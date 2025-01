Eduardo Boigues é o novo presidente do Condemat+

Posse para o mandato 2025 ocorreu na sede do consórcio

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, foi eleito presidente do Condemat+ (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) para o mandato de 2025. A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, é a vice-presidente, o prefeito de Guararema, José Luiz, é o primeiro tesoureiro, o prefeito de Mairiporã, Walid Ali Hamid (Aladim), é o segundo tesoureiro e o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, é o secretário geral.

Além dos empossados, estiveram presentes na cerimônia, que ocorreu na quinta-feira (2) na sede do consórcio, o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais Gilberto Kassab, o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano Police Neto, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) Marco Bertaiolli e os prefeitos de Arujá, Luis Camargo, de Mogi, Mara Bertaiolli, de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, e de Suzano, Pedro Ishi.

Em seu discurso, Boigues agradeceu a presença das autoridades e falou da missão desafiadora como presidente do consórcio. “Hoje o nosso consórcio é o maior da região metropolitana. São mais de 3,2 milhões de habitantes, significa 5% do PIB do estado. Isso é muito importante para que possamos mostrar ao governador o potencial que temos e a necessidade de proximidade”, contou.

O novo presidente citou algumas demandas já encaminhadas ao governo estadual, como as novas alças de acesso ao rodoanel Mário Covas e à rodovia Ayrton Senna, e outras a tratar, como as estações da linha 12-Safira da CPTM. Ele destacou que o desenvolvimento das cidades depende dos acessos citados para que ocorra a vinda de empresas que trazem geração de emprego e renda para as famílias, além de receita aos municípios.

Boigues foi aplaudido quando destacou que o sonho dos prefeitos é a regionalização da saúde. “Temos sete hospitais na região e nossas vagas estão indo embora. Estamos gastando com transporte para levar os pacientes para municípios de outras regiões. Isso é injusto com o paciente, que sofre com o translado e a demora no atendimento, e conosco, que temos hospitais e somos carentes de vagas. Temos que estar de portas abertas para atender os nossos pacientes.”

Por fim, ressaltou que independente da cidade ou tamanho, as solicitações dos prefeitos serão ouvidas. “Todos temos nossas demandas e desafios, e teremos uma grande união para que possamos ter investimentos em nossa região e municípios de acordo com as nossas necessidades.”