Ferraz inaugura o Castelo do Papai Noel

Compondo os festejos natalinos da cidade, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, inaugurou no último sábado, 07 de dezembro, a Casa do Papai Noel que trouxe um tom mágico na abertura do Natal 2024. A chegada do Bom Velhinho ocorreu na tarde do mesmo dia na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, e a noite, o castelo recebeu a população para visitação.

O evento contou com a participação da Clarinata que tocou músicas natalinas, uma mega iluminação distribuída em pontos estratégicos do Centro Cultural Castelo Zenker, a decoração nos espaços internos do castelo e uma queima de fogos de baixo ruído (preocupação da administração em relação aos PETs, idosos, acamados e pessoas com Transtorno do Espectro Autista).

A chefe do Executivo, Priscila Gambale, celebrou o feito ao lado da população ferrazense. “Sinto-me honrada por estarmos neste espaço tão significativo para a história de nossa cidade. Há anos abandonado e desprezado, mas que desde 2021 começamos a estruturar e hoje podemos usufruir de um espaço reformado e útil para os munícipes. O Castelo do Papai Noel marca um novo momento para a vida dos nossos pequeninos que vivenciam o espírito do Natal de forma lúdica e única em nossa querida cidade de Ferraz de Vasconcelos”, disse Gambale.

Ao término da cerimônia, a população extasiada com a pompa do local, realizou a visitação ao prédio e se depararam com o próprio Papai Noel recebendo as crianças e adultos em um espaço exclusivo para o mesmo.

O Castelo do Papai Noel vai até o dia 23 de dezembro com visitações do local de quarta a domingo, das 14h30 às 21 horas, a visita ao Papai Noel ocorrerá de quinta a domingo, das 18 às 21 horas, inclusive no dia 23 de dezembro. As apresentações de Clarinatas ocorrerão nos dias 12, 14, 19 e 22 de dezembro, sempre às 17 e 20 horas, no balcão do Castelo.

O Centro Cultural Castelo Zenker abrigará o Castelo do Papai Noel está situado na Rua do Castelo, 25, no Jardim do Castelo.