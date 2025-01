Mundo dos dinossauros é a nova atração para a garotada no Suzano Shopping

Piscina de bolinhas e escorregadores estão entre as brincadeiras preferidas dos pequenos; réplicas de dinossauros também chamam a atenção e encantam a criançada

No mês de férias das crianças, o Suzano Shopping está com uma atração especial em sua praça de eventos: o Dino 4 Fun, parque de diversões inspirado no mundo dos dinossauros com diversos brinquedos para entreter os pequenos durante o passeio.

O circuito temático conta com mega piscina de bolinhas, escorregadores, cama elástica, entre outros. Também chamam a atenção as réplicas de dinossauros espalhadas pelo parque, inclusive, para fotos divertidas com a garotada.

A atração é destinada a crianças até dez anos; pequenos de zero a três anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto responsável, enquanto as de 4 a 10 anos podem brincar sozinhas, com a supervisão de monitores.

Valor: a partir de R$ 35 (20 minutos de brincadeira). Confira mais valores e regulamento no local. Crianças PCDs e autistas têm desconto de 50% no ingresso mediante apresentação de laudo médico. O parque funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Programação especial

Neste mês, o Suzano Shopping também oferece atividades gratuitas, aos domingos, para os pequenos. No dia 19, tem pintura em tela, esculturas de balões e tatuagens temporárias. E no dia 26, jogo da velha, joquempô, corrida dos números e uma competição de Uno.

A recreação infantil acontece das 14h às 18h, ao lado da loja TNG. Não tem custo, mas é necessário fazer inscrição por meio do aplicativo do Suzano Shopping, disponível para Android ou sistema IOS.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

SERVIÇO

Dino 4 Fun – Suzano Shopping

Onde: praça de eventos do Suzano Shopping

Quanto: a partir de R$ 35 (20 minutos) – Confira mais valores e regulamento no local. Crianças PCDs e autistas têm 50% de desconto mediante apresentação de laudo médico

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, aplicativo, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.