasileiro sobre o suposto resultado. Também não esclarece se o aviso teria partido diretamente de alguém ligado à France Football, da organização do evento ou de outra pessoa envolvida na cerimônia.

Por isso, não é possível determinar se houve uma comunicação oficial, um erro de informação ou apenas uma expectativa transmitida ao jogador como certeza.

Publicação foi apagada após repercussão

O relato foi publicado no Instagram quase dois anos depois da cerimônia e acabou excluído posteriormente.

Antes da remoção, o conteúdo foi registrado e passou a circular nas redes sociais. O jornal espanhol AS publicou a captura de tela e repercutiu as declarações de Rafa Hermoso.

De acordo com a publicação espanhola, o irmão de Jenni apresentou as informações como um segredo que acreditava já poder contar.

A exclusão do conteúdo aumentou a repercussão, mas Rafa não explicou publicamente por que decidiu apagá-lo. Vinicius Júnior, o Real Madrid e a organização da Bola de Ouro também não haviam confirmado a versão apresentada até a divulgação da reportagem.

O jornal AS confirmou que Jenni tinha conhecimento de que o prêmio dela seria inicialmente entregue por Vini Jr., mas o suposto aviso sobre o vencedor da Bola de Ouro masculina permanece baseado no relato de Rafa.

Vini Jr. e Jenni Hermoso fariam troca simbólica de troféus

Além do suposto aviso recebido pelo brasileiro, Rafa revelou detalhes sobre um momento planejado para o palco da cerimônia.

Jenni Hermoso seria homenageada com o Prêmio Sócrates, entregue a jogadores envolvidos em projetos sociais e ações humanitárias. A atacante espanhola recebeu a honraria por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelas mudanças que ajudou a provocar no futebol após denunciar o ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales.

Segundo o relato, Vini Jr. entregaria o Prêmio Sócrates a Jenni, enquanto ela seria responsável por entregar a Bola de Ouro ao brasileiro.

A troca teria um significado simbólico para os dois jogadores. Vini também possui envolvimento em projetos sociais, principalmente por meio do instituto que leva seu nome e desenvolve ações educacionais no Brasil.

Como o Real Madrid não compareceu à cerimônia, Didier Drogba acabou sendo responsável pela entrega do prêmio a Jenni Hermoso.

Real Madrid desistiu de viajar para Paris

No dia da cerimônia, o Real Madrid decidiu cancelar a participação de sua delegação depois de receber informações de que Vinicius Júnior não seria o vencedor.

Além do brasileiro, dirigentes, integrantes da comissão técnica e outros jogadores do clube deixaram de comparecer ao evento realizado no Théâtre du Châtelet, em Paris.

O clube também possuía outros indicados e premiados naquela edição. Carlo Ancelotti foi escolhido como melhor treinador, e o Real Madrid recebeu a homenagem de melhor equipe masculina.

A ausência coletiva foi interpretada como um protesto contra o resultado da premiação.

O episódio ganhou repercussão mundial porque Vini Jr. aparecia como um dos grandes favoritos. A confirmação da vitória de Rodri transformou a cerimônia em uma das edições mais controversas da história recente da Bola de Ouro.

Rodri venceu Vini Jr. por margem apertada

Rodri foi anunciado como vencedor da Bola de Ouro masculina de 2024 depois de uma temporada marcada pelo título do Campeonato Inglês com o Manchester City e pela conquista da Eurocopa com a seleção espanhola.

Vinicius Júnior terminou na segunda posição, enquanto Jude Bellingham ficou em terceiro lugar.

Quando os resultados completos foram divulgados, ficou demonstrado que a diferença entre Rodri e Vini havia sido pequena. O espanhol somou 1.170 pontos, contra 1.129 do brasileiro, uma distância de apenas 41 pontos.

O sistema da Bola de Ouro utiliza os votos de jornalistas de diferentes países. Cada profissional escolhe e classifica os jogadores considerados de maior destaque dentro do período analisado.

A France Football sustentou que o resultado foi definido regularmente pelos votos do júri. Até agora, não existe comprovação de que a votação tenha sido modificada depois de um eventual aviso ao jogador brasileiro.

Pessoas próximas afirmam que Rodri não sabia da vitória

O jornal AS também apresentou informações sobre o comportamento de Rodri antes da cerimônia.

Segundo pessoas próximas ao jogador, o espanhol não teria recebido qualquer aviso de que seria o vencedor. Rodri só começou a considerar com mais força essa possibilidade quando foi informado de que a delegação do Real Madrid não viajaria para Paris.

Ainda de acordo com essa versão, o meio-campista conheceu oficialmente o resultado apenas quando o envelope foi aberto no palco.

O contraste entre os dois relatos ampliou os questionamentos. Enquanto Vini teria chegado a reservar um lugar para o troféu após receber uma informação sobre a vitória, Rodri teria comparecido sem a confirmação antecipada do resultado.

Esse cenário não permite concluir que houve uma alteração na votação. Ele indica, no entanto, que informações diferentes podem ter circulado antes da cerimônia.

Bola de Ouro afirma manter resultado em segredo

Tradicionalmente, a organização da Bola de Ouro procura manter a identidade do vencedor em segredo até o anúncio oficial.

Nos últimos anos, a France Football adotou medidas para impedir vazamentos e reduzir a possibilidade de os premiados receberem a confirmação antecipadamente.

Jogadores, clubes e jornalistas costumam fazer projeções a partir de convites, entrevistas, planejamento da cerimônia e informações de bastidores. Essas estimativas, porém, não necessariamente representam uma comunicação oficial do resultado.

No caso de Vini Jr., permanece sem resposta a principal pergunta provocada pelo relato: quem teria afirmado ao brasileiro que ele venceria o prêmio?

Sem essa identificação, não é possível saber se o jogador recebeu uma informação atribuída à organização ou se pessoas próximas ao evento interpretaram os preparativos como uma confirmação.

Brasileiro conquistou prêmio da Fifa meses depois

Apesar de não vencer a Bola de Ouro, Vinicius Júnior foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador do mundo em dezembro de 2024.

O atacante recebeu o prêmio The Best, superando os concorrentes na votação organizada pela entidade máxima do futebol.

A conquista foi interpretada como uma resposta esportiva à derrota para Rodri e confirmou o protagonismo do brasileiro na temporada.

Vini também foi incluído na seleção mundial da Fifa e encerrou 2024 como um dos principais nomes do futebol internacional.

Vini Jr. volta a disputar a Bola de Ouro

Em 2026, Vinicius Júnior aparece novamente entre os indicados ao prêmio de melhor jogador.

O atacante integra a lista de 30 concorrentes ao lado dos brasileiros Gabriel Magalhães e Marquinhos. A nova cerimônia está prevista para 26 de outubro, em Londres.

A proximidade da nova edição contribuiu para que o relato sobre 2024 voltasse a ganhar espaço na imprensa esportiva.

Quase dois anos depois da vitória de Rodri, a publicação de Rafa Hermoso adiciona um novo elemento aos bastidores daquela cerimônia, mas não altera oficialmente o resultado nem comprova que a France Football tenha informado Vini Jr. de que ele seria o vencedor.

Até que o autor do suposto aviso seja identificado ou que alguma das partes envolvidas confirme a história, o episódio permanece como um relato de bastidor divulgado pelo irmão de Jenni Hermoso e posteriormente retirado das redes sociais.