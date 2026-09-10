Trump promete cheque de US$ 5 mil se republicanos vencerem nas eleições de novembro

Presidente dos Estados Unidos não explicou como financiaria benefício estimado em mais de US$ 1,3 trilhão; propostas anteriores de pagamentos ligados ao DOGE e às tarifas não foram implementadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu pagar US$ 5 mil, aproximadamente R$ 25,5 mil, a cada cidadão adulto do país caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de meio de mandato de novembro.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9), durante uma convenção republicana realizada em Dallas, no Texas. Trump chamou o pagamento de “dividendo” e condicionou sua implementação à vitória do partido nas duas Casas do Congresso.

Apesar da promessa, o presidente não explicou de onde sairia o dinheiro, quando os pagamentos começariam, quais adultos estariam incluídos nem como seria fiscalizada a exigência de que os valores fossem gastos dentro dos Estados Unidos.

A proposta também reacendeu questionamentos sobre anúncios semelhantes feitos anteriormente por Trump. Durante o atual mandato, ele já havia defendido a possibilidade de distribuir cheques de US$ 5 mil financiados pelas economias do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, e pagamentos de pelo menos US$ 2 mil relacionados às receitas obtidas com tarifas de importação. Nenhum dos dois projetos se transformou em um programa nacional de pagamentos.

Trump chama pagamento de “dividendo”

Durante o discurso em Dallas, Trump afirmou que a força da economia norte-americana permitiria a distribuição do benefício.

Segundo o presidente, o chamado “dividendo Trump” seria entregue se os republicanos conquistassem simultaneamente a Câmara e o Senado. A única condição apresentada no palco foi que o dinheiro precisaria ser gasto dentro dos Estados Unidos.

O anúncio vinculou diretamente a promessa financeira ao resultado das eleições de novembro, que definirão o controle do Congresso durante os dois últimos anos do atual mandato presidencial.

Trump não apresentou um projeto de lei, uma estimativa oficial de gastos ou um cronograma para os depósitos. Também não informou se o benefício seria pago a todos os adultos ou se haveria critérios de renda, residência fiscal e cidadania.

Após o discurso, o vice-presidente JD Vance indicou que cidadãos mais ricos poderiam ser excluídos, sinalizando que os detalhes da proposta ainda não estavam definidos.

Pagamento custaria mais de US$ 1,3 trilhão

Os Estados Unidos possuem aproximadamente 270 milhões de adultos. Caso cada um recebesse US$ 5 mil, o custo total ficaria próximo de US$ 1,35 trilhão, equivalente a cerca de R$ 6,6 trilhões na conversão utilizada no anúncio.

O valor seria superior a US$ 1 trilhão mesmo se o governo adotasse algum limite de renda. O custo também aumentaria a pressão sobre as contas públicas norte-americanas, que já operam com déficit elevado.

Além de explicar a origem dos recursos, a Casa Branca precisaria detalhar se os pagamentos seriam financiados por novas receitas, cortes de despesas ou aumento do endividamento público.

O presidente dos Estados Unidos não pode criar sozinho uma despesa dessa dimensão. A liberação dos recursos dependeria da aprovação de uma legislação orçamentária no Congresso, ainda que os republicanos conquistassem a maioria nas duas Casas.

A vitória eleitoral, portanto, não provocaria o pagamento automaticamente. O governo ainda precisaria apresentar a proposta, obter apoio dos parlamentares, definir os critérios e organizar a distribuição.

Proposta ainda não possui fonte de financiamento

Trump atribuiu a promessa à força e ao suposto sucesso da economia norte-americana, mas não indicou uma receita específica capaz de bancar o programa.

Durante anúncios anteriores, o presidente apontou as tarifas de importação e os cortes de gastos públicos como possíveis fontes de dinheiro para pagamentos diretos aos cidadãos. No discurso mais recente, entretanto, não apresentou uma vinculação financeira detalhada.

Mesmo que o governo utilizasse arrecadação tarifária, seria necessário demonstrar que as receitas seriam suficientes. Os impostos de importação são recolhidos pelo Tesouro dos Estados Unidos e não podem ser automaticamente transformados em cheques por ordem presidencial.

Economistas também alertam que um pagamento nacional acima de US$ 1 trilhão, caso fosse financiado por endividamento, poderia ampliar o déficit e pressionar a inflação. A medida colocaria mais dinheiro em circulação e poderia elevar a demanda por produtos e serviços.

Análise publicada após o anúncio classificou a implementação como incerta e destacou que a proposta provavelmente precisaria da aprovação do Congresso.

Trump já defendeu cheques de US$ 5 mil ligados ao DOGE

A promessa anunciada em Dallas não foi a primeira proposta de Trump envolvendo um cheque de US$ 5 mil.

Em fevereiro de 2025, o presidente afirmou que sua administração analisava a possibilidade de devolver aos contribuintes 20% das economias identificadas pelo Departamento de Eficiência Governamental, estrutura conhecida pela sigla DOGE e então associada a Elon Musk.

A ideia havia sido apresentada pelo empresário James Fishback. Pela proposta, outro percentual equivalente seria utilizado para reduzir a dívida pública.

O cálculo que permitia chegar a US$ 5 mil por família dependia de uma economia de aproximadamente US$ 2 trilhões. Esse valor representava o cenário mais otimista divulgado por Musk para os cortes de despesas.

Na ocasião, especialistas em orçamento consideraram a meta difícil de alcançar. A economia inicialmente informada pelo DOGE correspondia a apenas uma pequena parcela do montante necessário para sustentar os pagamentos.

Trump demonstrou apoio público à proposta e disse que o conceito estava sendo considerado. Os cheques, entretanto, não foram distribuídos quando o período inicialmente associado à atuação do DOGE chegou ao fim.

Cheque de US$ 2 mil financiado por tarifas também não saiu

Em 2025, Trump passou a defender outro benefício: um “dividendo tarifário” de pelo menos US$ 2 mil para norte-americanos de rendas baixa e média.

O presidente sustentava que parte da arrecadação obtida com tarifas de importação poderia ser devolvida à população. A proposta chegou a ser associada a um possível pagamento durante o primeiro semestre de 2026.

O benefício, porém, não foi implementado nacionalmente. A ideia enfrentou dificuldades financeiras, legislativas e jurídicas.

Estimativas indicavam que o custo dos cheques poderia superar a receita disponível. Além disso, qualquer transferência dependeria de autorização do Congresso.

As tarifas utilizadas como justificativa pelo governo também foram questionadas judicialmente, aumentando a incerteza sobre o dinheiro que poderia financiar o programa.

Assim como ocorreu com o dividendo do DOGE, a proposta tarifária foi anunciada publicamente, mas não resultou nos pagamentos prometidos à população. Reportagens econômicas publicadas após a convenção republicana destacaram que os dois projetos anteriores não chegaram aos contribuintes.

Novo anúncio não detalha o que aconteceu com promessas anteriores

Durante o discurso em Dallas, Trump não explicou por que os pagamentos relacionados ao DOGE e às tarifas não foram realizados.

Também não esclareceu se o novo dividendo de US$ 5 mil substituiria essas propostas ou se seria um programa completamente diferente.

A ausência dos detalhes dificulta a avaliação sobre a viabilidade do anúncio. Até agora, não existe texto legislativo conhecido que estabeleça a origem do dinheiro, o número de beneficiários ou os mecanismos de controle.

A principal diferença é que o novo pagamento foi expressamente condicionado a uma vitória eleitoral republicana, enquanto os anúncios anteriores eram apresentados como consequência de cortes de gastos ou do aumento da arrecadação tarifária.

Essa vinculação colocou a legalidade da proposta no debate público. Especialistas ouvidos pela imprensa norte-americana divergiram sobre a possibilidade de enquadrar a declaração como tentativa ilegal de comprar votos. Uma avaliação mencionada pela Associated Press sustenta que a promessa não seria necessariamente suborno eleitoral porque o pagamento não dependeria do voto individual de cada beneficiário, mas da aprovação de uma política após o resultado nacional.

Republicanos tentam manter controle do Congresso

As eleições de meio de mandato estão marcadas para novembro e renovarão todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes, além de parte das cadeiras do Senado.

Os resultados definirão qual partido controlará o Legislativo durante a segunda metade do mandato de Trump. Uma eventual derrota republicana poderia dificultar a aprovação de propostas econômicas, mudanças tributárias e outras prioridades do governo.

A convenção de Dallas foi organizada para mobilizar a base do partido. O encontro, considerado incomum para uma eleição de meio de mandato, colocou Trump no centro da campanha republicana.

O presidente pediu que seus apoiadores se comportassem como se seu próprio nome estivesse nas cédulas eleitorais. Embora não possa disputar um terceiro mandato presidencial consecutivo, Trump busca preservar influência sobre o partido e garantir apoio parlamentar até 2028.

A realização do evento ocorre em um cenário de preocupação entre candidatos republicanos com o custo de vida, a inflação e a avaliação do governo. Alguns nomes envolvidos em disputas consideradas apertadas não participaram da convenção.

Vitória republicana não garante pagamento

Mesmo que o Partido Republicano mantenha a maioria na Câmara e no Senado, o cheque de US$ 5 mil ainda dependerá de várias etapas.

O governo precisará elaborar uma proposta formal, calcular o impacto sobre o Orçamento, definir a fonte dos recursos e conquistar votos suficientes no Congresso.

Também será necessário determinar quem será considerado cidadão adulto elegível, como o dinheiro será entregue e de que maneira a obrigação de gastar o valor dentro dos Estados Unidos poderia ser fiscalizada.

A promessa tampouco esclarece se o pagamento seria tributável ou se pessoas com dívidas fiscais teriam o benefício descontado.

Até que esses detalhes sejam apresentados e aprovados pelo Congresso, o chamado “dividendo Trump” permanece uma promessa política de campanha, e não um benefício confirmado.

Histórico aumenta dúvidas sobre cumprimento do anúncio

O histórico recente ajuda a explicar a desconfiança em torno da nova proposta.

Nos três casos, Trump apresentou a possibilidade de pagamentos diretos como resultado de uma política econômica de seu governo. O dividendo do DOGE seria financiado por cortes de despesas. O cheque tarifário dependeria da arrecadação sobre produtos importados. Agora, o pagamento de US$ 5 mil é atribuído ao desempenho geral da economia e condicionado à vitória republicana.

As duas propostas anteriores não avançaram até a distribuição nacional dos recursos. Com isso, a nova promessa chega à campanha sem informações essenciais sobre financiamento, legalidade e execução.

O anúncio poderá ajudar Trump a mobilizar eleitores preocupados com a economia, mas também abre espaço para questionamentos sobre responsabilidade fiscal e uso de uma promessa financeira como estratégia eleitoral.

Por enquanto, não existe garantia de que os adultos norte-americanos receberão os US$ 5 mil, mesmo em caso de vitória republicana nas eleições de novembro.