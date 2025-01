OPERAÇÃO MUDITIA: LATRELL BRITO, FIGURA CENTRAL DE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO EM PREFEITURAS, É PRESO NA BAHIA COM IDENTIDADE FALSA

O empresário Vagner Borges Dias, conhecido como Latrell Brito, foi preso nesta segunda-feira (27), em Jacuípe, litoral da Bahia. Ele é proprietário de empresas suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e que mantinham contratos com prefeituras e câmaras municipais em todo o país, incluindo Sorocaba e Itatiba, no estado de São Paulo.

Latrell foi detido em flagrante por uso de documento falso e era o principal alvo da Operação Munditia. Segundo a Promotoria de Justiça de Guarulhos, ele residia na Bahia sob a identidade falsa de Moises Mota Sena, possuindo uma microempresa registrada com esse nome. A prisão foi efetuada pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais da Bahia, com o apoio da Polícia Militar, enquanto o empresário deixava a praia.

A Operação Munditia também resultou na prisão de três vereadores: Flavio Batista de Souza (PODE), de Ferraz de Vasconcelos; Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel; e Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão. Eles são investigados por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção que favorecia empresas ligadas ao PCC em contratos com prefeituras e câmaras municipais.

Latrell estava foragido desde abril de 2024, quando uma operação apreendeu documentos que revelaram a atuação do grupo criminoso em contratos obtidos mediante pagamento de propinas a agentes políticos. Na ocasião, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, incluindo planilhas de pagamento da empresa “Safe” e notas fiscais que indicavam ligações com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Sorocaba.