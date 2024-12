Descarrilamento de trem de carga causa transtorno aos passageiros da CPTM

Passageiros da linha 11-coral e 12-safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), enfrentam problemas no transporte público sob trilhos, desde a manhã desta quarta-feira (18). Um trem de carga da MRS Logística descarrilou em uma área de manobras, na região da Estação Brás, no centro da capital paulista.

Trem da MRS Logística descarrilado próximo a estação Brás. Foto: Reprodução/TV Globo

O acidente ocorreu por volta das 2h10 da manhã, pouco antes do início da operação comercial, às 4h40. Os trens da linha 11-Coral estão operando entre as estações Estudantes e Brás, e maior tempo de parada nas estações. Passageiros do sistema relataram que, em alguns casos, os trens saindo da estação Brás, estão operando até a estação Guaianases, seguindo o esquema de “rodízio”, que consiste em um trem operando até a estação Estudantes, e posteriormente um segundo operando até estação que leva o nome do bairro do extremo leste de São Paulo. Na linha 12-Safira, os trens estão operando entre Brás e Calmon Viana, com maior tempo de parada nas estações e velocidade reduzida.

O Expresso-Aeroporto foi liberado para circulação entre Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto Guarulhos, por volta das 7h da manhã, porém, foi novamente suspenso na faixa da tarde para a continuação do trabalho de obras da via. O Serviço 710, que liga as estações Rio Grande da Serra e Jundiaí, não foi afetado.

A CPTM, por meio de nota, informou que foi acionada o sistema Paese durante o trecho afetado, e que busca normalizar o problema ainda nesta quarta-feira.

“Técnicos da companhia atuam junto com a MRS Logística para a retirada dos vagões de cargas das vias, para avaliar se houve danos causados e restabelecer as condições normais de operação o quanto antes. No momento, não há previsão de normalização nem registro de feridos”, disse a companhia

ATUALIZAÇÃO: Por volta das 13h30, a CPTM interrompeu a circulação de trens da linha 11-Coral, entre as estações Tatuapé e Brás. As causas do acidente serão investigados pela companhia, em conjunto com a MRS Logística. O trecho foi liberado em via única a partir das 16h.

*Em atualização