São Paulo registra tarde mais fria do ano com máxima de apenas 13°C

A cidade de São Paulo enfrentou, nesta quarta-feira (2), a tarde mais fria de 2025 até agora. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a estação localizada no Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou temperatura máxima de apenas 13°C — novo recorde de menor máxima no ano.

No dia anterior (1º), a capital já havia registrado um recorde anterior, com máxima de 16,1°C. Já a menor temperatura mínima do ano foi de 5,9°C, registrada no dia 25 de junho.

De acordo com a Defesa Civil estadual, o frio intenso foi causado pela combinação de uma massa de ar polar com a presença constante de nebulosidade ao longo do dia. “A situação reflete um padrão típico de inverno, com grande impacto na sensação térmica e na rotina da população”, informou o órgão em nota oficial.

A previsão é de que o frio continue nos próximos dias. Modelos meteorológicos indicam que novas mínimas e máximas históricas podem ser registradas nesta quinta-feira (3), com possibilidade de repetição das máximas próximas dos 13°C. A orientação da Defesa Civil é para que a população redobre os cuidados, especialmente durante os períodos da manhã e da noite, quando as temperaturas tendem a ser mais baixas.

“É essencial estar atento às necessidades de crianças, idosos e animais de estimação, que são mais vulneráveis às baixas temperaturas”, alertou o órgão.

Além da capital, outras regiões do estado também sentiram os efeitos do frio. Na Baixada Santista, a máxima foi de 14°C — também a menor do ano na região. Em São José dos Campos, os termômetros marcaram 16°C, enquanto em Sorocaba, a máxima foi de 16,4°C. Nessas duas últimas cidades, os valores não representaram recordes de 2025.

Todos os dados são de estações meteorológicas oficiais do INMET, seguindo critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM).