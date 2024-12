Secretaria de Esporte oferta Oficina gratuita de Skate em Ferraz

A Secretaria de Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a Associação Faça a Sua Parte, está oferecendo uma oportunidade imperdível para crianças e adolescentes. A Oficina Gratuita de Skate, que integra o Projeto Street Art, está com inscrições abertas (200 vagas) e promete trazer muita diversão e aprendizado para os jovens da cidade. A atividade é uma excelente oportunidade para introduzir a prática do skate e incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

As aulas serão realizadas no Parque Municipal Nosso Recanto, nos dias segundas e quartas-feiras, e terças e quintas-feiras, em horários previamente estabelecidos (08 às 09h30, 10 às 11h30, 13h30 às 15 horas, e, 15h30 às 17 horas), oferecendo uma experiência única em um ambiente seguro e bem estruturado.

Os participantes terão a chance de aprender técnicas básicas e avançadas do skate, além de noções sobre segurança e respeito ao espaço público. Com uma metodologia inclusiva, a oficina visa fortalecer a convivência social e a expressão por meio do esporte.

As vagas são limitadas e destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, de todos os gêneros. Essa iniciativa busca promover a igualdade e a inclusão, permitindo que todos, independentemente de sua experiência, tenham a chance de participar. Além de incentivar o desenvolvimento físico e motor, a oficina também estimula a criatividade e a superação de desafios pessoais, fundamentais para o crescimento saudável dos jovens.

Para realizar a inscrição, basta comparecer ao Parque Municipal Nosso Recanto e preencher o formulário de participação. É importante não deixar para a última hora, pois as vagas são limitadas e a procura tem sido alta. O skate é um esporte em ascensão, e essa oficina é uma oportunidade única para quem deseja iniciar no mundo das rodinhas ou aprimorar suas habilidades.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (11) 4679-5940 e venha viver momentos inesquecíveis de aprendizado e diversão sobre rodas.