Prefeitura de Guararema reforça atrativos turísticos para a temporada de férias

Município de Interesse Turístico (MIT) reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo, Guararema é opção ideal para quem busca lazer e diversão em família

Com a temporada de férias aberta, a Prefeitura de Guararema reforça que a cidade, que é um Município de Interesse Turístico (MIT) reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo, tem atrativos para todos os públicos, principalmente para as famílias que buscam um destino tranquilo e seguro. São diversos pontos para conhecer, muitas opções gastronômicas para aproveitar e um circuito para compras repleto de possibilidades também.

O passeio pode começar pelo clássico cartão postal da cidade, o Recanto do Américo, onde está a centenária árvore Pau D’Alho que dá nome a Guararema, bem como uma ponte e uma trilha sobre as águas do rio Paraíba do Sul, além de um letreiro com um coração, ideal para fotos e vídeos.

A próxima parada pode ser o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino, onde há infraestrutura gastronômica, fontes interativas e de onde pode ser observada a melhor vista da cidade, com direito a ponto instagramável e tudo que se há direito.

Depois, se a família busca contato com a natureza, são ótimas pedidas a Ilha Grande, onde é possível fazer uma trilha em uma deslumbrante e instagramável área verde, e também o Parque Municipal da Pedra Montada, que também tem trilha e encanta com a sobreposição natural de duas pedras gigantes e com uma rocha que lembra a figura de um tubarão.

Já se o objetivo for fazer compras, vale a pena conferir as várias opções do Mercado Municipal Juvenal Alves Pereira, que fica no calçadão, e também do Centro Artesanal Dona Nenê, que fica no Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello.

E já que o passeio está na área central de Guararema, por que não conhecer a história local e visitar as praças a 9 de Julho, onde está a Igreja Matriz, e Coronel Brasílio Fonseca, onde está o tradicional coreto e também o Museu Casa da Memória Antonia Guilherme Franco – Dona Nini?

Há ainda diversas opções para turismo de aventura, turismo rural com vivências na fazenda e com animais e turismo religioso, com destaque para a Igreja de Nossa Senhora da Escada, que abriga a única imagem de São Longuinho em altar do Brasil e para a Igreja D’Ajuda, que foi construída por volta de 1682 e é tombada como monumento de interesse Histórico – arquitetônico pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat).

Todas as informações sobre o turismo de Guararema estão disponíveis em guararema.sp.gov.br/turismo. Nesse site é possível visualizar as listas e mapas das várias rotas disponíveis e ainda aproveitar um tour 360º dos principais atrativos.