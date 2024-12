Rodrigo Gambale demonstra força e articulação política ao ser eleito líder da bancada do Podemos na Câmara Federal

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP) tem se destacado por sua habilidade política e capacidade de articulação no Congresso Nacional. Recentemente, ele foi eleito líder da bancada do Podemos na Câmara dos Deputados, reforçando seu papel estratégico na política nacional. Sob sua liderança, o partido alcançou um marco inédito: a possibilidade de ocupar, pela primeira vez, uma posição na mesa diretora da Casa, um feito significativo no cenário político brasileiro.

Esse avanço foi possível graças ao alinhamento do grupo do Podemos, que apoia o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. Motta foi oficializado como candidato em outubro pelo bloco MDB-PSD-Republicanos-Podemos, que reúne 147 parlamentares. A eleição para a presidência da Câmara acontecerá em fevereiro de 2025, e o escolhido terá mandato de dois anos. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de 257 votos ou ser o mais votado em um eventual segundo turno.

Com isso, o Podemos poderá alcançar uma posição de relevância na mesa diretora, com a 3ª ou 4ª secretaria. Essas funções são essenciais no funcionamento do parlamento, sendo responsáveis por decisões administrativas e operacionais importantes.

Caso o Podemos conquiste essa posição na mesa diretora, será um marco histórico para o partido, que até agora não havia ocupado espaço de titularidade no comando da Casa.

Essa conquista não apenas fortalece o partido, mas também amplia o alcance das pautas defendidas pelo parlamentar e por sua bancada.

Com a possibilidade de Hugo Motta assumir a presidência da Câmara e o Podemos conquistar espaço na mesa diretora, a liderança de Gambale se consolida como um elemento-chave na construção de uma política mais representativa e articulada.