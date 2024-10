Morre, aos 97 anos, o Jornalista e apresentador Cid Moreira

Morreu nesta quinta-feira (03/10) o jornalista Cid Moreira, de 97 anos. Ele foi um dos maiores nomes do telejornalismo brasileiro, sendo o primeiro âncora do Jornal Nacional, onde permaneceu entre 1969 e 1996. Também fez história ao participar do Fantástico, onde ficou marcado pelas locuções do quadro com o ilusionista Mister M. Com um voz que marcou gerações, também gravou a Bíblia, que fez o jornalista virar campeão de vendas de CDs.

Natural de Taubaté, ele escolheu Petrópolis para viver nos últimos anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, tratando uma pneumonia. Ele fazia diálise no hospital, que informou que óbito aconteceu às 08h.

A esposa dele, Fátima Sampaio, informou em uma entrevista à TV Globo que pretende fazer uma cerimônia de despedida em Petrópolis, na cidade do Rio e o sepultamento na cidade onde ele nasceu. O velório vai ocorrer no Parque Municipal, em Itaipava.