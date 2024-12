Brasil atinge menor nível de pobreza e extrema pobreza da série histórica doIBGE

Um novo estudo revelou uma significativa redução na pobreza e extrema pobreza no Brasil entre 2022 e 2023. Os dados indicam que 8,7 milhões de brasileiros superaram a linha da pobreza, enquanto 3,1 milhões conseguiram superar a extrema pobreza. Apesar desse avanço, ainda há um contingente de 59 milhões de pessoas vivendo em condições de pobreza e 9,5 milhões em situação de extrema pobreza no país.

O Brasil alcançou um marco histórico ao registrar os menores níveis de pobreza e extrema pobreza, segundo dados do IBGE. A taxa de pobreza caiu para 4,5%, enquanto a extrema pobreza ficou em 1,8%, ambos os números sendo os mais baixos da série histórica. Esse avanço é atribuído a uma combinação de políticas públicas, crescimento econômico e aumento da formalização do trabalho. No entanto, os especialistas alertam que ainda há desafios a serem superados, como a desigualdade regional e a necessidade de investimentos em infraestrutura e educação para sustentar esse progresso a longo prazo.