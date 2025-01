Saulo Souza vistoria obra do Balneário e afirma que entrega será gradual

Ao lado do secretário de Turismo, o prefeito de Poá conferiu as condições de total abandono do espaço que já recebeu R$ 50 milhões de investimento



O prefeito de Poá, Saulo Souza (PP), vistoriou a obra do Balneário Vicente Leporace nesta terça-feira (14/01) e conferiu de perto as condições de abandono do espaço, que recebeu investimento de R$ 50 milhões nos últimos 13 anos. Segundo ele, o objetivo da atual gestão é concluir o equipamento público de forma gradual até o final do mandato, sendo que cada etapa finalizada será colocada à disposição da população.

Pela primeira vez os munícipes tiveram acesso às imagens de dentro do balneário, que teve o contrato assinado em 2011, começou a ser construído em 2012, teve os trabalhos paralisados algumas vezes ao longo das últimas gestões e no início de 2025 registrou o início das obras da fase 4 do projeto. No momento, uma empresa contratada pela antiga administração municipal faz o isolamento da área, que sofreu constantes invasões, furtos e ações de vandalismo na última década.

A primeira fase do projeto previa a construção da estrutura, já a fase 2 estabelecia as instalações elétricas e hidráulicas, serviços de alvenaria e acabamento, entre outros; a fase 3 contemplava a execução da estrutura das piscinas e a 4 a conclusão do edifício, pavimentação e paisagismo das áreas destinadas à atividade de SPA, além de acabamentos, sistema de abastecimento de água, infraestrutura necessária para o funcionamento de saunas, tanques de imersão e demais atividades previstas para o espaço.

Ao vistoriar a estrutura atual, Saulo Souza lamentou as condições das instalações que já foram concluídas e o prejuízo do município. “Essa é uma obra muito aguardada pela população, que passa por aqui e vê esse prédio sem a devida utilização há tantos anos. Nossa tristeza e indignação é com a condição de total desrespeito com o dinheiro público. Nós vistoriamos todos os espaços e constatamos os danos causados por esse abandono na estrutura do SPA, que já estava pronta, das piscinas, que não foram concluídas, e da obra como um todo”, detalhou o prefeito, que esteve no local ao lado do secretário de Cultura e Turismo, Paulo Barbosa.

No momento, a atual gestão faz o levantamento dos contratos vigentes, bem como seu cumprimento. A meta é acelerar os trabalhos e garantir que a entrega da estrutura aconteça de forma gradual, iniciando ainda em 2025. “Ao longo do mandato faremos a entrega total para a população, mas nosso objetivo é colocar cada etapa concluída à disposição da população, que aguarda tanto tempo por isso e tem pressa para ver as mudanças que a cidade precisa”, acrescentou o chefe do Executivo, que, ao lado do secretário, já iniciou as tratativas com o governo do Estado para garantir a continuidade das obras.

“Nosso esforço é pela conclusão. Já temos uma agenda com o DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) e o prefeito também está fazendo essa interlocução. Precisamos trazer esse bem-estar para a população. Não é possível mais deixar do jeito que está”, acrescentou o chefe da pasta de Cultura e Turismo.

Saulo Souza afirmou que o desafio é grande, mas seguirá trabalhando em parceria com a população, com a Câmara de Poá, com o secretariado e com o governo estadual para a conclusão dos trabalhos. “Antes de avançar para novas obras, temos que concluir as que já estão em andamento. Estamos aqui prestando contas para a população. Sozinhos não daremos as respostas imediatas, mas com esse trabalho conjunto conseguiremos concluir o Balneário e entregá-lo gradualmente para os munícipes”, finalizou.