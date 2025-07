Renatinho Se Ligue deixa o PL com apoio da cúpula e deve se filiar ao PSB

Com o aval político da alta cúpula da sigla no Estado de São Paulo e até mesmo do primeiro vice-presidente nacional da legenda, deputado federal Marcio Alvino (SP), o vereador Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue, pediu a desfiliação do Partido Liberal (PL), na terça-feira, dia 1º. Na mesma data, o parlamentar ferrazense que exerce o seu mandato eletivo publicou em suas redes sociais uma carta aos liberais da cidade.

No texto, Renatinho Se Ligue (foto) faz um agradecimento especial à direção estadual na figura do presidente do PL Tadeu Candelária, ao próprio Marcio Alvino e aos correligionários da antiga sigla na cidade. Segundo ele, o apoio dos dirigentes e, sobretudo, a votação expressiva dos eleitores foram decisivos para a sua vitória eleitoral em 2024. No pleito, o vereador recebeu 2.124 votos.

Aos 32 anos e graduado em artes e marketing, Renatinho Se Ligue tem se destacado na política local como o principal crítico pontual da atual gestão municipal. Somente, no primeiro semestre, o vereador apresentou 23 requerimentos, porém, 12 foram rejeitados pela base aliada, 83 indicações para o Poder Executivo, quatro moções, sendo uma de repúdio ao Hospital Regional e 11 projetos de lei.

Em todo caso, a maioria das suas matérias continua em tramitação na Casa e apenas quatro foram votadas pelo plenário. Aliás, uma delas que autoriza o governo municipal a oferecer na rede de saúde o medicamento à base de cannabis acabou sendo vetado totalmente pelo Palácio da Uva Itália. A Prefeitura alegou vício de iniciativa e falta de impacto financeiro. A decisão deverá ser apreciada em única discussão em breve.

Por outro lado, como ganhou a anuência da cúpula do PL, Renatinho Se Ligue evita assim o risco de perder o mandato eletivo por infidelidade partidária, já que a legislação eleitoral proíbe a mudança de legenda salvo, por exemplo, por grave discriminação pessoal e fusão de partidos, entre outros requisitos para a troca de partido antes da janela partidária sete meses antes da eleição municipal, isto é, em 2028.

Para sair do PL de forma amigável, Renatinho Se Ligue também contou com um apoio político de peso, que é o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), deputado estadual Caio França. Na realidade, as duas legendas fecharam um acordo tácito que permitiu também a saída do vereador mogiano Luciano Botelho, justamente, para ingressar no PL.

Novo socialista

Nas próximas semanas, Renatinho deverá oficializar a sua filiação ao PSB e, desta forma, aliar, de fato, o seu perfil político com o seu escudeiro Caio França, com quem mantém uma estreita relação política e com a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). O presidente nacional da sigla e atual prefeito do Recife (PE), João Campos, poderá vir a Ferraz de Vasconcelos participar do ato de filiação de Renatinho.