Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, morre em acidente de carro na Espanha

O atacante Diogo Jota, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (3) após um acidente de carro na Espanha. O jogador do Liverpool e da seleção de Portugal estava acompanhado do irmão, André Silva, que também não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pelo clube inglês e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com os comunicados oficiais, o acidente ocorreu durante a madrugada, quando os irmãos viajavam em território espanhol. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades locais.

Em nota, o Liverpool lamentou a perda e pediu respeito à privacidade da família dos jogadores:

“O Liverpool não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e equipe do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio.”

A Federação Portuguesa de Futebol também se manifestou por meio do presidente Pedro Proença:

“A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e de André Silva, esta madrugada, na Espanha. […] Muito mais do que o fantástico jogador, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários.”

Diogo Jota era um dos principais nomes da seleção portuguesa nos últimos anos, com quase 50 convocações. Revelado pelo Paços de Ferreira, teve passagens marcantes por Porto, Wolverhampton e Liverpool, onde se destacou como peça-chave no elenco de Jürgen Klopp.

O irmão, André Silva, de 24 anos, atuava como atacante no Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa.

A tragédia gerou grande comoção no mundo do futebol, e diversas homenagens estão sendo prestadas por jogadores, clubes e torcedores nas redes sociais.

As investigações sobre as causas do acidente estão em andamento.