Plenário Juscelino Kubitschek – Foto: Rodrigo Romeo/ALESP

Deputados estaduais de São Paulo terão um novo reajuste no salário, a partir de fevereiro de 2025, com valores acima ao que o governador Tarcísio de Freitas recebe por mês. A medida foi definido pela própria Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). O reajuste faz com que os deputados, que atualmente recebem R$ 33 mil de salário, para R$ 34,7 mil, R$ 200 a mais ao que o governador do estado recebe, que é de R$ 34,5 mil.

Em nota, o governo estadual informou que às pautas de reajuste, definição e controle de salários, sai através da mesa diretora da assembleia, que é liderada pelo deputado André do Prado (PL). A ALESP não respondeu se apresentará uma proposta de aumento salarial do governador Tarcísio de Freitas, que representa o teto do funcionalismo público no estado.

Escalada dos vencimentos dos deputados

O aumento aprovado em 2022 concedeu aos parlamentares, um reajuste de 37,5%. Na época, a maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, durante sessão extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2022 o reajuste do subsídio para deputado estadual. Por 49 votos a 10, o Parlamento foi favorável ao projeto, que seguiu para a seção do Executivo.

De acordo com o texto, o valor da remuneração, que na época, saiu de R$ 25.322,25 para R$ 29.469,99 e de R$ 31.238,19 a partir de 1º de abril de 2023. Já em 1º de fevereiro de 2024, o subsídio dos parlamentares passou de R$ 33.006,39 e, fixado em R$ 34.774,64, a partir de 2025. Os valores seguem os reajustes aplicados aos deputados federais, na proporção permitida.