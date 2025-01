Pesquisa Quaest aponta que o trabalho do presidente Lula (PT) é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros

A pesquisa Quaest divulgada recentemente revelou que a desaprovação do governo do presidente Lula atingiu 49%, enquanto a aprovação está em 47%. Esta é a primeira vez que a desaprovação supera numericamente a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2023. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de janeiro, com 4,5 mil entrevistados em todo o Brasil, e possui uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

A principal razão para a queda na popularidade de Lula é a percepção negativa sobre sua gestão econômica e o descumprimento de promessas de campanha. Além disso, a pesquisa revelou que a maior aprovação do trabalho de Lula está na região Nordeste, onde 60% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente, enquanto 37% reprovam